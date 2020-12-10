أشياء رائعة يمكنك القيام بها باستخدام أجهزة HuaweiMatePad اللوحية

الوكيل الاخباري - هل تُفكر في شراء جهاز لوحي؟ تشتهر مجموعة أجهزة هواوي اللوحية - سلسلة Huawei MatePad - بقوتها وإنتاجيتها وسهولة حملهابالإضافة إلى تعدد استخداماتها وتنوعها، سواء في المنزل أو خارجه.

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يوجد ثلاث فئات يجب النظر إليها، الفئة الرائدة مثل جهاز Huawei MatePad Pro، والفئة ذات الطابع الأنيق مثل جهاز Huawei MatePad اللوحي، بالإضافة إلى الفئة الابتدائية التي تأتي بأسعار أكثر ملاءمة مثل أجهزة HuaweiMatePad T8، T10Huawei، وT10sHuawei.

دعنا نرى الأنشطة الرائعة التي يمكنك القيام بها باستخدام هذه الأجهزة اللوحية بين يديك لإضافة القليل من المرح؛ سواء كنت تعمل، أو تدرس، أو تلعب، أو تستمتع بمشاهدة الأفلام!





سلسلة أجهزة Huawei MatePad اللوحية



اجمع بين مهمتين في وقت واحد مع Huawei MatePad Pro



يأتي الجهاز اللوحي الرائد من هواوي، Huawei MatePad Pro مزودًا بميزات ذكية وسلسة لتجربة متعددةالمهام لا مثيل لها، بالإضافة إلى التصميم المُوّحد والأنيقمع نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ90%- الأعلى عالمياً -لتجربة مشاهدة سينمائية غامرة. الأداء القوي مدعوم ب

شحن فائق السرعةHuawei SuperChargeبقدرة 40 واط.



إليك بعض الميزات الرائعة الموجودة في جهازHuawei MatePad Pro:



ميزة التعاون متعددالشاشات -Multi-Screen Collaboration:مشاركة الملفات بين جهازك اللوحي والهاتف الذكي والحاسوب المحمول مجرد عملية سحب وإفلات.

يمكنك استخدام أجهزة الحاسوب الطرفية،كالفأرة أو لوحة المفاتيح، على جهازك اللوحي لإنجاز المهام أو تشغيل الموسيقى من هاتفك الذكي باستخدام مكبرات الصوت في الجهاز اللوحي، أو حتى الاستمتاع ببعض الألعاب المثبتة على هاتفك باستخدام شاشة أكبر على جهاز Huawei MatePad Pro اللوحي.



ميزةمضاعف التطبيقات-APP MultiplierHuawei:تتيح لك هذه الميزة فتح تطبيق واحد في نافذتين منفصلتين. هذا أمر رائع عندما تتسوق عبر الإنترنت، إذ يمكنك عرض عنصر في نافذة واحدة بينما تشتري منتجًا آخر في نافذة ثانية داخل التطبيق نفسه!



نوافذ هواوي المتعددة – Huawei Multi-Window: هل تبحث عن صورة لإرفاقها في بريد إلكتروني ولكنك لا تريد مغادرة الواجهة؟ سهل، يمكنك البحث عن صورة في الويب أو معرض الصور في جهازك جنبًا إلى جنب مع فتح واجهة البريد الإلكتروني؛ بعد العثور على الصورة، ما عليك سوى سحبها وإفلاتها في نص الرسالة الإلكترونية لإرسالها كمرفق.



في الأردن، يتوفر جهازHuawei MatePad Pro بلونه الرمادي الليلي وبسعر 499 دينارًا، ويمكنك طلبه الآن من خلال الرابط: https://huaweieshop.jo/tablets/huawei-matepad-pro، أوعبرزيارةأيّمنالمتاجرالتيتعرضمنتجاتهواوي.





أناقة وميزات عصرية مع جهازHuawei MatePad اللوحي



يوفر جهاز Huawei MatePad ترفيهًا غامرًا، وتعلمًا فعالًا، وتجارب تفاعل سلسة وذكية في متناول يدك بكل أناقة. إليك مجموعة من المواصفات التي تجعل جهاز Huawei MatePad رفيقك الأمثل:



شاشة عرض كاملة 2K FullView:يأتي هذا الجهاز اللوحي الأنيق من هواوي مزودًا بشاشة عرض2K FullView رائعة قياس 10.4 بوصة، وبدقة 2000 × 1200، مما يجعله مثاليًا لمشاهدة الأفلام المثيرة والمليئة بالحركة، أو الاستمتاع بالألعاب ذات الكثافة العالية أثناء التنقل. بالإضافة إلى ذلك، توفر لك النسبة الهائلة للشاشة إلى الجسم البالغة 84% شعورًا بالانغماس الكامل أثناء المشاهدة، بغض النظر عن المحتوى الذي تشاهده.



