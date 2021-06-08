أراضي ومزارع للايجار على السوق المفتوح

الوكيل الاخباري - السوق المفتوح

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يمثل السوق المفتوح (OpenSooq) واحداً من أهم المواقع الإلكترونية المتخصصة في مجال الإعلانات المبوبة على شبكة الإنترنت، حيث يصنف من أكثر المنصات الآمنة التي ينصح بالتعامل معها، وإجراء عمليات البيع والشراء من خلالها، ويعود ذلك لما يوفره من أقصى درجات المصداقية والموثوقية، ناهيك عن أنه يوفر فرصة تواصل مباشرة ما بين أطراف العملية التجارية، دون أي وساطة، أو الحاجة لدفع عمولة، ونظراً إلى أن المزارع والأراضي على اختلاف أنواعها تعد من أهم العقارات التي يكثر البحث والإعلان عنها؛ فإن السوق المفتوح حرص على توفير قسم متخصص بها؛ يمكن من خلاله عثور المستخدمين على طلبهم خلال أسرع وقت ممكن، ودون الحاجة لبذل أي مجهود.



ينتشر في المملكة الأردنية الهاشمية عدد كبير من الأراضي والمزارع المعروضة للبيع والإيجار؛ الأمر الذي يلعب دوراً في التقليل من احتمالات وصول المعلنين إلى النتائج المرجوة خلال فترة زمنية قصيرة، إلا أن موقع السوق المفتوح جاء حلاً مثالياُ لذلك، إذ بات بالإمكان من خلال ضغطة زر نشر إعلان يصل إلى أكبر عدد ممكن من أفراد الفئات المستهدفة في وقت قياسي، ومن جهة أخرى؛ سهل السوق المفتوح على الباحثين الوصول إلى طلبهم في غضون بضع دقائق فقط، إذ يعتبر الموقع العقاري الأول في الأردن.



يتضمن موقع السوق المفتوح على عدد هائل من إعلانات العرض والطلب على شتى أنواع العقارات؛ سواء سكنية كانت أم تجارية؛ كالفلل، والمحلات التجارية، والشقق، والمزارع، والأراضي...إلخ، أي يمكن القول أنه يمثل الوجهة المثالية للبحث أو الإعلان عن عقار للبيع أو الإيجار، ناهيك عن ما يتسم به من ميزات تشجع الأفراد في كافة الدول التي يقدم خدماته بها، والبالغ عددها 19 دولة بما فيها الأردن؛ من استخدامه، ولعل من أهمها ما يحتوي عليه من واجهة رئيسية سهلة الاستخدام ومباشرة، وما يوفره من خدمات إعلانية تمكن المعلنين من الحصول على نسب مشاهدات أعلى على إعلاناتهم، وبالتالي الرفع من احتمالية البيع واكتساب الأرباح.



الجدير بالذكر أن الموقع يشمل على مجموعة متنوعة من الأقسام الرئيسية والفرعية المعنونة التي يسهل من خلالها الوصول إلى النتائج المطلوبة، فعلى سبيل المثال يمكن لكل من يرغب بالعثور على أرض أو مزرعة؛ للبيع أو الإيجار، أن يجد طلبه خلال بضع دقائق فقط، وذلك عبر اتباع عدة خطوات سهلة وبسيطة، تتمثل بزيارة الموقع على الويب أو التطبيق الرسمي التابع له على الهواتف الذكية، والمتاح على أجهزة أندرويد وهواوي وأبل، ثم النقر على تصنيف عقارات للبيع أو تصنيف عقارات للإيجار -حسب الطلب-، ثم الضغط على خيار اراضي - مزارع للبيع ، أو خيار اراضي - مزارع للايجار ، وتحديد نوع الموقع الجغرافي المطلوب البحث به؛ ليظهر على ذلك عدد كبير من الخيارات لتصفحها، والتواصل مع صاحب الإعلان المناسب؛ عبر الاتصال الهاتفي أو خاصيتيّ الدردشة والتعليقات المتوفرة أسفل كل إعلان.



نشير أيضاً إلى أن عملية البحث سهلة للغاية بفضل ما يوفر الموقع من شريط بحث متقدم؛ يتيح أمام المستخدم والزائر إمكانية إدخال المعطيات المرغوبة للأرض أو المزرعة، لحصر النتائج الظاهرة بصورة أفضل وأكثر دقة.



ناهيك عن أن عملية نشر إعلان توفر مزرعة أو أرض للبيع أو التأجير هينة جداً، فكل ما يجب القيام به هو النقر على أيقونة "أضف إعلان الأن" الظاهرة أعلى يسار الشاشة الرئيسية للموقع، ثم تعبئة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، ثم النقر على خيار نشر، علماً أنه بالإمكان إرفاق مجموعة من الصور عن العقار بهدف جذب عدد أكبر من الباحثين، فضلاً عن إمكانية استخدام خاصية الخريطة التفاعلية المتاحة على الموقع، والتي يمكن من خلالها تحديد موقعه الجغرافي بدقة.