أداء قوي وتصميم متين وعصري وكاميرا استثنائية وشاشة عرض كاملة لمشاهدة مريحة للعينين... كل هذا وأكثر مع هاتف HUAWEI nova Y90 المتوفّر حاليًا في الأردن

الوكيل الإخباري - عهد جديد من التكنولوجيا يبدأ الآن مع إطلاق مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين لهاتفها الجديد الذكي HUAWEI nova Y90 المتوفر حاليًا في الأردن، والذي يمتاز بأحدث المزايا والمواصفات الحديثة، وبأسعار منافسة ومناسبة لجميع الراغبين بمواكبة حداثة عصرنا الحالي من خلال جهاز هاتف فريد من نوعه، يمنح سهولة الاتصال ومتعة الاستخدام في آنٍ واحد.

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يمتاز هاتف HUAWEInova Y90 المميز بعدة مزايا تجعلك ترغب باقتنائه، ومن أهمها شاشة العرض الكاملة السلسة بدون حواف قياس 6.7 بوصة، لتستمتع بمشاهدة كل ما تحب، إلى جانب عمر بطارية محسّن مع قدرة 5000 ميللي أمبير، وخاصية الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة 40 واط.وكما عوّدتنا هواوي، يحتوي الجهاز على سعة تخزين كبيرة مُحدثة تبلغ 128 جيجابايت، ويتوفر بنسختيْن هما 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت لذاكرة الوصول العشوائي، وبذلك سيتمكن المستخدمون من الحصول على مساحة تخزين كبيرة لتطبيقاتهم أو ألعابهم أو ملفاتهم المفضلة للعمل والدراسة.



ولأن التقاط اللحظة أصبح من أساسيات اليوم، فهاتف HUAWEInova Y90 مزود بكاميرا خلفية ثلاثية مدعمة بالذكاء الاصطناعي بدقة 50 ميجابكسل تدعم مزايا مبتكرة مثل الوضع الليلي الفائق وتقنية تصوير الفيديو الأمامي والخلفي الثنائي والتصوير الفوتوغرافي المدعم بالذكاء الاصطناعي، ليحظى المستخدم بتجربة استخدام فريدة من نوعها. يتوفر الهاتف الجديد بألوان ترضي الأذواقكافةهي: أخضر زمردي Emerald Green، وأسود منتصف الليل Midnight Black، وأزرق كريستالي Crystal Blue.

والآن بعد تشوّقت لمعرفة المزيد عن هذا الهاتف المميز، أصبح وقت معرفة تفاصيل أكثر عن مزاياه الاستثنائية.

تصميم تتألق معه

الجوهر هو الأساس دومًا، لكن هواوي تحترف الاهتمام بالداخل والخارج حين يتعلق الأمر بمنتجاتهاكافة. مع هاتف HUAWEI nova Y90، أصبح من السهل لك أن تمتلك هاتفًا ذكيًا بتصميمٍ مميز وقدرات عالية وغير مسبوقة أيضًا.

يتوفر الهاتف بشاشة عرض كاملة بدون حواف مقاس 6.7 بوصة تدعم معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز ومعدل أخذ عينات لمس يبلغ 270 هرتز، ما يمنحك تجربة استخدام سلسة ومميزة.

ويبلغ قياس الحواف فائقة النحافة للشاشة 1.05 مم فقط، ما يجعل نسبة الشاشة إلى الحجم الكلي تصل إلى 94% لتوفّر تجربة بصرية لا مثيل لها. وتدعم الشاشة أيضًا ميزة التحكم السلس في تعتيم الشاشة ووضع راحة العين ووضع الكتاب الإلكتروني لتوفير تجربة قراءة مريحة للعين وتحسين تجربة المستخدم من مختلف النواحي.

بطارية تفوق التوقعات

بقدرة 5000 ميللي أمبير، وعمر بطارية طويل نسبيًا، تُعدّ بطارية هاتف

HUAWEI nova Y90 الأقوى في الساحة حاليًا، وهي من الميزات القوية والفريدة التي تتمتع بها هذه السلسلة، والتي تُعدّ أمرًا أساسيًا لتلبية احتياجات الأفراد حول العالم ممن يستخدمون الهاتف للقيام بمختلف أعمالهم الشخصية والعملية والاجتماعية. لذلك مع هذا الهاتف المميز، لا داعي للقلق بشأن عمر البطارية وكفاءتها.

