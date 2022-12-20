أجواء تنافسية وحماسية تخلّلت فعاليات زين الرياضية في 2022

الوكيل الإخباري - في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه لقطاع الرياضة والشباب؛ أقامت شركة زين الأردن خلال العام 2022 مجموعة من الفعاليات الرياضية للشباب والشابات، غطّت خلالها جميع محافظات المملكة، وسط أجواء تفاعلية تخلّلها التنافس والتحدي والحماس والتشجيع.

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وكانت أبرز فعاليات زين الرياضية خلال العام؛ إطلاقها بطولات "جيلنا" لكرة القدم الخماسية للشباب والشابات ضمن الفئة العمرية 18 – 29 عام، حيث شارك فيها 1200 لاعب ولاعبة ضمن 200 فريق في منافسات بطولات أقاليم الشمال والوسط والجنوب، وقدمت زين خلالها 24 جهاز iPhone13 للاعبي الفرق الفائزة بالمركز الأول في كل بطولة.



كما قدمت زين رعايتها للفعاليات الرياضية ودوري الصغار في عدد من مدارس المملكة؛ بهدف التشجيع على الرياضة وتنمية مواهب الصغار، حيث تحرص الشركة على إبراز أهمية الرياضة لدى الجيل الجديد عبر إقامة ودعم المنافسات الرياضية المختلفة التي تحظى بإقبال واسع.

وحرصت زين خلال العام 2022 على إقامة ورعاية مجموعة من الفعاليات الرياضية والشبابية التي أقيمت في المملكة، ومنها منافسات ريد بُل كار بارك درِفت، ورالي Jordan Riders، ورالي أسرة مالكي دراجات هارلي (HOG)، وماراثون عمّان الدولي، إلى جانب مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي أقامتها زين في عدد من المواقع خلال فترة انعقاد أكثر الأحداث الرياضية مشاهدةً في العالم.



وفي إطار حرصها المتواصل على دعم واحتضان أبطال الرياضة الأردنية لمواصلة مسيرتهم وتألقهم في مختلف المحافل، وبعد تحقيقهم أرقاماً قياسية جديدة رفعت اسم الأردن في عدّة محافل دولية وعالمية، جدّدت زين خلال العام 2022 رعايتها ودعمها لأبطالها البارالمبيين في رياضة رفع الأثقال عمر قرادة، ومعتز الجنيدي، وثروة الحجاج، وعبدالكريم خطاب، وأسماء عيسى، وبطل رفع الأثقال ورمي الجلة جميل شبلي، وبطلة كرة الطاولة فاطمة العزام، وعداء زين الكفيف سهيل النشاش، كما جددت دعمها لمجموعة من لاعبي الرياضات الفردية وهم لاعب المنتخب الوطني للكيك بوكسينغ عدي أبو حصوة، وبطل سباقات السرعة شاكر جويحان، وبطل سباقات الكارتنج لليافعين حمزة الفايز، حيث حققوا جميعهم نجاحات مميزة وحصدوا ميداليات وألقاب عديدة خلال هذا العام، اذ تهدف زين من دعمها للأبطال، إلى تمكينهم من مواصلة مشوارهم الرياضي وتحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات التي تسجل للرياضة الأردنية.



ويأتي اهتمام زين الكبير بقطاع الرياضة انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه المجتمع، وحرصها الكبير على الوقوف إلى جانب الأبطال الأردنيين والكفاءات المتميزة، ودعم الشباب في مختلف المجالات والمحافل، حيث أكدت زين خلال هذا العام على مواصلة دعمها لقطاع الرياضة والشباب من خلال التواجد الدائم في أهم الفعاليات والأحداث الرياضية التي تقام في المملكة.