أريج تطلق الحلقة الأولى من بودكاست 100 واط بدعم من سفارة مملكة هولندا في الأردن

الوكيل الاخباري - أطلقت أريج اليوم الحلقة الأولى من بودكاست 100 واط بدعم من سفارة مملكة هولندا في الأردن، وبالتزامن مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم الممارسة ضد الصحافيين والصحافيات والذي يصادف 2 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام.

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وجرى إطلاق الحلقة الاولى من البودكاست ضمن جلسة حواريّة حضرها سعادة سفير مملكة هولندا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، السّيّد هاري فيرفاي وبحضور أكثر خمسين صحفي وصحفية.



ويأتي بودكاست 100 واط، ضمن مشروع 100 واط الذي يهدف في مرحلته الأولى لتدريب 100 صحفي وصحفية، ومنتج ومنتجة محتوى، وطالب وطالبة صحافة وإعلام، وأستاذ جامعي واستاذة جامعية من الأردنيين والمقيمين في المملكة، على أساسيات الصحافة والصحافة الاستقصائية وصحافة البيانات، والسرد القصصي الصوتي "بودكاست"، لإنتاج قصص متنوعة ومؤثرة تطرح قضايا تهم المجتمع الأردني، تهدف للتغير والإصلاح والتقدم.

وفي كلمته الافتتاحية أكد سعادة سفير مملكة هولندا لدى الأردن هاري فيرويج أن "حرية التعبير تمكن الصحفيين من تسليط الضوء على قضايا انتهاك حقوق الإنسان وتدفع الحكومات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات" وأضاف أنه "دون وجود المعلومات الموثوقة يصعب على المواطنين تكوين آرائهم تجاه القضايا المختلفة. وأضاف فيرويج "الصحفيون هم الأساس لبناء مجتمعات حرة، ترفض الإقصاء وتحترم التنوع ولذا تصبح حماية الصحفيين ضرورة ملحة".

وأكد على إيمان بلده ب" الصحافة الاستقصائية المهنية والمستقلة" وعبر عن سعادته بالدعم الذي تقدمه سفارة بلده لأريج ولمشروع 100 واط من أجل تطوير مهارات الصحفيين والصحفيات والعاملين في العمل الإعلامي في المملكة".

من جانبها ثمنت روان الضامن، المديرة العامة لأريج، دعم سفارة المملكة الهولندية للمبادرة ومشاريعها وقالت الضامن أن"الصحافة المحلية في كل مكان هي التي تصنع التغيير، لكن بشرط أن تنتج بمعايير أخلاقية ومعلوماتية دقيقة، وبشكل يوازي الإنتاج الدولي، ونحن لا ينقصنا شيء في الأردن والعالم العربي من المهارات والإبداع، ما ينقصنا هو تبني هذه المهارات وإطلاق العنان للإبداع، ومن هنا جاء مشروع ١٠٠ واط".



وأشارت الضامن أنه لأربعة أشهر شارك المتدربون والمتدربات في ورشات تدريبية وجاهية وإلكترونية غطت مواضيع: السرد القصصي، وفن المقابلات، وحماية الصحفيين وقوانين الإعلام في الأردن، وفن البودكاست، وأخلاقيات الصحافة، واللغة الحساسة جندريا، والكتابة للصوت، وأسرار البحث، والصحافة الاستقصائية والمساءلة وصحافة البيانات. حيث عمل المتدربون كلُّ بشكل منفرد وبإشراف مدربين مختصين على إنتاج قصص صوتية ركزت على المساءلة، وحقوق الإنسان وتداعيات جائحة كورونا.



مع نهاية العام الجاري، وفي المرحلة الثانية من المشروع سيتم اختيار 20 مشتركاً ومشتركة للانضمام لبرنامج زمالة أريج لمدة ستة أشهر، يتدرب خلالها المشتركون لإنتاج 10 تحقيقات استقصائية و20 قصة مدفوعة بالبيانات. ويذكر أن مشروع 100 واط تم إطلاقه نهايات العام الماضي ٢٠٢٠، ويمتد لثلاث سنوات بدعم من سفارة مملكة هولندا في الأردن.

















