الأربعاء 18-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

صندوق النقد: الإجراءات الحكومية حافظت على الاستقرار الاقتصادي في الأردن

روسيا تطرد 34 دبلوماسيا فرنسيا من أراضيها

الزراعة: طفيليات خارجية أدت لنفوق أسماك الكارب في وادي الأردن

231 ألف مسافر أردني في عيد الفطر .. تعرف على أبرز الوجهات

الحبس لطبيب بعد ارتكابه خطأ طبيا أدى للوفاة

طبيبة أسنان تخلع زوجها بسبب فستان الزفاف

اتفاق أردني عراقي حول تمويل مشروع المدينة الاقتصادية على حدود طريبيل

الهند: فيضانات تغرق أكثر من 1500 قرية في ولاية سام

السفير النرويجي: الاردن يملك نفوذا سياسيا أكبر مما يتوقع لبلد بحجمه

توضيح من الضمان حول احتساب الشمول لتصاريح العمل الحر

الأربعاء، 18-05-2022 11:25 ص

أحمد الحلو الرابح بـ ثاني سيارة MG5 موديل 2022 مجمركة ومرخصة مع أبشر من المناصير

gift5


الوكيل الإخباري - قام نائب المدير العام لشركة المناصير للزيوت والمحروقات الدكتور رامز خوري بتسليم مفاتيح سيارة MG5 موديل 2022 مجمركة ومرخصة للرابح الثاني السيد أحمد محمد عبد الله الحلو ضمن احتفالات أبشر بعيدها الثالث والتي تقدم لعملائها 10 سيارات لـ 10 رابحين نوع MG5 موديل 2022 مجمركة ومرخصة من خلال سحب شهري على أرقام بطاقات أبشر .

و صرح المدير العام لشركة المناصير للزيوت والمحروقات المهندس ياسر المناصير  " بأننا مستمرون معكم ببرنامج المكآفات أبشر وباقي  8 سيارات ضمن الحملة بواقع سيارة شهرياً وحتى نهاية العام الحالي".

وأضاف " أن شركة المناصير للزيوت والمحروقات أول شركة في الشرق الأوسط تطلق برنامج مكافآت للمحروقات حيث يقوم مستخدم بطاقة أبشر بتجميع نقاط مقابل مشترياتهِ من المحروقات بالمحطات وإستبدالها بالهدايا بالإضافة الى حصولهِ على خصومات خاصة عند إبراز بطاقة أبشر لدى قائمة شركاء أبشر المعلن عنهم بالموقع الالكتروني او على تطبيق محطات المناصير ، وأكد على استمرارية إستخدام بطاقة أبشر عند تعبئة الوقود بمحطات المناصير والعديد من الهدايا والجوائز بإنتظاركم".
 
ألف مبروك للرابح الثاني السيد أحمد محمد الحلو وهو من محافظة العاصمة عمان وهو عميل للشركة ويستخدم بطاقة أبشر منذ إنطلاقها من ثلاثة سنوات.

بالتوفيق للجميع بالسحب القادم يوم الأربعاء الموافق 06/08/2022 وذلك عن حركات تعبئة شهر آيار الحالي.

نذكر انه يجب على العميل إستخدام بطاقة أبشر الفعالة قبل كل تعبئة وقود في محطات المناصير او المحطات التابعة لها ، ونؤكد  على أن بطاقات الولاء أبشر مجانية ، ويمكن الحصول عليها من أقرب محطة مناصير ، فقط يجب تفعيل البطاقة  قبل إستخدامها ليتم تجميع النقاط عليها من خلال  زيارة الموقع الالكتروني للشركة www.mgc-gas.jo أو تطبيق محطات المناصير على الهواتف الذكية وإتباع التعليمات المدونة لتفعيل البطاقة أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم ‪0797803780‬.

* الحملة حاصلة على موافقة وزارة الصناعة والتجارة رقم 4971

*تطبق الشروط والأحكام.

للمزيد من المعلومات عن الحملة يرجى زيارة الموقع الالكتروني للشركة التالي:

اضافة اعلان


https://bit.ly/35IgoRu


لمشاهدة فيديو تسليم السيارة للرابح من خلال  https://fb.watch/d3qPDkhW72/

أبشر ... فيكم بتكبر وبتفتخر.

 

 





 

 

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
capital

مبادرة الجبال السبعة تكرم كابيتال بنك لدعم علاج مرضى مركز الحسين للسرطان

Kia EV6 - 1

"أوتوكار" تمنح كيا جائزتين مرموقتين

e2794bc3-ba58-4b86-859b-849a39a7a775

زيارة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شيري كارلين إلى المدارس والمراكزالتعليمية في الكرك والعقبة

WhatsApp Image 2022-05-17 at 2.38.02 PM

البنك العربي وصندوق الأمان لمستقبل الأيتام يجددان اتفاقية التعاون بينهما

Alawneh Zain &Infobip Partnership

العلاونة للصرافة تختار خدمات زين الأردن السحابية والمُدعّمة من Infobip

oppo

OPPO الأردن تدعو الشركات الناشئة الأردنية للتسجيل بمسرّعة الابتكار الخاصة بها

أخبار متعلقة
manaseer1

افتتاح محطة وقود جديدة في عمان تابعة لمحطات المناصير للزيوت والمحروقات

WhatsApp Image 2022-05-12 at 10.52.27 AM (1)

المناصير للزيوت والمحروقات .. السحب على ثاني سيارة MG5 مجمركة ومرخصة ضمن حملة 10 سيارات لـ 10 رابحين

WhatsApp Image 2022-04-18 at 3.58.25 PM

خضر العموري الرابح بأول سيارة MG5 موديل 2022 مجمركة ومرخصة من أبشر