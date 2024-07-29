الوكيل الإخباري - أبرز التصريحات واللحظات من المؤتمر الصحفي لحزب الاتحاد الوطني الأردني.
-
اقرأ أيضاً
-
سامسونج تنهي العد التنازلي النهائي لانطلاق الألعاب الأولمبية باريس 2024 من خلال الكشف عن تجربة استثنائية في قلب العاصمة الفرنسية
-
بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 80.1 مليون دينار في النصف الأول من عام 2024
-
503 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي للنصف الأول من العام 2024 وبنسبة نمو 25%
-
فتح أبواب التسجيل لكأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية للعام الرابع على التوالي
-
زين تواصل دعمها للسياحة والمجتمع المحلي عبر سوق جارا