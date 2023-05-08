"أبواب شركة التعليم الإلكتروني الأولى التي تدمج خدماتها بالذكاء الاصطناعي"

الوكيل الإخباري - أعلنت أبواب - شركة التكنولوجيا الأسرع نمواً في مجال التعليم الإلكتروني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - عن دمج ChatGPT التابع لشركة OpenAI ضمن أنظمتها التقنية، بهدف تزويد طلابها بتجربة أكثر تخصيصاً وثراءً، وبالتحديد ضمن مرحلة التحضير للاختبارات المدرسيّة.

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وبحسب القائمين على "أبواب" سيتمكن الطلاب في المنطقة من خلال هذا الدمج من الحصول على ردود فورية ومخصّصة على الأسئلة المقالية المتخصّصة التي تحتاج للمعالجة.

بالإضافة إلى ذلك؛ فإن أهمية الدّمج والحصول على الخيارات الجديدة يعود إلى أن معظم الاختبارات الوزارية في مدارس المرحلة الثانوية في المنطقة تشتمل على هذا النوع من الأسئلة، ولم تكن هناك أية مصادر موثوقة للطلاب مما يعتبر إنجازاً كبيراً للتعليم الإلكتروني في المنطقة التي يتجاوز عدد طلابها عتبة الـ 100 مليون طالب.

كما ستتيح عملية الدمج "لـأبواب" تعزيز بنك الأسئلة الخاص بها وجعله أكثر تنوعاً، الأمر الذي يعزّز مكانتها كواحدة من أهم شركات التقنية وخدمات التحضير للاختبارات في المنطقة.

وفي تصريحه، قال السيد حمدي الطبّاع الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة أبواب: "تتركز رؤيتنا العامة في أبواب بإطلاق إمكانات الطلاب في المنطقة من خلال توفير تجربة تعليمية تفاعلية وعالية الجودة وسهلة الوصول ومخصصة تماماً لاحتياجاتهم.

عملية الدمج هذه والتي تعتبر خطوة هامة في اعتماد الذكاء الاصطناعي ستمكننا من القيام بخطوات كبيرة في هذا الاتجاه، لذا؛ نحن متحمسون لما سيوفره لملايين الطلاب الذين يعتمدون علينا."



يشار إلى أن شركة أبواب ومنذ تأسيسها في نهاية عام 2019، عملت على إنشاء تجربة شاملة للاستعداد لاختبارات المنهاج الوطني لطلاب المدارس الثانوية في المملكة العربية السعودية ومصر والعراق والأردن، ممّا وفّر الحلول لمئات الملايين من الأسئلة.

كما توفّر منصّات أبواب للطلاب خيار التّدريب وإجراء الاختبارات والتنافس مع بعضهم البعض، وكل ذلك في مكان واحد.

بالإضافة إلى ذلك، توفّر المنصة ميزات أخرى مطلوبة بشدة مثل الدروس بصيغة الفيديو والجلسات المباشرة ومنتدى للأسئلة والأجوبة مع خبراء المجال وغيرها من الخدمات الشمولية والتفاعلية.