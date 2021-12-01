أبو هديب :جامعة الحسين التقنية ترجمة فعلية لرؤية وطموحات جلالة الملك عبدالله الثاني  وولي عهده

الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، خلال لقاءه اليوم الأربعاء رئيس جامعة الحسين التقنية وأعضاء الهيئة التدريسية فيها وطلبتها، أن الجامعة تُعد مثالاً حيّاً وترجمة فعلية لرؤية وطموحات جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بإعداد الشباب الأردني "القادر لأردن الطموح" وتسليحه بالأدوات التكنولوجية للمضي قدماً في مسيرة البناء والإنجاز.

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وأشاد المهندس أبو هديب، بالسمعة العالية والمرموقة التي تتمتع بها جامعة الحسين التقنية نظراً لما تسخره من إمكانيات أكاديمية ومهنية وتقنية وبما توفره من بيئة شبابية تمكينية داعمة تسهم في رفد سوق العمل بالتخصصات التقنية المطلوبة.



وقدّمت شركة البوتاس العربية في وقت سابق منحاً دراسية للدرجة الجامعية المتوسطة في مجال الهندسة التطبيقية المعتمدة في الجامعة لـ 60 طالباً وطالبة من المتميزين وأوائل الثانوية العامة من جميع محافظات المملكة.

ولفت المهندس أبو هديب إلى التنافسية الشديدة التي تشهدها القطاعات الصناعية على المستويين المحلي والعالمي والتي تستدعي وجود كفاءات وموارد بشرية مؤهلة وقادرة على مواكبة هذا التقدم الصناعي الهائل، لتعمل على تعزيز تنافسية الأردن في هذا المجال، مشيراً إلى أن " البوتاس العربية" التي تتبوأ مركزاً مرموقاً في سوق الأسمدة العالمي حيث تحتل المرتبة الثامنة ، والأولى عربياً في إنتاج مادة البوتاس ذات الجودة العالية، وضعت خطة استراتيجية خمسية تتضمن إقامة مشاريع صناعية جديدة وتوسيع القائم منها وذلك بهدف زيادة كميات الإنتاج لتصل إلى 3.5 مليون طن.



وقال أبو هديب :" نسعى في شركة البوتاس العربية ومن خلال إطلاق برنامج المنح الدراسية هذا واختيار أوائل الطلبة من كافة محافظات المملكة للانضمام إليه، إلى دعم جهود جامعة الحسين التقنية التي تعتبر من أفضل الجامعات التقنية على مستوى العالم في تأهيل طلبتها علمياً وعملياً ليكونوا قادرين على تقديم الأنموذج الأردني الكفؤ والمتميز والقادر على منافسة خريجي جامعات عالمية مرموقة وتحقيق إضافة نوعية للموارد البشرية الأردنية كما يريدها جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ".

وبين المهندس أبو هديب أن نجاح برنامج المنح الدراسية الذي تقدمه " البوتاس العربية" يعتمد على الطلبة أنفسهم ومدى قدرتهم على التقدم العلمي والتقني، معرباً عن أمله في أن يصبح هذا البرنامج نموذجاً يحتذى بين الشركات الأردنية للاقتداء به واستحداث برامج مشابهة له لاستقطاب الطلبة من كافة المحافظات



وحث المهندس أبو هديب الطلبة المستفيدين من المنحة على تكثيف جهودهم للتخرج من الجامعة، مشيراً إلى أن " البوتاس العربية" ستنظم جولة ميدانية لكافة الطلبة لزيارة مواقع ومصانع الشركة في غور الصافي للاطلاع على عملياتها الإنتاجية ولتكون حافزاً لهم لمتابعة تعليمهم وللحصول على وظائف سواء في الشركة – بعد نجاحهم في الاختبارات التنافسية- أو في شركات أخرى.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود شركة البوتاس للاطلاع على التقدم العلمي والتقني للطلبة المستفيدين من منحة الشركة والبالغ عددهم 60 طالباً وطالبة من مختلف المحافظات الأردنية، وبحث سبل دعمهم وتطوير مهاراتهم التدريبية، والإجابة على اسئلتهم واستفساراتهم ذات العلاقة.



من جانبه، ثمّن رئيس جامعة الحسين التقنية الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي دعم شركة البوتاس العربية للجامعة وطلبتها، مؤكدا أن رؤى الجامعة والشركة تتلاقى في دعم الشباب الأردني الطموح الباحث عن مستقبل أفضل من خلال التشارك في تقديم برامج تقنية نوعية توائم مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.



وأضاف الحنطي، أن "البوتاس العربية" قدمت المنح لطلبة الجامعة ايماننا منها بأهمية التعليم التقني والشراكة مع مؤسسات التعليم العالي في الأردن، لافتاً إلى أن الشراكة بين الجامعة والشركة أصبحت مثالا رائعا يحتذى به، معرباً عن أمله في أن تنقل التجربة لجامعات وشركات وطنية أخرى.



بدوره، أشاد عميد شؤون الطلبة الدكتور بسام البطوش، بجهود الإدارة والعاملين في شركة البوتاس العربية والتي اوصلت الشركة الى مصاف الشركات المتميزة، معربا عن اعتزازه بوجود شركة وطنية رائدة تولي الشباب الأردني جل اهتمامها.

وفي نهاية اللقاء شكر الطلبة شركة البوتاس العربية ممثلة برئيس مجلس الادارة، على الفرصة التعليمية والتي ستساهم في بناء مستقبلهم وتهيئتهم لسوق العمل.



يشار إلى أن جامعة الحسين التقنية تعد أحدث جامعة تقنية في الأردن، وقد تأسست لتقديم تعليم تقني يركز على التطبيق العملي، وتمنح درجة البكالوريوس والدرجة التقنية المتوسطة في تخصصات الهندسة وعلم الحاسوب وتتخذ من مجمع الملك الحسين للأعمال في عمان مقرا لها.