بطارية ضخمة بعمر طويل: لا داعي للقلق بشأن الطاقة عند العمل أثناء التنقل لأن جهاز Huawei MatePad مزود ببطارية ضخمة تبلغ 7250 ميللي أمبير تعمل جنبًا إلى جنب مع تحسينات برامج هواوي لتوفير الطاقة لعمر بطارية طويل الأمد.



ميزات التعاون متعددالشاشات – Multi-Screen Collaboration، ومضاعف التطبيقات Huawei APP Multiplier، وHuawei Multi-Window.



لا تتردد باقتناء الجهاز اللوحي الأكثر أناقةً Huawei MatePad بلونه الرمادي الليلي وبسعر 245 دينارًا، إذ يمكنك طلبه مباشرة من خلال الرابط:

https://huaweieshop.jo/tablets/huawei-matepad، أو عبر زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي.



أداء رائع بسعر مناسب مع سلسلة أجهزةHuawei MatePad T اللوحية

ألم نقل لكم بأنه يوجد جهاز لوحي لكل شخص! تعرف على سلسلة أجهزةHuawei MatePad T اللوحية، التي تتكون من Huawei MatePad T8، T10HuaweiMatePad، وT10sHuaweiMatePad.



جهاز HuaweiMatePad T8: يأتي هذا الجهاز اللوحي من هواوي مع شاشة قياس 8 بوصة عالية الدقة - 800 × 1260 بكسل - ونسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 80%.

من حيث الطاقة والاستمرارية، يستمد الجهاز اللوحي الطاقة من بطارية ضخمة بسعة 5100 ميللي أمبير تقدم ما يصل إلى 12 ساعة من العمل دون انقطاع.



جهاز HuaweiMatePad T10: مع شاشة عالية الدقة قياس 9.7 بوصة ومجموعة واسعة من الميزات الذكية والصديقة للعائلة - بما في ذلك ركن الأطفال ووضع حماية العين وميزة مضاعف التطبيقات –Huawei APP Multiplier -يعزز هذا الجهازتجربتك، ويعد الخيار الأمثل للعائلة التي لديها أطفال.



أخيرًا، جهاز Huawei MatePad T 10s: جهاز لوحي خفيف الوزن وقوي قياس 10.1 بوصة يوفر أفضل إمكانيات الوسائط المتعددة في فئته.

تتيح شاشة Full HD المزودة بتقنية HuaweiClariVu Display Enhancement الوصول إلى التفاصيل بحيوية ألوان لا تصدق،وتعمل جنبًا إلى جنب مع نظام صوتي قوي مزدوج السماعات لتقديم تجربة غامرة؛ سواء أكنت تشاهد الأفلام، أو تستمتع بالألعاب.



إليك بعض الأمورالرائعة التي يمكنك القيام بها باستخدام ركن الأطفال–Kids Cornerالمتاح على سلسلة أجهزة HuaweiMatePad Tاللوحية، وهو عبارة عن مساحة افتراضية للترفيه والتعلّم والإبداع:



إدارة التطبيق: اختيار التطبيقات التي يمكن لطفلك الوصول إليها. لن يستطيع أطفالك فتح أيّ تطبيقات أخرى.



قيود الوصول إلى الملفات:اختيار الصور ومقاطع الفيديو لمشاركتها مع أطفالك الصغار.



حدود الوقت:تعيين حدود زمنية للاستخدام عن طريق تحديد معدلات الوصول اليومية، وفترات الاستخدام، وأوقات الراحة.



تنبيهات للوضعية الصحيحة: لحماية عينيه وجسده أثناء استخدام الجهاز، يتلقى طفلك تذكيرات لتصحيح وضعه، أو الانتقال إلى بيئات ذات إضاءة أفضل. ويتم إيقاف الاستخدام المستمر للجهاز مؤقتًا حتى يتبع طفلك إرشادات الاستخدام المقترحة.



وضع الكتاب الإلكتروني: عند التمكين؛ يقوم الجهاز اللوحي بضبط الألوان المعروضة لتقديم تجربة قراءة تشبه الورق.



في الأردن، تتوفر الأجهزة اللوحية الثلاثة بأسعار مميزة وبلون أزرق بحري؛ فجهاز Huawei MatePad T8 متاح بسعر 104 دينار، وجهاز Huawei MatePad T10 متوفر بسعر 149 دينارًا، وجهاز Huawei MatePad T10s بسعر 185 دينارًا.

ويمكنك اقتناء أي من الأجهزة الثلاثة عبر الرابط: https://huaweieshop.jo/tablets، أو من خلال زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي.

كذلك، تقدم هواوي غطاءً ذكيًا كهدية مجانية عند شراء أي من الجهازين اللوحيين Huawei MatePad T10 أو Huawei MatePad T10s.



اغتنم الفرصة الآن واختر واحدًا من الأجهزة الخمسة بسعر مميز لتتمتع بتجربة ذكية وسلسة طوال اليوم!



