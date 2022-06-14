‎أحمد الكيلاني .. قصة نجاح أردنية

الوكيل الإخباري - بدأ أحمد رحلته من مدينة هيوستن في قطاع المطاعم بافتتاح شاحنة طعام مع أبوعمر حلال لبيع الشاورما في سنة 2015.

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يقدم مطعم أبوعمر حلال الشاورما بطريقة خاصة تواكب الطلب في السوق الأمريكي وتحافظ على أصالة الطعم. ‎توسع مع أبوعمر حلال من بعدها في وقت قياسي ليمتلك عدة شاحنات في ولاية تكساس.



‎إلى جانب الصعوبات التي قد يواجهها أي صاحب عمل في بداياته فقد واجه أحمد حوادث مؤسفة، كان منها ان احدى شاحنات الطعام احترقت مرتين و قد كان من الصعب اجتياز هذه الحادثة خاصة انه قد بداء للتو في العمل في مجال شاحنات الطعام. بالنظر الى الجانب المشرق دفعه هذا في الواقع للعودة بقوة؛ فقد تمت صيانة الشاحنة ولكن كان الامر المؤسف انه تعرض لحادث اثناء قيادة شاحنة الطعام للمرة الثانية، وكانت هذه الخسارة اكبر من ما كان يتوقع.



‎لم تنل هذه الصعوبات والحوادث من عزيمته بل حفزته لبذل المزيد من الجهد لتجاوزها حيث كان مؤمناً بما يفعل ويضع النجاح نصب عينيه كخيار لا رجعة عنه.



‎بعد عدة أعوام في مجال شاحنات الطعام برزت بعض الأفكار الجديدة، حيث افتتح شركة للطباعة (يلّا للطباعة) ومن بعدها افتتح اول مطعم من سلسلة مطاعم كلاتش سيتي كلكرز.



‎وهي كانت عبارة عن شاحنة طعام افتتحت لأول مرة في هيوستن في شهر فبراير شباط 2021 تقدم ساندوش دجاج ناشفيل الحار بمكونات حلال 100%، وقد اثبت نجاحه عندما حصل ساندويش الدجاج المقرمش المغطى بالتوابل والمغمور بالجبن على تقييمات عالية بجانب البطاطا بالجبن والتاكو وغيرها.



‎وقد توسع كلاتش سيتي كلكرز الى فرعه الثاني في سان أنطونيو بعد أقل من ستة أشهر على افتتاح الفرع الأول بالرغم مما كان يوجهه العالم من جائحة.

‎لم يتوقف في مدينة هيوستن، فالايام المقبله سيتم افتتاح فروع اخرى في عدة ولايات بعد عام واحد فقط من افتتاح فرعه الأول.



يبرز كلتش سيتي كلكرز كقاطرة للتوسع خارج الولايات المتحدة في فرعه الاول في الشرق الاوسط في عمان – الاردن

يقول الكيلاني انا هناك خطه للتوسع في الشرق الاوسط في السنوات المقبله ( السعوديه ، دبي ، الكويت ، مصر ، فلسطين ،قطر وباقي دول الشرق الاوسط) لجلب المذاق الأميركي لبلده الاردن.

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"هذه هي الفرصة التي حلمت بها منذ قدومي إلى أميركا، أن أربط بين البلد التي منحتني الفرصة للنمو والتوسع والبلد الذي انتمي اليه وترعرعت فيه". "لا استطيع الانتظار" يقول أحمد.



‎واضاف الكيلاني ان طريق النجاح ليست سهلة، وإن أحد أهم هذه الدروس هي أن النجاح لا يأتي من خلال ضخ الأموال وحدها، بل على صاحب العمل أن يضع الكثير من التفكير والابداع والتسويق وأن يعتمد على فريق عمل قوي ليصل إلى أهدافه، كما ان التخطيط المحكم هو ضروري لنجاح العمل.



