الأحد 04-07-2021
الوكيل الاخباري

وزارة الزراعة تكشف لـ الوكيل أسباب عدم إجازة 29.218 طناً من الذبائح المستوردة

وزير التربية يكشف عن سيناريوهات العودة إلى المدارس

'ديوان الخدمة ' يعلن نتائج 3 وظائف قيادية - رابط

وفيات الأحد 4/7/2021

زيارة مفاجئة للخصاونة إلى ضريبة الدخل

وزير الزراعة لـ برنامج الوكيل : سعر الأضاحي يتراوح من 180 - 220 دينارا

تمديد العمل في حدائق إربد لغاية الساعة 11 ليلا

معهد الإعلام يعرض نتائج مشروع صوت الشباب والشابات

وزير التربية لـ برنامج الوكيل : أسئلة امتحان التوجيهي ضمن المباحث المقررة

'السير' تضبط 475 موكباً مخالفاً خلال عطلة نهاية الأسبوع

الأحد، 04-07-2021 09:24 ص

أجهزة تلفزيون سامسونج Neo QLED تحصل على شهادة تحسين الصوت المكاني من VDE

WhatsApp Image 2021-07-04 at 9.21.48 AM


الوكيل الاخباري - أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم أن أجهزتها التلفزيونية Neo QLED قد أصبحت الأولى التي تحصل على شهادة "تحسين الصوت المكاني" على مستوى القطاع من الوكالة الألمانية (VDE).

اضافة اعلان

 

وتمنح هذه الجائزة للمنتجات التي تقدم تجربة صوتية متسقة بغض النظر عن البيئة المحيطة.


وتسهم بيئات المشاهدة المختلفة لهذه الأجهزة، مثل غرفة المعيشة أو غرفة النوم أو حتى الشرفة، في توفير تجارب صوتية مختلفة للمشاهد.

 

ولتقليل مستويات الاختلاف في الصوت، عملت سامسونج على إضافة الميزة الصوتية SpaceFit Sound إلى أجهزتها التلفزيونية من نوع Neo QLED، ما يضمن لمنتجاتها توفير تجربة صوتية تتوافق تماماً مع بيئة الاستماع المعيارية.


ويتم من خلال هذه الميزة استخدام الميكروفونات المدمجة للتعرف على البيئة المحيطة، مثل الستائر والسجاد والجدران التي يمكن أن تؤثر على الصوت.

 

وعلى سبيل المثال، عندما يتعرف الجهاز على وجود سجادة في غرفة المعيشة تمتص الصوت متوسط المدى والثلاثي، فإنه يقوم تلقائياً بمعايرة الصوت مع البيئة المحيطة، وذلك عن طريق تعزيز الطبقة الوسطى والثالثة.


وفي حالة وضع التلفزيون قرب الحائط، قد يتعرض مستوى صوت الجهير للتشويه، بسبب وجود مساحة صغيرة بين الحائط والتلفزيون.

 

وحالما تتعرف ميزة "SpaceFit Sound" على هذه المشكلة،فإنها تعمد إلى تقوية هذا المستوى لتوفير صوت أكثر وضوحًا.


ونظراً لسعي المزيد من العملاء إلى تخصيص مساحاتهم بما يتناسب مع أنماط حياتهم، سيكون من الممكن لهم مشاهدة الأجهزة من كل مكان وبطريقة مثالية، سواء كان ذلك من غرف المعيشة أو النوم، أو حتى في المكاتب والمطابخ.


وبما أن الأصوات المنعكسة عن الجدران والأسقف والأرضيات المحيطة تكون أعلى بكثير من الصوت الذي نسمعه مباشرة من الأجهزة، فإن هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين الشعور بالأصوات من نفس المنتج بشكل مختلف،وذلك تبعاً لحجم وشكل المكان والمواد المستخدمة في بناء الجدران.


ومع أنه كان يتعين على المستخدمين في السابق ضبط الصوت يدويًا، يمكن الآن الاستفادة من خاصية"SpaceFit Sound" لتتولى هذه المهمة تلقائيًا،من خلال إدراكها لبيئة المستخدمين، الأمر الذي لا يستوجب معه وجود إعدادات إضافية.


وقال يونغهون تشوي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير في قطاع أجهزة العرض المرئي لدى سامسونج للإلكترونيات: "تعمل ميزة SpaceFit Sound على تحسين الصوت من المحتوى،لأنها تقوم بتحليل البيئة المحيطة للمستخدم.

 

وكان الهدف من تطويرها ضمان استمتاععملائنا بأجهزتهم من دون أي متاعب".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
148988848_4095110497174019_8282858246467989420_n

شراكة استراتيجية بين أيلة وزين لتشغيل وإدارة مركز البيانات والبنية التحتية لشبكة الاتصالات المتقدمة

208574554_843300153242182_7449957610822650049_n

مصمم الأثاث الأردني يعقوب الصغير يستوحي مجموعته الجديدة 'سيق 2021'

WhatsApp Image 2021-07-04 at 9.29.46 AM

نوبلز العقارية توقع اتفاقية شراء مشروع عقاري من مجموعة المناصير

pic1

سرايا العقبة ووتربارك تفتح أبوابها رسمياً أمام الضيوف

WhatsApp Image 2021-07-03 at 12.32.34 PM (1)

وزيرة الطاقة تزور مصانع شركة البوتاس العربية

fitticoin watch fit

نجاح كبير في تحدي خطوات HUAWEI WATCH FIT ELEGANT وFittiCoin بمشاركة 3500 شخص من مختلف أنحاء المملكة

أخبار متعلقة
one-ui-watch-auto-app-installation

سامسونج تكشف عن ساعتها الجديدة المتوافقة مع برنامج One UI خلال MWC 2021

WhatsApp Image 2021-06-23 at 11.24.14 AM

منصة SmartThings من سامسونج تكشف عن واجهة جديدة لتقدم للعملاء تجربة منزلية متصلة وأكثر ديناميكية