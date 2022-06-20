أحدث هاتف من الفئة الابتدائية من هواوي مع أطول عمر للبطارية - HUAWEI nova Y70 متوفر الآن في الأردن

الوكيل الإخباري - أطلقت شركة هواوي اليوم هاتف HUAWEI nova Y70، أحدث هاتف من الفئة الابتدائية مع أطول عمر للبطارية، في الأردن. يضم الهاتف بطارية ضخمة بسعة 6000 ميللي أمبير، مع شاحن فائق السرعة من هواوي – HUAWEI SuperCharge بقدرة 22.5 واط، وشاشة عرض كاملة من هواوي - HUAWEI FullView بحجم 6.75 بوصة، وكاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى سعة تخزين داخلية كبيرة تبلغ 128 جيجابايت.



هاتف HUAWEI nova Y70

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صُمِّمَت سلسلة هواتف HUAWEI nova Y خصيصًا للأجيال الشابة وبالتركيز على مواهبهم. أدى التكرار الأخير للسلسلة إلى تحسين تجربة المستخدم بشكل ملحوظ في جميع الجوانب؛ إذ تم تجهيز هاتف HUAWEI nova Y70 ببطارية كبيرة تبلغ 6000 ميللي أمبير (القيمة النموذجية)، والتي توفر طاقة كافية تدوم لأيام بشحنة كاملة واحدة.

يبرز الهاتف بين الأجهزة الأخرى بالسعر نفسه؛ حيث يدعم تقنية الشحن فائق السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge بقدرة 22.5 واط (10 فولت/ 2.25 أمبير). يمكن للمستهلكين شحن الهاتف الذكي لمدة 10 دقائق والاستمتاع بتشغيل الفيديو لمدة 3 ساعات. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الهاتف كبنك طاقة؛ إذ يوفر الهاتف منفذ طاقة (10v/1A) لدعم الشحن العكسي السلكي للأجهزة مثل الساعات الذكية، والأساور والهواتف الذكية. عند تشغيل وضع البطارية المنخفضة، يمكن للهاتف عندما تصل البطارية إلى %5 الاستعداد لمدة تصل إلى 12 ساعة قبل إيقاف التشغيل. يمكن للمستخدمين الاعتماد عليه دون القلق من أن البطارية قد تنفد في لحظة حرجة.



يتميز هاتف HUAWEI nova Y70 بشاشة عرض كاملة HUAWEI FullView مقاس 6.75 بوصة. سواء للصور أو مقاطع الفيديو أو الألعاب، يمكن للهاتف عرض المزيد من المحتوى بحجم أكبر. وفي الوقت نفسه، تتميز شاشة HUAWEI FullView Display بنسبة شاشة عالية وفتحة كاميرا أمامية ضيقة؛ حيث تأتي الشاشة المسطحة الكلاسيكية مع ثقب واحد في المنتصف لتقديم تصميم بسيط وأنيق. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة الشاشة إلى الجسم في الهاتف تبلغ 90.26%، لتوفر للمستخدمين تجربة بصرية غامرة عند اللعب ومشاهدة مقاطع الفيديو.



تدعم شاشة الهاتف HUAWEI nova Y70 تقنية اللمس المتعدد بـ 10 نقاط الرائدة في الصناعة لتوفير استجابات سريعة، حتى عندما يقوم المستخدم بإيماءات متعددة الأصابع. علاوة على ذلك، لتقليل العبء على عيون المستخدمين، يأتي الهاتف بميزات ذكية مفيدة مثل: التعتيم الذكي، والشاشة المضيئة، ووضع الكتاب الإلكتروني، بالإضافة إلى ميزة تحسين جودة الفيديو لتحسين تجربة المشاهدة للمستخدم. يمكن للمستهلكين أيضًا التقاط لقطات شاشة بسهولة باستخدام إيماءات المفصل.



يوفر هاتف HUAWEI nova Y70 للمستهلكين كاميرا ثلاثية قوية تعمل بالذكاء الاصطناعي توفر تصويرًا قويًا وعالي الجودة. تتكون الكاميرا الثلاثية المدعمة بالذكاء الاصطناعي من كاميرا رئيسية عالية الوضوح بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا ذات زاوية عريضة للغاية تبلغ 120 درجة بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل. تُعدّ الكاميرا ذات الزاوية فائقة الاتساع مثالية للصور الجماعية؛ حيث تتيح الزاوية الواسعة إدخال المزيد من المحتوى في الإطار.

تعمل الكاميرا بعدسة العمق - Depth Camera على تعتيم خلفية الصورة للتركيز على الموضوع من خلال التصوير ثلاثي الأبعاد والعمق الدقيق. باستخدام الكاميرا الثلاثية، يتوفر للمستخدمين خيارات متعددة لميزات الكاميرا على هواتفهم لإنتاج صور بديناميكية وجودة أعلى.



يأتي هاتف HUAWEI nova Y70 بسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت، والتي يمكنها استيعاب ما يصل إلى 170 حلقة مسلسل و13000 أغنية وأكثر من 60 فيلمًا عالي الدقة. إذا احتاج المستخدمون إلى مزيد من السعة التخزينية لجميع المحتويات المفضلة لديهم، فستسمح بطاقة MicroSD بسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت لهم بتحقيق ذلك.

أخيرًا، بالنسبة لجميع التطبيقات والألعاب التي قد يحتاجها المستخدمون، يتوفر متجر AppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن على هاتف HUAWEI nova Y70، حيث يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة بين مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة واستكشافها والعثور عليها وتنزيلها.

يتوفر هذا الهاتف الذكي في الأردن حاليًا بسعر 139 دينارًا بثلاثة ألوان رائعة هي: Midnight Black، وCrystal Blue، وPearl White، مع هدية مجانية عبارة عن سماعة الأذن HUAWEI USB Type-C.

ويمكن اقتناؤه من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: t.ly/snqa، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة. ويأتي الجهاز أيضًا مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث يتمتع بتمديد ضمان عام وضمان حماية الشاشة من تعرضها للتلف لمدة عام. وسيتم استخدام قطع غيار أصلية 100% مع توفير خدمة الإصلاح السريع.

