أجهزة Neo QLED وQLED 2024 من سامسونج تُحقق إنجازاً بارزاً في مجال الترفيه المنزلي

وتؤكد هذه الشهادات التزام سامسونج الثابت بتقديم تجربة مشاهدة استثنائية، تتميز بجودة صورة لا تضاهى، ما يعزز مكانتها الرائدة في مجال التكنولوجيا البصرية. وتسعى سامسونج من خلال هذه الإنجازات إلى رفع معايير الترفيه المنزلي وتقديم تجربة سينمائية فريدة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.
وقال يونججاي كيم، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير في وحدة أعمال "Visual Display Business": "تواصل التكنولوجيا تقدمها، ما يمكّننا من تقديم تجربة سينمائية غير مسبوقة في منازل عملائنا. نحن ملتزمون بأعلى معايير جودة الصورة في جميع أجهزة التلفزيون عالية الدقة والشاشات الكبيرة، ويُسعدنا حصول أجهزة تلفزيون "Neo QLED" على هذه الشهادات الرائدة من "VDE"، ما يجعلها الأولى في هذا المجال التي تنال هذا التقدير المتميز."
إضفاء الحيوية على ألوان الأفلام
وحصلت ستة طرازات من أجهزة "Neo QLED 8K" و4K لعام 2024 من سامسونج، إلى جانب طراز واحد من "QLED 4K"، على أول شهادة "HDR Brightness Accuracy" في هذا المجال. ويعني هذا الإنجاز أن هذه الطرازات تقدم مستويات سطوع دقيقة لمحتوى HDR بدقة استثنائية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، ما يوفر تجربة بصرية تتماشى تماماً مع ما تراه العين البشرية.
وتعمل تقنية HDR على تعزيز كل من المناطق الساطعة والمظلمة في الصورة، ما يتيح تقديم تفاصيل دقيقة وواقعية تجعل من تجربة مشاهدة الأفلام تجربة تنبض بالحياة. وتوفر أجهزة تلفزيون "Neo QLED" و"QLED" من سامسونج للعملاء تجربة سينمائية استثنائية، تجعل من كل لحظة فرصة للاستمتاع بجودة صورة لا تضاهى أينما كانوا.
الارتقاء بتجربة المشاهدة المنزلية
وأرست هذه الطرازات السبعة من تشكيلة "Neo QLED" و"QLED" لعام 2024 من سامسونج معياراً جديداً في عالم الترفيه المنزلي، حيث أصبحت الأولى في الصناعة التي تحصل على شهادة "True Cinema Black"، ما يسلط الضوء على أدائها الاستثنائي في مجال التعتيم المحلي. وتتميز هذه الأجهزة بقدرتها الفائقة على تحويل الأفلام ذات نسبة العرض إلى الارتفاع العريضة إلى تنسيق 4:3، ما يضمن توافقها مع الشاشة بدقة عالية دون أي إضاءة متفتحة. وبهذا، تحافظ على الأصالة السينمائية وتجربة مشاهدة غامرة للمستخدمين.
وتستند الشهادة إلى تقييمات دقيقة لمستويات السواد في منطقة Letterbox من الشاشة، ما يضمن بقاء هذه المناطق غامرة وداكنة عند مشاهدة لقطات رسمية من الجمعية الأمريكية للمصورين السينمائيين (ASC)، وفقاً لإرشادات جمعية معايير إلكترونيات الفيديو (VESA®). ويعزز الأداء المتفوق للتعتيم المحلي من تجربة المشاهدة من خلال تقليل التداخل غير المرغوب فيه للضوء، ما يمكّن المشاهدين من الاستمتاع بالأفلام مع سواد عميق وتفاصيل حيوية، ويخلق تجربة غامرة تشبه تماماً تلك التي تقدمها دور السينما.
وأدى التزام سامسونج بالابتكار والجودة إلى تطوير أجهزة تلفاز ترتقي إلى أعلى المعايير في الصناعة. ومع حصولها على شهادتي "True Cinema Black" و"HDR Brightness Accuracy"، أصبحت مجموعة "Neo QLED" لعام 2024 جاهزة لتقديم تجربة مشاهدة منزلية استثنائية، تتيح للمستخدمين الاستمتاع بجودة صورة عالمية المستوى في أي مكان.
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