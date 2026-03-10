أسرة تطبيق أشيائي تقيم إفطارها الرمضاني السنوي في أجواء مميزة

الوكيل الإخباري- في أجواء رمضانية يسودها الدفء وروح التآخي، أقامت أسرة تطبيق أشيائي MyThings إفطار رمضاني مميز مساء أمس الاثنين، بحضور نخبة من الشركاء والداعمين وعدد من الشخصيات العامة وكباتن التطبيق، وذلك في إطار تعزيز روح الشراكة والتواصل بين مختلف أطراف منظومة العمل.



وشكّل اللقاء فرصة مميزة لتجديد أواصر التعاون والتأكيد على الدور المتنامي الذي يقدمه التطبيق في قطاع الخدمات والتوصيل في الأردن، حيث يواصل أشيائي تطوير خدماته وتوسيع نطاق عمله بما يلبي احتياجات المستخدمين ويعزز تجربة التسوق والتوصيل عبر المنصة.



وأكد القائمون على التطبيق خلال الأمسية اعتزازهم بالشراكات التي ساهمت في تحقيق العديد من النجاحات خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن التعاون مع مختلف الجهات الداعمة والشركاء كان عاملاً رئيسياً في ترسيخ حضور التطبيق وتطوير خدماته في السوق المحلي.



كما شكّل الإفطار مناسبة لتبادل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، وبحث آفاق التعاون المستقبلي، في أجواء رمضانية عكست قيم المحبة والتقدير المتبادل بين الحضور، وروح الفريق الواحد التي تقوم عليها مسيرة نجاح التطبيق.



ويُعد تطبيق أشيائي من التطبيقات الأردنية الرائدة في مجال خدمات التوصيل، حيث يتيح للمستخدمين طلب مختلف المنتجات من المطاعم والمتاجر المتنوعة بسهولة وسرعة، مع توفير خيارات متعددة تلبي احتياجات العملاء في مختلف مناطق المملكة.

