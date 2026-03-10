أسرة تطبيق أشيائي تقيم إفطارها الرمضاني السنوي في أجواء مميزة

وشكّل اللقاء فرصة مميزة لتجديد أواصر التعاون والتأكيد على الدور المتنامي الذي يقدمه التطبيق في قطاع الخدمات والتوصيل في الأردن، حيث يواصل أشيائي تطوير خدماته وتوسيع نطاق عمله بما يلبي احتياجات المستخدمين ويعزز تجربة التسوق والتوصيل عبر المنصة.
وأكد القائمون على التطبيق خلال الأمسية اعتزازهم بالشراكات التي ساهمت في تحقيق العديد من النجاحات خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن التعاون مع مختلف الجهات الداعمة والشركاء كان عاملاً رئيسياً في ترسيخ حضور التطبيق وتطوير خدماته في السوق المحلي.
كما شكّل الإفطار مناسبة لتبادل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، وبحث آفاق التعاون المستقبلي، في أجواء رمضانية عكست قيم المحبة والتقدير المتبادل بين الحضور، وروح الفريق الواحد التي تقوم عليها مسيرة نجاح التطبيق.
ويُعد تطبيق أشيائي من التطبيقات الأردنية الرائدة في مجال خدمات التوصيل، حيث يتيح للمستخدمين طلب مختلف المنتجات من المطاعم والمتاجر المتنوعة بسهولة وسرعة، مع توفير خيارات متعددة تلبي احتياجات العملاء في مختلف مناطق المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
مقارنة تحليلية بين جي إم سي يوكون وتويوتا لاند كروزر 300 (بنزين وهايبرد)
-
سامسونج ترتقي بميزة Galaxy AI ومنظومتها المتصلة خلال مشاركتها في مؤتمر MWC 2026
-
البنك العربي يشارك في نشاطات تطوعية لدعم وقف ثريد خلال شهر رمضان المبارك
-
زين تساند جهود وقف ثريد في توزيع 1,400 وجبة غذائية خلال شهر رمضان
-
ما يُعلّمه الصيام للمتداولين عن الصبر والتوقيت والمخاطرة
-
بنك الإسكان ينظم إفطاراً في متحف الأطفال ضمن نشاطات برنامج "إمكان الإسكان"
-
من المسؤول عن الخسارة في التداول: المتداول أم السوق
-
الأردنية للطيران تعلن عن توفر فرص عمل - تفاصيل