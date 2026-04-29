أسرع وتعمل في الوقت الحقيقي: Audio Eraser ترتقي بتجربة الاستماع في سلسلة Galaxy S26

الوكيل الإخباري- تُعنى ميزة Audio Eraser على أجهزة Galaxy بتقليل الضوضاء في مقاطع الفيديو لتعزيز وضوح الأصوات المُراد سماعها، مما يتيح تجربة مشاهدة واستماع أكثر ثراءً واندماجاً للمستخدم.

اضافة اعلان

وفيما ظهرت هذه الميزة للمرة الأولى في سلسلة Galaxy S25 حيث استُخدمت لتحرير المحتوى المحفوظ على الجهاز، فقد شهدت تطوراً ملحوظاً عبر الأجيال اللاحقة فأصبحت تدعم تعديل الصوت أثناء التشغيل داخل التطبيقات الأصلية، مثل المعرض ومسجل الصوت، على أجهزة Galaxy Z Fold7 وGalaxy Z Flip7.



اليوم، تكشف الميزة عن تطورٍ غير مسبوق مع سلسلة Galaxy S26، حيث باتت تدعم خاصية التحكم الصوتي في الوقت الحقيقي عبر المحتوى المُبثّ على مختلف المنصات. وفي هذا التقرير، نستعرض هذه التطورات بمزيدٍ من التفصيل.



من تعديل الصوت المسجّل إلى التنقية الفورية



تحولت أداة Audio Eraser إلى تجربة صوتية متكاملة أثناء البث المباشر على أجهزة Galaxy S26، إذ تتيح فصل الصوت وتحسينه في الوقت الحقيقي، بما يشمل الأصوات البشرية، والموسيقى، والضجيج في الخلفية، للمحتوى المسجّل، وكذلك لمحتوى منصات البث عبر الإنترنت أو محتوى وسائل التواصل الاجتماعي. وبهذا تنتقل الميزة من مرحلة التعديل اللاحق إلى مرحلة إدارة الصوت في الوقت الحقيقي.



تعتمد أجهزة سلسلة Galaxy S26 على الدمج بين محرك صوتي قائم على الذكاء الاصطناعي وتقنية متقدمة لفصل الطبقات الصوتية، لتمكين المستخدم من ضبط الصوت والتحكم فيه أثناء تسجيله، مما يضمن الحدّ الفعّال من الضوضاء المزعجة في الخلفية ويتيح تجربة استماع واضحة وغامرة عبر مختلف منصات البث.



ويُظهر الفيديو أدناه كيف تحافظ سلسلة Galaxy S26 على وضوح الأصوات التي ترغب في سماعها، حتى في البيئات الصاخبة.



وصول سلس وتحكّم كامل



تمنحك سلسلة Galaxy S26 تجربة استخدام سلسة، حيث أصبح بإمكانك تعديل الضوضاء وتقليل التشويش مباشرة من لوحة الإعدادات السريعة (Quick Panel)، دون الحاجة إلى إعادة تشغيل المحتوى أو الرجوع خطوة للخلف. وأثناء تشغيل الفيديو، ما عليك سوى السحب من أعلى يمين الشاشة إلى الأسفل، ثم النقر على أيقونة Audio Eraser لبدء تنقية الصوت على الفور.



بمجرد تفعيل الميزة، تظهر أدوات تحكم متقدمة تمنح المحتوى لمسة أكثر احترافية من خلال خيارات الضبط، من أبرزها شريط ضبط مستوى تقليل الضوضاء بدقة، ووضع Voice Focus للاستماع للحوارات في الفيديوهات بوضوح عالٍ. فمع سلسلة Galaxy S26 series، أصبح بمقدورك الاستمتاع بجودة صوت مصممة خصيصاً لك في الوقت الحقيقي، بغض النظر عن نوع المحتوى.



