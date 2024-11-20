أبطال "المركزية تويوتا" يتألقون في "رالي وادي القمر" ومشاركة مميزة لأبطال "المركزية ياماها" في "سباق باها الأردن"

أما السائق عمران شابسوغ وملاحه زيد شابسوغ، فقد حصدا المركز الرابع ضمن فئة (PT4)، والمركز التاسع في الترتيب العام . وشاركت "بدجت لتأجير السيارات" في دعم هذا السباق أيضًا من خلال تزويد السائق طارق مشربش وملاحه معاذ عليان بإحدى سياراتها المميزة.
ومن جهة ثانية، خاض بطلا "المركزية ياماها" طلعت الشيشاني وحمزة عبد الباري على متن دراجة "ياماها دبليو آر- 450 إف" منافسات "سباق باها الأردن"، الجولة السابعة من كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع "كوادز"- فيم– باها، الذي نظمته الأردنية لرياضة السيارات في وادي رم، بمشاركة 16 دراجًا من الأردن وقطر والإمارات والسعودية والبحرين وأستراليا وبريطانيا؛ حيث قطعوا مسافة تبلغ 566.46 كم، عبر التضاريس الصحراوية المذهلة في منطقة وادي رم على مسار مدمج يبلغ طوله 775.31 كم.
أتم البطل حمزة عبد الباري المرحلة الثالثة من سباق رالي الباها الدولي بزمن يبلغ 3:10:13 متصدرًا المتسابقين الأردنيين، ونال المركز الثالث على الترتيب العالمي بين سائقي الدراجات النارية للمرحلة الذي تصدرها الكابتن محمد البلوشي وتلاه الكابتن عبد الحليم المغيرة.
وعلى صعيد الترتيب العام، تمكّن حمزة من إنهاء الجولات جميعها بوصفه أول الواصلين إلى خط النهاية بين المتسابقين الأردنيين؛ إلا أنه قد أُصدر بحقه بعض العقوبات الإدارية في الجولتين الأولى والثانية، مما أدى إلى إضافة ساعات لوقته الإجمالي ورجوعه للمركز الثاني ضمن الفئة المحلية.
أما البطل طلعت الشيشاني، فقد استكمل المرحلة الأخيرة لرالي الباها الدولي دون إطار خلفي بسبب فقدانه في بداية المرحلة مستكملًا مسافة 185 كيلو مترًا في المرحلة متبوعة بـ 60 كلم على الشارع للوصول لمنطقة الصيانة، مما أدى إلى إتمامه السباق وحصوله على المركز الثالث ضمن الفئة المحلية.
-
أخبار متعلقة
-
الجاسم: الجيل الخامس سيمكّن قطاعات الأعمال من النمو ونتوقع انعكاسه على الناتج المحلي بحلول العام ٢٠٢٦
-
سي أف أي والاتحاد الأردني لكرة السلة يجدّدان شراكتهما للسنة الرابعة على التوالي
-
سامسونج تضع معياراً جديداً في أمان أجهزة التلفاز بحصولها على شهادة FIPS 140- 3
-
البنك العربي يطلق برنامج تدريبي حول ريادة الأعمال المالية لطلبة الجامعات بالتعاون مع مؤسّسة إنجاز
-
بنك الإسكان يتبرع بمبلغ 100 ألف دينار لمبادرة "استعادة الأمل" لمساعدة مبتوري الأطراف في غزة
-
"زين" تحصد 3 جوائز في قطاعات التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية وحلول قطاع المشاريع والأعمال
-
بنك الإسكان يرعى اللقاء الحواري لرئيس الوزراء مع منتدى الاستراتيجيات الأردني
-
البنك العقاري المصري العربي يقيم يوم طبي لموظفيه