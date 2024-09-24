أجهزة Neo QLED وQLED 2024 من سامسونج تُحقق إنجازاً بارزاً في مجال الترفيه المنزلي

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم بفخر عن تحقيق سبعة طرازات من سلسلة "Neo QLED" و"QLED" لعام 2024 إنجازاً غير مسبوق، حيث حصلت على شهادتي "True Cinema Black" و"HDR Brightness Accuracy" من "رابطة الهندسة الكهربائية والتقنيات الإلكترونية وتقنيات المعلومات" أو "VDE" الرائدة في مجال شهادات الهندسة الكهربائية في ألمانيا. وبذلك، تُعتبر هذه الطرازات الأولى في الصناعة التي تنال هذا التقدير المتميز.

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