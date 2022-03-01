أبشر بسيارات MG من المناصير للزيوت والمحروقات

الوكيل الاخباري - كن احد الرابحين بواحدة من سيارات MG 5 موديل 2022 مجمركة ومرخصة وذلك من خلال السحب الشهري على الأرقام المتسلسلة لبطاقات أبشر الفعالة والتي تحمل رقم متسلسل من 19 خانة مطبوع أسفل البطاقة سيستخدم لاجراء السحب الشهري عليه من قبل مراقبي قسم الترويج بوزارة الصناعة والتجارة و بتغطية مباشرة على الهواء، و سيتم الإعلان عن صاحب إسم ورقم البطاقة الرابحة بالسيارة كل شهر من خلال وسائل الاعلام المختفلة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لشركة المناصير للزيوت والمحروقات بالاضافة الى نشرها في الصحف الرسمية والمواقع الاخبارية.

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المطلوب فقط أن يقوم العميل بإستخدام بطاقة أبشر الفعالة قبل كل تعبئة وقود في محطات المناصير او المحطات التابعة لها بما لايقل عن مرتين خلال الشهر الذي يسبق كل سحب وذلك ليحق له التأهل والدخول بالسحب علماً بأن بطاقات المكافآت أبشر مجانية ، ويمكن الحصول عليها من أقرب محطة مناصير والعمل على تفعيلها على النظام من خلال زيارة لموقع الالكتروني الخاص بالشركة https://www.mgc-gas.jo/abshrLogin.php أو من خلال تطبيق محطات المناصير على الهواتف الذكية.



وصرح المدير العام لشركة المناصير للزيوت والمحروقات م. ياسر المناصير أنه وقع الاختيار على سيارات إم جي 5 التي تتميز بالتصاميم الجذابة والقوة والمتانة فضلاً عن الاسعار المنافسة وبعدما أثبتت جدارتها بالاسواق العالمية والأردنية ، ونحن نتطلع لتسويع نطاق الشراكة مع الشركة المعاصرة لتزويد المعدات _ وكلاء سيارات ام جي الحصرين في (الأردن) وذلك من أجل تحقيق الرضا التام للعملاء فننمو وشركاؤنا معاً.



يذكرأن سيارات MG5 الحاصلة على تصنيف الأمان C-NCAP من فئة الخمس نجوم بفضل مجموعة أنظمة السلامة الخاصة بها، و”MECOTY” عن فئة افضل سيارة سيدان صغيرة الحجم في الشرق الأوسط.



وتم الإعلان رسميًا في الآونة الأخيرة عن حصول (MG5) على جائزة G-Mark اليابانية لأفضل تصميم ، حيث تم إدراج (MG5) في قائمة المُرشحين بعدد 5835 مشاركة، مما يدل على معايير التصميم الرائعة المُتميزة.



ومن جهته عبر م. محمد عمر شاهين الر ئيس التنفيذي للمعاصرة عن سعادته بهذه الشراكة "مقبلين على العديد مثل هذه الشراكة، لترك بصمة فخر الصناعة البريطانية في كل مكان، هدفنا أن تصبح ام جي السيارة الأولى في السوق الأردني تخدم جميع القطاعات وجميع الاحتياجات بأسعار منافسة وبخدمات مابعد البيع فنشكر الشركة الأردنية لخدمات الزيوت والمحروقات "المناصير" على ثقتها بسيارات ام جي.

أبشر فيكم بتكبر.



* تاريخ بدء الحملة :01 /03/2022 وتاريخ إنتهاء الحملة 31/12/2022.

**الحملة حاصلة على موافقة وزارة الصناعة والتجارة رقم 4971

*تطبق الشروط والأحكام.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني للشركة:

https://bit.ly/35IgoRu أو الاتصال على مركز خدمة العملاء على الرقم 0797803780

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