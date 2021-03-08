أحدث سماعات أذن لاسلكية حول الرقبة من هواوي HUAWEI FreeLace Pro متاحة الآن في السوق الأردني

الوكيل الاخباري - أصبحت سماعات هواوي الجديدة HUAWEI FreeLace Pro متاحة الآن في السوق الأردني، حاملةً معها مجموعة من الميزات الرائعة! تتميز سماعات HUAWEI FreeLace Pro الجديدة بعمر بطارية طويل الأمد يصل إلى 24 ساعة، وميزة ممتازة لإلغاء الضجيج النشطة بميكروفون مزدوج، إلى جانب الشحن والاقتران السريع لتقديم تجربة استخدام مطورة، كما أنها ترث التصميم والمظهر الأنيق لسماعة HUAWEI FreeLace السابقة وتضيف تحسينات في جودة الصوت العام.



بطارية تدوم 24 ساعة وتجربة شحن سريعة

يضع عمر بطارية سماعة HUAWEI FreeLace Pro معيارًا جديدًا لسماعات الرأس اللاسلكية حول الرقبة. يمكن لبطارية 3C ليثيوم أيون بوليمر المدمجة بسعة 150 ميللي أمبير أن تدوم لمدة تصل إلى 24 ساعة بشحنة واحدة كاملة. ويمكنك استخدام الحاسوب أو الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي مع منفذ USB-C لشحن سماعة HUAWEI FreeLace Pro سريعًا في أي وقت. ومع شحن لمدة خمس دقائق فقط، يمكن أن توفر السماعة طاقة كافية لمدة 5 ساعات من تشغيل الموسيقى المستمر.



الحد الأقصى لعمق إلغاء الضجيج النشطة 40 ديسيبل مع ميكروفون مزدوج لهدوء تام

هذه الأيام، يعيش الكثير من الناس وسط صخب المدينة. لذا، تتضمن سماعة HUAWEI FreeLace Pro ميزة ANC(تقنية إلغاء الضجيج النشطة) مع اثنين من الميكروفونات المدمجة ذات حساسية عالية، يلتقط الميكروفون الأمامي الضوضاء خارج الأذن، ويلتقط الميكروفون الخلفي التغذية المرتدة (الضوضاء المتبقية) في قناة الأذن. ويتم تقليل الضوضاء غير المرغوب فيها بحد أقصى يصل إلى 40 ديسيبل.



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ثلاثة ميكروفونات لمكالمة مريحة وواضحة طوال اليوم

بالإضافة إلى ميكروفون مزدوج لإلغاء الضجيج النشط، تحتوي سماعة HUAWEI FreeLace Pro بقدرات استثنائية لإلغاء الضوضاء للمكالمات الهاتفية. على عكس تقليل ضجيج المكالمة بميكروفون أحادي، تستخدم سماعة HUAWEI FreeLace Pro نظامًا تكيفيًا مكونًا من 3 ميكروفونات يضعف التداخل من الضوضاء المحيطة أو ضوضاء الرياح، مع الحفاظ على جميع خصائص الصوت البشري لتعزيز وضوح المكالمة. حتى إذا كنت تجري مكالمة صوتية وتجتمع في أكثر البيئات صخبًا مثل مترو الأنفاق، أو على جانب طريق مزدحم، أو تمشي وسط الرياح القوية، يمكنك التواصل بوضوح وسهولة كما لو كنت ترى الشخص وجهًا لوجه.



محرك ديناميكي كبير بحجم 14 ملم يوفر لك جودة صوت أفضل

بالإضافة إلى الإمكانات الاستثنائية للحد من الضجيج، يجب أن تعالج أفضل منتجات سماعات الرأس آذان المستمع بجودة صوت أفضل. تتميز سماعة HUAWEI FreeLace Pro بوحدة تشغيل ديناميكية كبيرة مقاس 14 ملم. وإلى جانب كونها الأكبر حجمًا، تم تصميم هذه الوحدة من مواد مُحسَّنة، لا سيما الحجاب الحاجز عالي القوة وخفيف الوزن المصنوع من سبائك المغنيسيوم والألمنيوم، بالإضافة إلى أنبوب جهير مستقل للحصول على صوت ثلاثي النطاقات أكثر تفصيلًا، قادرًا على تحقيق هدوء وجودة صوت رائعة؛ لتتيح لك سماعة HUAWEI FreeLace Pro الاسترخاء والاستمتاع بوقتك مع الموسيقى في سلام.



شبكة واحدة للإقران والشحن السرع

تواصل سماعة HUAWEI FreeLace Pro استخدام تقنية HUAWEI HiPair الفريدة بتصميم USB-C، بحيث يمكن استخدام أي هاتف ذكي أو حاسوب شخصي أو جهاز لوحي للشحن السريع في أي وقت. عند توصيل سماعات الأذن بهاتف ذكي أو جهاز لوحي، سيفتح الجهاز تلقائيًا نافذة منبثقة للمطالبة بإقران Bluetooth، وهو أكثر ملاءمة من طرق الاقتران والشحن التقليدية عبر البلوتوث. غالبًا ما يعتمد المستخدمون في الوقت على أكثر من جهاز واحد في الوقت نفسه، لذا، بالنقر المزدوج على زر تشغيل سماعة HUAWEI FreeLace Pro، ستتصل سماعات الأذن تلقائيًا بالجهاز المتصل السابق، بحيث يمكن للمستخدمين التحويل بين الأجهزة بسهولة.



تحتوي سماعة HUAWEI FreeLace Pro أيضًا على وضع ألعاب ذات وقت انتقال منخفض، والذي يتم تنشيطه عند تشغيل اللعبة. يستخدم برنامج ترميز صوتي لاسلكي محسن يمكّن سماعات الأذن من تقليل زمن انتقال الصوت في اللعبة إلى حد كبير يصل إلى 150 ميللي ثانية.



تصميم عصري مريح لتوجه جديد في سماعات الرأس حول الرقبة

بغض النظر عن مكان وجودك يمكنك ارتداء سماعة FreeLace Pro HUAWEI طوال اليوم، إذ تأتي بنصائح هيكلية مريحة ثلاثية التثبيت. بالإضافة إلى ذلك، يتكون جسمها خفيف الوزن من شريط حول الرقبة إلى الذاكرة مصنوع من سبائك النيكل والتيتانيوم، وملفوف بسيليكون صديق للجلد لضمان الراحة والملاءمة عند ارتدائها. كذلك، تتميز سماعة HUAWEI FreeLace Pro بسهولة طيها واستعادتها إلى شكلها الأصلي، مما يعزز الراحة عند ارتدائها أثناء التمرين أو التنقل.



تتاح سماعة HUAWEI FreeLace Proفي الأردن اعتبارًا من اليوم 8 آذار 2021، بسعر ملائم جدًا 89 دينارًا، بألوان الأخضر الجنزاري، ساكورا الوردي، والجرافيت الأسود.

يمكنكم شراؤها مباشرة عبر متجر هواوي الإلكتروني: https://huaweieshop.jo/accessories/huawei-freelace-pro أو من خلال زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.





