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الثلاثاء، 04-05-2021 09:20 ص

أراضي للبيع في الأردن على السوق المفتوح

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الوكيل الاخباري - أراضي معروضة للبيع في الأردن

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الأراضي هي من أهم أنواع العقارات التي يكثر الطلب على شرائها في المملكة الأردنية الهاشمية، سواء بهدف الاستثمار، أو البناء، أو الزراعة، وما شابه، وذلك بالتأكيد حسب نوعها، إلا أن عملية البحث عن الأرض الملائمة التي من شأنها أن تلبي حاجة المشتري؛ مرهقة وتتطلب الكثير من الجهد والوقت، مما استدعى البعض إلى البحث عن طرق متطورة أخرى للوصول إلى النتائج المرجوة، بأقل فترة زمنية ممكنة، وأقل مجهود، وهنا جاء موقع السوق المفتوح حلاً مثالياً للتسهيل والتبسيط من هذا الأمر، إذ يصنف من أفضل المواقع الإلكترونية الرائدة في مجال الإعلانات المبوبة، ويمثل الموقع العقاري #1 في الأردن.


السوق المفتوح شريكك العقاري المثالي


يعد موقع السوق المفتوح (OpenSooq) من أفضل الطرق الحديثة التي سهلت كثيراً من عملية البحث عن العقارات المعروضة للبيع أو الإيجار، على اختلاف نوعها، سواء كانت أراضي، أو شقق، أو فلل، أو قصور، أو محلات تجارية...إلخ، كما يتميز بالعديد من السمات التي تجعله الخيار الأول الذي يتبادر إلى الأذهان عند الرغبة في شراء أي منها، بما في ذلك ما يتمتع به من أقصى درجات الأمان والمصداقية، وما يوفر من واجهة استخدام رئيسية سهلة وبسيطة، وخالية من أي تعقيدات أو إعلانات منبثقة مزعجة، ناهيك عن أنه يقدم عملية تواصل مباشرة بين البائع والمشتري، إذ يلعب دور الوسيط المجاني في الربط بينهما، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى النتائج المطلوبة خلال بضع ثواني من خلال الاستعانة بشريط البحث المتطور الذي يوفره على شاشته الرئيسية، علماً أنه يمكن الوصول إلى إعلانات السوق المفتوح عبر زيارة موقع الويب، أو تحميل التطبيق الرسمي التابع له "السوق المفتوح"، والمتاح على كل من أجهزة أندرويد، وأبل، وهواوي.


البحث عن أراضي للبيع على موقع السوق المفتوح


يتضمن موقع السوق المفتوح مجموعة متنوعة من الأقسام الرئيسية والفرعية المعنونة، بما في ذلك قسم "عقارات للبيع"، والذي يندرج عنه عدة فروع أخرى تسهل على المستخدم والزوار على حدٍ سواء؛ عملية الوصول إلى النتيجة الهدف، وتشمل على قسم "اراضي - مزارع للبيع" الذي يحتوي على عدد هائل من اعلانات العرض والطلب ذات الصلة بالأراضي المعروضة للبيع في شتى محافظات المملكة، مما يعني عدد كبير جداً من الخيارات التي يمكن الانتقاء من بينها حسب المعطيات المطلوبة والميزانية المالية المرصودة لذلك.


نضيف إلى أنه في هذا القسم بالإمكان إيجاد الكثير من إعلانات الأراضي المرغوب بيعها؛ سواء كان المعلن فرداً أو مكتباً عقارياً، وهي تشمل كافة أنواعها المتوفرة في الأردن، بما في ذلك السكنية، والزراعية، والصناعية، والتجارية، والمخصصة للاستخدامات المتعددة، وغيرها، ويمكن الوصول إلى الإعلان الملائم خلال بضع دقائق فقط عن طريق تعبئة المعطيات المراد إيجادها في شريط البحث المتقدم، مثل: الموقع الجغرافي المرغوب البحث به، ومساحة الأرض بالمتر المربع، ومتوسط السعر، ونوعها، وبعد الانتهاء والنقر على خيار "إبحث"، سوف يتم ظهور كافة النتائج ذات الصلة بشكل أكثر دقة، وعليه يتم التواصل مع المعلن بشكل مباشر من خلال إحدى الطرق المتاحة من قبل الموقع، وهي: الاتصال الهاتفي، وخاصية الدردشة والتعليقات المتاحة أسفل كل إعلان.

تجدر الإشارة هنا إلى أن إعلانات الأراضي المعروضة للبيع تحتوي على كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بها، بما في ذلك نوع الأرض، وموقعها، ومساحتها، والسعر المطلوب، وطريقة الدفع المفضلة؛ سواء كاش أو أقسام، وأهم النقاط التي تميزها، كما تشمل بعضها على صور للأرض، إلى جانب المعلومات الخاصة بالتواصل مع المعلن.


 




 

 


 

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