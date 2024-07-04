أحدث عروض المركزية لكزس: تملك سيارة لكزس جديدة مع خيار استبدال السيارة الحالية

الوكيل الإخباري - مع إطلاق معرضها الجديد في شارع مكة، تواصل "المركزية لكزس" عروضها الشيّقة على سيارات لكزس إي إس، ولكزس آي إس، ولكزس إن أكس، ولكزس آر إكس، ولكزس إل سي، ولكزس إل إكس، بما يشمل دفعة مقدمة بنسبة 50% والباقي على دفعات على فترة 24 شهرًا بفائدة 0%، بالإضافة إلى كفالة مصنعية مدة سبع سنوات أو 100000 كيلو متر (أيّهما أسبق) و كفالة على بطارية الهايبرد مدة سبعة أعوام أو لمسافة 150000 كيلو متر (أيّهما أسبق)، وخدمة لكزس الحصرية "من الباب إلى الباب" لمدة 4 أعوام؛ تطبق الشروط والأحكام، فضلًا عن تجربة قيادة هذه السيارات الاستثنائية، وتوفير خدمة تبديل السيارات الحالية مهما كان نوعها بأخرى جديدة من لكزس.

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تتميز سيارات لكزس بمواصفات فريدة؛ إذ تأتي لكزس إي إس هايبرد مثالًا للأناقة والرقي بمظهرها الخارجي الأنيق وتصميماتها الداخلية الفاخرة. تحت غطاء المحرك، تكشف السيارة عن جوهر جريء ينبض ببراعة ديناميكية بفضل المحرك الهايبرد بالكامل رباعي الأسطوانات الذي يمنح قوة 215 حصانًا وعزم دوران يبلغ 221 نيوتن متر مع نظام ناقل الحركة المتغير باستمرار. وتوفر السيارة توازنًا بين القوة والاستجابة وكفاءةً في استهلاك الوقود، سواء أثناء التجول على الطرق السريعة المفتوحة أو التنقل في شوارع المدينة.



توفّر سيارة لكزس آي إس هايبرد تجربة قيادة سلسة وتوفيرًا كبيرًا في استهلاك الوقود، بفضل محرّكها سعة 2500 رباعي الأسطوانات المزود بتقنية نظام توقيت الصمام المتغير الذكي (VVT-i) المبتكرة التي تنتج قوة هجينة تبلغ 220 حصانًا وعزم دوران 300 نيوتن متر. وفضلًا عن أداءٍ يتخطّى كُل الحدود، تقدم السيارة معايير غير مسبوقة للسلامة، وحرفية عصرية، وراحة استثنائية.



أمّا لكزس إن إكس هايبرد، فتترك انطباعًا مميزًا من كُل زاوية؛ فهي تتميز بمنصة جديدة كُليًا تمهد الطريق لجميع الاحتمالات، وتمنحها مظهرًا أعرض وأكثر استطالة وتصميمًا يخطف الأنظار. ويجمع نظامها الهايبرد محركًا ديناميكيًا سعة 2.5 لتر وبطارية ليثيوم أيون وناقل سُرعة آلي سداسي السرعات، مع قوة مذهلة تبلغ 240 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 239 نيوتن متر، مما يجعلها تحقق توازنًا مثاليًا بين الأداء والكفاءة.



وتتخطى لكزس آر إكس الهجينة كُل ما هو عادي، لتقدم تصميمًا يلفت الأنظار على كل طريق؛ إذ يجمع تصميمها الخارجي بين الحداثة والأناقة، مما يُظهرها بصورة ظلية أكثر أناقة، وتُبرزه مصابيح ليد LED الأمامية الثلاثية الأكثر حدة ذات الترتيب الأفقي، وتكمّله إطارات الألمنيوم المعدنية المتميزة بقياس 21 بوصة. تتجهز السيارة بمحرّك هايبرد سعة 2.5 لتر يوفّر قوة مذهلة تبلغ 247 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 239 نيوتن متر، لتجعل القيادة على مختلف التضاريس أكثر سهولة.



صُمّمت السيارة الرياضية لكزس إل سي 500 لتحقيق أداء مميز بفضل محرك 8 أسطوانات رباعي الكامات ذي 32 صمامًا سعة 5.0 لتر، والذي يوفر قوة مذهلة تبلغ 471 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 540 نيوتن متر، مع ناقل حركة رياضي مباشر بعشر سرعات ونظام دفع خلفي. تتميز سيارة الكوبيه عالية الأداء هذه بالتكنولوجيا المتطورة المصممة لتعزيز تجربة القيادة؛ حيث تأتي بتوجيه كهربائي للتحكم الدقيق وتوفر ستة أوضاع للقيادة: العادي، والمخصص، والمريح، والاقتصادي، والرياضي، والرياضي بلس، لتخصيص الأداء حسب تفضيلات السائقين.



يجمع التصميم الخارجي المذهل لسيارة لكزس إل إكس بين الرقي والمتانة، ويبعث إحساسًا بالفخامة من كلٍ من زوايا السيارة. وتتزود السيارة بالقوة من محرك توين توربو 6 أسطوانات V بسعة 3.5 لتر، والذي يمنحها قوة 409 حصان وعزم دوران يبلغ 650 نيوتن متر، مما يوفر تسارعًا سلسًا ودفعًا كبيرًا من السرعة المنخفضة لتوفير طاقة قوية ومحسّنة لأي حالة قيادة، سواءً على الطرقات الداخلية أو الطرق الوعرة، أو ما بينهما.



ومع جميع هذه المواصفات الاستثنائية، يحظى العملاء بدعم ممتاز من المركزية لكزس، تكمله خدمات ما بعد البيع المميزة والصيانة على يد أمهر الفنيين في خمسة مراكز، من ضمنها أكبر مركز للصيانة في البيادر ومركز آخر في ماركا. ومع توفر قطع غيار لكزس الأصلية بأسعار تنافسية، والكفالة المصنعية الموثوقة وخدمة المركزية لكزس الحصرية "من الباب إلى الباب"، تحظى السيارة بالرعاية والاهتمام اللازمين لتبقى في حالة ممتازة لأعوام مقبلة.



بإمكان المهتمين زيارة معرض المركزية لكزس الجديد في شارع مكة عمارة 182 لاستكشاف مُنتهى الفخامة والابتكار مع سيارات لكزس الشهيرة في الأردن، وتحديد موعد لتجربة القيادة عبر تعبئة هذا النموذج.

لمزيدٍ من الاستفسارات، يرجى الاتّصال على الرقم: 065008054، ومتابعة الحسابات الرسمية على فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب لمعرفة آخر الآخبار والمستجدات.

