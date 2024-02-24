أذكى هدية لعيد الأم مع خصومات لغاية 36% من سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي

الوكيل الاخباري - في الوقت الذي يقترب فيه عيد الأم وتبدأ رحلة البحث عن الهدية المناسبة، قررت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" مهمة تسهيل تقديم هذه الهدية بذكاء، مجسدة اهتمامها بتعزيز ثقافة تقدير الأمهات والاحتفاء بهن من خلال حملة الخصومات التي أطلقتها على باقة من الأجهزة السمعية والبصرية وأجهزة الترفيه المنزلي والأجهزة المنزلية الرقمية المتنوعة من علامة "سامسونج" بخصومات مميزة، تحت شعار: "شو ما عملت ما بتوفيها حقها، بس أجهزتنا أكيد رح تدللها".



وعبر الحملة، تتيح الشركة الفرصة لاختيار هدايا توفر للأمهات بيئة منزلية مريحة وصحية من حيث التغذية والنظافة مع قدر كبير من الترفيه؛ عبر الأجهزة المشمولة بالحملة والمتضمنة موديلات مختارة من الثلاجات وغسالات الملابس والمكانس الكهربائية وأجهزة التلفاز الذكية، والتي يمكن شراؤها حتى نهاية آذار 2024 عبر مختلف نقاط البيع التابعة للشركة والمتضمنة معارضها ومعارض وكلائها الرسميين وموزعيها المعتمدين في أنحاء المملكة أو من خلال متجر سامسونج الإلكتروني eStore الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط: https://www.samsung.com/levant_ar/offer/mothers-day/.



وتقدم الشركة للمشترين من معارضها ومعارض وكلائها وموزعيها، خصماً مميزاً يصل لغاية 36% على أجهزة تلفازNeo QLED 8K الذكي قياس 85 بوصة، والذي يأتي مع هدية من الشركة تتمثل في جهاز الصوت من السلسلة Q المتميز Q700C واشتراك مجاني لمدة عام على منصة شاهد، فيما تقدم خصماً خاصاً بنسبة 19% على أجهزة تلفاز OLED قياس 77 بوصة، والتي تأتي مع اشتراك مجاني لمدة عام كامل في منصة شاهد، بالإضافة لخصومات عديدة على أجهزة تلفاز QLED، وUHD وThe Frame معززة بسماعات Soundbar اللاسلكية المجانية واشتراكات مجانية على منصة شاهد، ما يسمح لهم بالتعبير عن حبهم لأمهاتهم بالصوت والصورة.



ومن جهة أخرى، فإن خصومات تصل لغاية 23% على تشكيلة واسعة من الأجهزة المنزلية، ستكون بانتظار المشترين، إلى جانب خصم خاص بنسبة 16% على ثلاجة المجمد العلوي Bespoke سعة 430 لتر، بالاضافة الى خصم بنسبة 11% على ثلاجة جنباً إلى جنب سعة 609 لتر. كما سيكون بإمكان المشترين الحصول على هدية مجانية متمثلة بمحطة التنظيف لتفريغ سلة الأتربة بسهولة كبيرة تلقائياً والتي تحافظ على نظافة الغرفة بفضل نظام الفلترة متعدد الطبقات بنسبة 99.999% ، وذلك عند شراء مكنسة Jet Stick اللاسلكية خلال فترة العرض، فضلاً عن الاستفادة من خصم بنسبة 9% على غسالات التحميل الأمامي سعة 9 كيلو والتي تمتاز بتوفيرها للطاقة A+++مع 14 برنامج تشغيل وبسرعة دوران 1400 دورة في الدقيقة.



وستوفر الشركة في إطار الحملة أمام المشترين، كل من ثلاجة المجمِّد العلوي مع خاصيّة أوبتيمال فريش+ سعة 463 لتر، وغسالة التحميل الأمامي Bespoke سعة 11 كيلو في جميع المعارض وعلى الموقع الإلكتروني eStore.



وفي تعليق له على هذا الشأن، صرح رئيس قسم التسويق المؤسسي لدى شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"، محمد العبدالله بالقول: "سعداء بإطلاق حملة عيد الأم 2024 التي تعد امتداداً لحملاتنا عبر الأعوام السابقة، والتي نحرص من خلالها على أن نكون جزءاً من صناعة الفرحة والسعادة في قلوب الأردنيين أمهات وأبناء، كما تعد هذه الحملة مثالاً على سعي الشركة لتكون حاضرة في مختلف المناسبات التي تقدم ضمنها القيمة التي لا تقتصر على الميزة التكنولوجية لمنتجاتها، بل وتلك التي تثري المناسبات السعيدة."

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