أحمد علوش رئيساً لجمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية

الوكيل الاخباري - خلال انعقاد اجتماع الهيئة العامة لجمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية بتاريخ 12/12/2020، تم إجراء انتخابات أفرزت الهيئة الإدارية للجمعية والمكونة من سبعة أعضاء، والذين قاموا بدورهم بانتخاب السيد "أحمد علوش" رئيسا لجمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية.

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وقد تأسست جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية في السادس عشر من شهر أيلول 2018 بمجهود خاص من التجار والعاملين بالقطاع الذين بذلوا الكثير من الوقت والجهد لترى هذه المؤسسة النور لتمثيلهم وإيصال صوتهم للجهات الحكومية المختصة بالقطاع، مثل: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، دائرة الجمارك العامة، وزارة الصناعة والتجارة، المواصفات والمقاييس، ضريبة الدخل وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك؛ تقوم الجمعية بمهام تمثيل المنتسبين أمام العديد من الجهات الخاصة التي على ارتباط بالقطاع مثل شركات الاتصالات والمكاتب الإقليمية لشركات عالمية والعديد من الجهات الأخرى.



كما تركز دور جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية على توحيد الجهود والمواقف التي أدرجت مسبقاً ضمن الأهداف العامة من إنشائها، ولتكون خطوة أولى نحو إشهار نقابة خاصة بالمنتسبين للقطاع الذي يشكل نسبة هامة من القطاع التجاري ويعد رافداً أساسياً لخزينة الدولة من التحصيلات الضريبية والمصروفات الأخرى، إلى جانب العدد الكبير للعاملين به وما يستحدثه من وظائف جديدة تخفف من وطأة البطالة على الشباب الأردني في كل عام.



يشار إلى أن الجمعية حققت العديد من الإنجازات خلال الفترة السابقة، والتي صبت في مصلحة مستثمري وعاملي قطاع الأجهزة الخلوية أهمها: إعادة النظر بقوانين ضريبة الدخل والمبيعات وتحويل الضريبة على الاجهزة الخلوية من ضريبة عامة إلى ضريبة خاصة والحصول على العديد من الاستثناءات مثل اعتماد فاتورة إجمالي البيع اليومي بدلاً من الفواتير المنفصلة لكل عملية بيع، الأمر الذي خفف من أعباء مصاريف المستشار الضريبي ومصاريف أخرى، التنسيق مع مديرية الامن العام لمعاملة تاجر الأجهزة الخلوية معاملة شاهد الحق العام عند قيامه بشراء جهاز خلوي تبين فيما بعد بانه مسروق وعدم تسجيل قيد عليه، عقد اجتماع مع دائرة الجمارك لإطلاعهم على جميع المعوقات التي يواجهها القطاع وكذلك التنسيق مع غرفة تجارة الأردن والاجتماعات الدورية لمنح القطاع أولوية العودة إلى العمل ضمن المراحل الأولى في ظل إغلاقاتجائحة كورونا، والعديد من الإنجازات الأخرى.



