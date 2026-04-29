أسرع وتعمل في الوقت الحقيقي: Audio Eraser ترتقي بتجربة الاستماع في سلسلة Galaxy S26

اليوم، تكشف الميزة عن تطورٍ غير مسبوق مع سلسلة Galaxy S26، حيث باتت تدعم خاصية التحكم الصوتي في الوقت الحقيقي عبر المحتوى المُبثّ على مختلف المنصات. وفي هذا التقرير، نستعرض هذه التطورات بمزيدٍ من التفصيل.
من تعديل الصوت المسجّل إلى التنقية الفورية
تحولت أداة Audio Eraser إلى تجربة صوتية متكاملة أثناء البث المباشر على أجهزة Galaxy S26، إذ تتيح فصل الصوت وتحسينه في الوقت الحقيقي، بما يشمل الأصوات البشرية، والموسيقى، والضجيج في الخلفية، للمحتوى المسجّل، وكذلك لمحتوى منصات البث عبر الإنترنت أو محتوى وسائل التواصل الاجتماعي. وبهذا تنتقل الميزة من مرحلة التعديل اللاحق إلى مرحلة إدارة الصوت في الوقت الحقيقي.
تعتمد أجهزة سلسلة Galaxy S26 على الدمج بين محرك صوتي قائم على الذكاء الاصطناعي وتقنية متقدمة لفصل الطبقات الصوتية، لتمكين المستخدم من ضبط الصوت والتحكم فيه أثناء تسجيله، مما يضمن الحدّ الفعّال من الضوضاء المزعجة في الخلفية ويتيح تجربة استماع واضحة وغامرة عبر مختلف منصات البث.
ويُظهر الفيديو أدناه كيف تحافظ سلسلة Galaxy S26 على وضوح الأصوات التي ترغب في سماعها، حتى في البيئات الصاخبة.
وصول سلس وتحكّم كامل
تمنحك سلسلة Galaxy S26 تجربة استخدام سلسة، حيث أصبح بإمكانك تعديل الضوضاء وتقليل التشويش مباشرة من لوحة الإعدادات السريعة (Quick Panel)، دون الحاجة إلى إعادة تشغيل المحتوى أو الرجوع خطوة للخلف. وأثناء تشغيل الفيديو، ما عليك سوى السحب من أعلى يمين الشاشة إلى الأسفل، ثم النقر على أيقونة Audio Eraser لبدء تنقية الصوت على الفور.
بمجرد تفعيل الميزة، تظهر أدوات تحكم متقدمة تمنح المحتوى لمسة أكثر احترافية من خلال خيارات الضبط، من أبرزها شريط ضبط مستوى تقليل الضوضاء بدقة، ووضع Voice Focus للاستماع للحوارات في الفيديوهات بوضوح عالٍ. فمع سلسلة Galaxy S26 series، أصبح بمقدورك الاستمتاع بجودة صوت مصممة خصيصاً لك في الوقت الحقيقي، بغض النظر عن نوع المحتوى.
لم تعد ميزة Audio Eraser تقتصر على تقليل الضوضاء فحسب، بل باتت تتيح لك تشكيل الصوت بما يناسب تفضيلاتك، وفي الوقت الحقيقي، مما يمنحك تجربة استماع أكثر تخصيصاً وراحة مع سلسلة Galaxy S26.
أخبار متعلقة
"سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي تعلن عن حملة الصيانة المجانية السنوية على أجهزة التكييف المنزلي
-
بعد مسيرة مهنية متميزة.. "الأهلي" يودّع رئيسه التنفيذي د. أحمد الحسين ويعلن تعيين "أبو عيدة" لقيادة المرحلة المقبلة
-
كابيتال بنك يدعم المواهب المحلية برعايته لمعرض "Art Matters"
-
آفاق للطاقة تُوصي بتوزيع 18% من الأرباح على المساهمين وتعرض الخطط المستقبلية لها
-
بنك الإسكان يطلق منصة الخدمات المصرفية المفتوحة لشركات التكنولوجيا المالية ومقدمي الخدمات والحلول المالية والرقمية
-
وزيرا النقل والاوقاف يرعيان توقيع اتفاقية بين الملكية الأردنية ووزارة الأوقاف لخدمة حجاج جسر الملك الحسين
-
بنك الأردن يواصل دعمه الإنساني للجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين
-
بعد مسيرة مهنية متميزة.. "الأهلي" يودّع رئيسه التنفيذي د. أحمد الحسين ويعلن تعيين "أبو عيدة" لقيادة المرحلة المقبلة