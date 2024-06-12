الأربعاء 12-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 12-06-2024 12:44 م

أضحية هذا العيد عبر منصة التبرعات Right Click من كريم: لدعم العائلات في الأردن وغزة

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الوكيل الاخباري - بمناسبة عيد الأضحى المبارك، توفر منصة التبرعات "Right Click" في تطبيق كريم طريقة ميسّرة للتبرع بالأضاحي لعملائها في الأردن. ومن خلال شراكتها مع تكية أم علي، تسعى كريم لتوفير الأضاحي ذات الجودة العالية للأسر المحتاجة في الأردن وغزة مقابل 120 دينار أردني للأضحية. اضافة اعلان


وتمكنت كريم حتى الآن من جمع 42,000 دولار أمريكي لدعم تكية أم علي في غضون تسعة أيام فقط عن طريق تبرعات عملائها.

وتوسع كريم دعمها هذا العيد ليشمل مبادرات خيرية أخرى من خلال منصة التبرعات "Right Click" الخاصة بها. حيث تجمع التبرعات لتقديم "العيديات" للطلاب الأيتام في التعليم العالي عن طريق صندوق الأمان،  وللأطفال اليتامي وفاقدي السند الأسري في قرى الأطفال SOS لتضفي البهجة على احتفالاتهم.

بالإضافة إلى هذه المبادرات الخيرية، ستوفر كريم خدمة شراء الأضاحي على تطبيقها بالتعاون مع مطعم وملحمة المركزية مما يتيح لجميع عملائها التقدم باضحياتهم الخاصة بكل سهولة خلال عيد الاضحى المبارك مع خيار التبرع بالاضاحي لأطفال قرى SOS. وستقدم كريم عروض وخصومات حصرية عبر خدمات تطبيقها الشامل من تناول طعام خارج المنزل، لطلبات توصيل الطعام، والتسوق لشراء مستلزمات العيد، بالاضافة للتنقل بكل أريحية. كما يوفر كريم بلس، برنامج الاشتراك الشهري من كريم، مزايا كبيرة وحصرية على جميع خدمات كريم مضيف بذلك قيمة أكبر لتجارب عملاء كريم.

وعلقت فرح عودة، المدير العام لشركة كريم في الأردن قائلة: "في هذا العيد، نكرس في كريم جهودنا لمد يد العون من خلال منصة التبرعات "Right Click". نحن ممتنون لهذه الفرصة التي تتيح لعملائنا المساهمة التبرع بالأضاحي التي تصل للعائلات المحتاجة في الأردن ولإخوتنا في غزة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة. ونؤكد في كريم أن التزامنا بدعم هذه المجتمعات اليوم أصبح أقوى من أي وقت مضى, فقد ساهمنا في كريم مع عملائنا وزملائنا  بالتبرع بأكثر من 600,000 دولار لدعم جهود الإغاثة في غزة."

علاوة على تبرعات عيد الأضحى، تواصل منصة التبرعات "Right Click" توفير أسهل طرق لدفع الزكاة أو المساهمة في مختلف المبادرات الخيرية. وتشمل هذه الجهات الهلال الأحمر الإماراتي ودبي العطاء في الإمارات، وصندوق الأمان، ومؤسسة الحسين للسرطان، وتكية أم علي، وقرى الأطفال SOS في الأردن، وجمعية الأطفال المعاقين في السعودية، ومؤسسة المواطنين في باكستان. ويمكن للعملاء من خلال منصة "Right Click" التعرف على قصص الأشخاص الذين يدعمونهم، مما يخلق عندهم ارتباطًا أعمق بالتأثير الناتج عن تبرعاتهم.

ومن الجدير بالذكر أن شركة كريم قامت بتوزيع أكثر من 4.9 مليون دولار من المساعدات الإنسانية والتنموية بالتعاون مع أكثر من 35 شريكًا غير ربحي بالاضافة إلى شركاء من القطاع الخاص. كما ساهم عشرات الآلاف من العملاء ومئات الزملاء بالتبرع بسخاء، وذلك  انطلاقاً من عام 2018 وحتى العام 2023. 

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