ولأن صحة البطارية واكتشاف حالتها وقوتها باستمرار شيء مهم، يحتوي الهاتف على تقنية مساعدة للحفاظ على صحة البطارية وتحديد حالتها، وتذكير المستخدم باتخاذ الإجراءات السريعة في الوقت المناسب وقبل حدوث أي مشاكل.



شحن سريع لأن وقتك من ذهب

هل يوجد شيء أجمل من هاتف تستطيع شحنه بسرعة بدلًا من الانتظار لساعة كاملة وأحيانًا أكثر؟ استعد لنسيان مشاكل شحن الهاتف، والحاجة للجلوس بالقرب من الشاحن طوال الوقت؛ فهاتف HUAWEI nova Y90 يتيح للمستخدمين شحن البطارية خلال دقائق بفضل خاصية الشحن فائق السرعة المستقر والآمن بقوة 40 واط،كما تمنحك البطارية ميزة استخدام الهاتف واللعب لمدة 2.3 ساعة بعد شحنه لمدة 10 دقائق فقط.

ويمتاز الهاتف بثماني طبقات من الحماية خلال الشحن السريع وثلاث عشرة طبقة من الحماية خلال الشحن العادي، وطبقة حماية من السخونة الزائدة لمنفذ USB، مما يجعل الشحن أمرًا سهلًا لا عائقًا خلال يومك.



التقط اللحظة باحترافية عالية

كما ترى عيناك الجمال، تستطيع كاميرا هاتف HUAWEInova Y90 التقاط أجمل اللحظات؛حيث يحتوي هذا الجهاز المميزعلى كاميرا رئيسية بدقة عالية تبلغ 50 ميجابكسل للسماح للمستخدمين بالتقاط أدق الصور. ويحتوي الهاتف أيضًا على كاميرا عمق بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويمتاز بقدرات تصوير ليلي ممتازة بفضل الأداء القوي للكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل. وتساعد هذهالتقنية على التقاط صور ليلية ساطعة وواضحة تليق بتطلعاتك.



وبالإضافة إلى ذلك، فإن شراءك لهذا الجهاز المميز يعني أنك ستتمتع بخاصية AI Snapshot للتصوير الفوتوغرافي المدعم بالذكاء الاصطناعي، والتي يمكنها تحليل المشهد بذكاء وتحديد بُعد الأهداف والأشياء المتحركة أمام الكاميرا في الوقت الفعلي. وتقوم الخوارزمية المتقدمة بضبط سرعة غالق العدسة بشكل تكيّفي وتلتقط لقطات سريعة الحركة على الفور. ويتميز الهاتف بتقنية تصوير الفيديو الأمامي/ الخلفي المستمر والتبديل السلس بين الكاميرات الأمامية والخلفية،ومجموعة متنوعة من قوالب الفيديو المضمنة لتتمكن من إنشاء الفيديو بنقرة واحدة وتواكب العصر بسرعة ومرونة.



قدرات تخزين فائقة

يمتاز هذا الجهاز المميز بسعة تخزين 128 جيجابايت، لتستطيع وبكل سهولة تخزين ما يصل إلى 170 حلقة من المسلسلات الدرامية و12000 أغنية بجودة عالية، وإذا كنت عاشقًا للأفلام ستستطيع تخزين 60 فيلم عالي الدقة، ويتوفر بنسختيْن هما 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت لذاكرة الوصول العشوائي. وبالـتأكيد، سيكون تخزين تطبيقاتك المفضلة وألعابك التي تحبها أو أي برامج أخرى تحتاجها للعمل والدراسة شيئًا سهلًا وسريعًا وبكفاءة عالية.

متجر تطبيقات AppGallery

استمتع بتجربة غير مسبوقة مع متجر تطبيقات AppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن على هاتف HUAWEInova Y90؛ حيث ستتمكّن من التنقل بسهولة والاختيار بين مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة والفائدة لتنزيلها وتثبيتها على هاتفك.



يتوفر الهاتف الجديد في الأردن حاليًا بسعر يبدأ من 169 دينارًا، مع هدية مجانية عبارة عن 6 أشهر ضمان هواوي لحماية الشاشة في حال ضرر الجهاز الذكي، ويمكن اقتناؤه من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط:t.ly/snqa،أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.



