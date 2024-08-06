"أسمنت نشمي" من المناصير بحلته الجديدة

الوكيل الإخباري- أطلق مجمّع المناصير الصناعي - والتابع لمجموعة المناصير - مؤخراً النسخة المطوّرة من منتجه الخاص بالأسمنت "أسمنت نشمي" وبحلة جديدة ومميزة في كل من السوق المحلي والأسواق الإقليمية، وهي عبارة عن ثلاثة منتجات أسمنت بورتلاندي متعددة المميزات والاستخدامات والتي تتميز بفعاليتها العالية في قطاع الإنشاءات والبناء نظراً لمطابقتها أعلى المواصفات العالمية للجودة وتمتعها بمجموعة واسعة من الخصائص والميّزات الهامة في هذا القطاع.



ويأتي إطلاق النسخة المطوّرة من "أسمنت نشمي" في إطار حرص المناصير على مواكبة التطور في قطاع الإنشاءات وتقديم منتجات عالية الجودة تتواءم مع المتطلبات الحديثة لقطاع الإنشاءات لتلبي احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية المتنامية. وما يميّز "أسمنت نشمي" أنه صديق للبيئة ومصمم بمراعاة مبادئ الاستدامة البيئية، لأنه يهدف إلى تقليل التأثيرات البيئية السلبية المرتبطة بإنتاجه واستخدامه، كما أنه منتج أردني بامتياز يحتوي على مكونات محلية 100% ضمن مواصفات عالمي، حائز على ثلاث شهادات (آيزو) للمقاييس والمعايير العالمية، عدا عن حصوله على علامة الجودة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، تأكيداً على التزامه بالتميزّ.



يعدّ "أسمنت نشمي" مثالياً للاستخدام في جميع مراحل البناء، بما في ذلك الخرسانة المسلحة وتصنيع المنتجات الأسمنتية والبلاط والطوب، كما أثبت جدارته في جميع المناطق مقارنة بمنتجات الأسمنت الأخرى حيث تم تصنيعه ليكون أكثر مقاومة للحرارة مما يجعله مناسباً للمناطق الحارة لأنه يسهم في تجنب تشققات الخرسانة. ويندرج تحت منتج "أسمنت نشمي" ثلاثة أنواع منها؛ الأسمنت البورتلاندي البوزولاني، والأسمنت البورتلاندي العادي، والأسمنت البورتلاندي الأبيض.

ومن أبرز الميزات التي يتمتع بها الأسمنت البورتلاندي البوزولاني هي مقاومته المعتدلة للكبريتات، والتي تجعله مفيدًا بشكل كبير في المناطق التي يكثر فيها تواجد الكبريتات، مثل مناطق البحر الميت والأغوار، كما أنه يقلل من استهلاك الأسمنت عند استخدامه كبديل، فهو اقتصادي وفعال ومقاوم للظروف البيئية المتنوعة.



ومن الجدير بالذكر أن مجمّع المناصير الصناعي (الشركة الحديثة للأسمنت والتعدين سابقًا) وهي شركة تابعة لمجموعة المناصير تأسست عام 2008 و بدأت الإنتاج في عام 2011. ويقدم مجمّع المناصير الصناعي منتجات عالية الجودة بمختلف القطاعات التي يعمل بها والتي تتنوع ما بين حلول البناء، وكيماويات البناء، والمعادن الأساسية التي تدخل في الصناعات المهمة، ومواد الأسمدة الطبيعية، ومكملات الأعلاف الحيوانية، حيث يقدم المجمّع أفضل منتجاته الصناعية لعملائه على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. وتقوم أعمال المجمع على أسس وقيم هامة تأخذ بعين الاعتبار الصحة والسلامة، والبيئة والمجتمع، والابتكار، والنزاهة والاحترام، وهو حائز على شهادات الآيزو 9001 و 45001 و14001، كما يضم مجمّع المناصير الصناعي أكثر من 750 موظفاً وتبلغ مساحته نحو 4 كيلو متراً مربعاً.