أبطال "المركزية تويوتا" يتألقون في "رالي وادي القمر" ومشاركة مميزة لأبطال "المركزية ياماها" في "سباق باها الأردن"

الوكيل الإخباري- تألق أبطال "المركزية تويوتا" على متن سيارة الدفع الرباعي القوية تويوتا فورتشنر في "رالي وادي القمر"، وهو أكبر حدث رياضي للهواة والمحترفين الذين يملكون سيارات الدفع الرباعي.

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وأُقيم الحدث مؤخرًا في وادي رم بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات بمشاركة 25 سائقًا من الأردن وفلسطين وسوريا؛ حيث فاز الفريق المكوّن من بلال جاركجي وملاحه أحمد حريبات بالمركز الثاني ضمن فئة (PT6) في حين حصلا على المركز السادس في الترتيب العام. وتمكّن السائق أسعد إرشيد وملاحه حازم العجلوني من الحصول على المركز الثالث ضمن الفئة نفسها، والمركز السابع في الترتيب العام.

أما السائق عمران شابسوغ وملاحه زيد شابسوغ، فقد حصدا المركز الرابع ضمن فئة (PT4)، والمركز التاسع في الترتيب العام . وشاركت "بدجت لتأجير السيارات" في دعم هذا السباق أيضًا من خلال تزويد السائق طارق مشربش وملاحه معاذ عليان بإحدى سياراتها المميزة.



ومن جهة ثانية، خاض بطلا "المركزية ياماها" طلعت الشيشاني وحمزة عبد الباري على متن دراجة "ياماها دبليو آر- 450 إف" منافسات "سباق باها الأردن"، الجولة السابعة من كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع "كوادز"- فيم– باها، الذي نظمته الأردنية لرياضة السيارات في وادي رم، بمشاركة 16 دراجًا من الأردن وقطر والإمارات والسعودية والبحرين وأستراليا وبريطانيا؛ حيث قطعوا مسافة تبلغ 566.46 كم، عبر التضاريس الصحراوية المذهلة في منطقة وادي رم على مسار مدمج يبلغ طوله 775.31 كم.



أتم البطل حمزة عبد الباري المرحلة الثالثة من سباق رالي الباها الدولي بزمن يبلغ 3:10:13 متصدرًا المتسابقين الأردنيين، ونال المركز الثالث على الترتيب العالمي بين سائقي الدراجات النارية للمرحلة الذي تصدرها الكابتن محمد البلوشي وتلاه الكابتن عبد الحليم المغيرة.



وعلى صعيد الترتيب العام، تمكّن حمزة من إنهاء الجولات جميعها بوصفه أول الواصلين إلى خط النهاية بين المتسابقين الأردنيين؛ إلا أنه قد أُصدر بحقه بعض العقوبات الإدارية في الجولتين الأولى والثانية، مما أدى إلى إضافة ساعات لوقته الإجمالي ورجوعه للمركز الثاني ضمن الفئة المحلية.