الخميس 2026-07-30 02:30 م

أرباح مجموعة بنك الاتحاد تنمو لتصل إلى 70.3 مليون دينار في النصف الأول من 2026

أرباح مجموعة بنك الاتحاد تنمو لتصل إلى 70.3 مليون دينار في النصف الأول من 2026
أرباح مجموعة بنك الاتحاد تنمو لتصل إلى 70.3 مليون دينار في النصف الأول من 2026
الخميس، 30-07-2026 02:19 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت مجموعة بنك الاتحاد نتائجها المالية المجمّعة للنصف الأول من عام 2026، محققةً صافي أرباح بلغ 70.3 مليون دينار أردني، في أداء يعكس نجاح المجموعة في توسعها الاستراتيجي وتحقيق قيمة مضافة من عمليات الاندماج والتوسع التي نفذتها خلال الفترة الماضية.

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وأظهرت البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 حزيران 2026 استمرار الأداء الإيجابي للمجموعة؛ حيث زاد إجمالي الموجودات بنسبة 9% ليصل إلى 13.6 مليار دينار أردني. كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11% لتبلغ 10.4 مليار دينار أردني، وزاد صافي التسهيلات الائتمانية بنسبة 10% ليصل إلى 7 مليارات دينار أردني، بما يعكس مواصلة المجموعة توسيع قاعدة أعمالها وتعزيز نشاطها البنكي.


وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الاتحاد، باسم سلفيتي، أن نتائج النصف الأول من العام تؤكد قدرة المجموعة على تحويل خططها الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة، مستفيدةً من قوة نموذج أعمالها وتنوع مصادر دخلها، إلى جانب التكامل الذي حققته بعد عمليات الاندماج والتوسع الأخيرة.


وأضاف سلفيتي أن المجموعة تواصل الاستثمار في بناء مؤسسة بنكية أكثر قدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية وتلبية احتياجات العملاء، من خلال تعزيز كفاءة أعمالها، وترسيخ مبادئ الحوكمة، والاستفادة من الفرص التي يتيحها توسعها داخل الأردن وخارجه، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين والعملاء، ودعم النمو الاقتصادي.


من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، منتصر دوّاس، أن النتائج المالية تعكس متانة الأداء التشغيلي للمجموعة ونجاحها في تحقيق التوازن بين النمو والتطوير المؤسسي، مشيراً إلى أن المرحلة الماضية شهدت تركيزاً مكثفاً على رفع كفاءة العمليات، وتعزيز التكامل بين مختلف شركات المجموعة، وتطوير الحلول والخدمات التي تلبي الاحتياجات المتغيرة للأفراد وقطاع الأعمال.


وأضاف دوّاس أن المجموعة ستواصل خلال الفترة المقبلة الاستثمار في تطوير منتجاتها وخدماتها، وتعزيز تجربة العملاء عبر مختلف القنوات، إلى جانب المحافظة على نهجها في إدارة المخاطر بكفاءة، بما يدعم استدامة النمو ويعزز جاهزية المجموعة لاغتنام فرص التوسع المستقبلية.


وفي إطار تنفيذ استراتيجيتها للنمو، واصلت المجموعة خلال النصف الأول من العام تعزيز تكامل عملياتها بعد اندماج بنك الاتحاد مع البنك الاستثماري، والاستحواذ على عمليات البنك العقاري العربي المصري في الأردن، إلى جانب مواصلة تعزيز حضورها الإقليمي من خلال فرعها الدولي في العراق.


كما تدير المجموعة اليوم شبكة بنكية تضم أكثر من 100 فرع لبنك الاتحاد وبنك صفوة الإسلامي، إضافة إلى شركاتها التابعة المتخصصة في الخدمات المالية والوساطة المالية والتأجير التمويلي وخدمات الدفع الإلكتروني.

gnews

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