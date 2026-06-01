أطلقت JustMarkets مسابقة الذكرى السنوية الكبرى بجوائز تزيد قيمتها عن 50,000$ ومكافآت ذهبية

الوكيل الإخباري- ستحتفل منصة التداول JustMarkets، التي تضم أكثر من 3 ملايين عميل نشط و تتواجد في أكثر من 160 دولة، قريبًا بالذكرى السنوية 14 لتأسيسها. وللاحتفال بهذا الإنجاز، أطلق الفريق مسابقة الذكرى السنوية الكبرى لكل من المتداولين المبتدئين والمحترفين.

اضافة اعلان



يبلغ إجمالي قيمة الجوائز 50,000$، والمسابقة مفتوحة لجميع عملاء JustMarkets المؤهلين وستستمر من 1 يونيو إلى 31 يوليو 2026. من خلال المشاركة، يمكن للمتداولين الانخراط في سحوبات أسبوعية، والتنافس على أعلى مراتب التداول، وفتح مكافآت نقدية. لكن الجائزة الأكثر تميزًا في المسابقة هي الذهب - سبائك ذهبية يتم توزيعها على أكثر 15 متداولًا نشاطًا، وتتراوح من 5 جرام إلى 20 جرامًا بناءً على ترتيبهم في لوحة المتصدرين.



كيفية المشاركة في مسابقة الذكرى السنوية الكبرى



المشاركة متاحة لجميع عملاء JustMarkets الموثقين الذين لديهم 100$ في حساب التداول. للمشاركة، يحتاج العملاء إلى التسجيل في المسابقة من خلال منطقتهم الشخصية وتداول 3 عقود أو أكثر خلال فترة المسابقة. يتم منح النقاط بناءً على نشاط التداول خلال فترة المسابقة، ويتم تحديث لوحة المتصدرين بانتظام على مدار الأسابيع التسعة.



يمكن للعملاء الحاليين مراجعة تقدمهم، والتحقق من لوحة المتصدرين مباشرة، والعثور على قواعد المسابقة الكاملة في منطقتهم الشخصية. يحق للعملاء الجدد الذين يفتحون حسابًا Live خلال فترة المسابقة المشاركة أيضًا.



ثلاث طرق للفوز في المسابقة



تتمحور مسابقة الذكرى السنوية الكبرى حول ثلاثة مسارات مكافآت متوازية، مما يمنح المتداولين من جميع مستويات النشاط فرصًا حقيقية للفوز طوال فترة الحدث التي تستمر تسعة أسابيع.



المسار 1. ذهب مضمون لأفضل 15. يحصل المتداولون الأكثر نشاطاً في قائمة المتصدرين على سبائك ذهبية بناءً على ترتيبهم:



أفضل 3: 20غ من الذهب

أفضل 8: 10غ من الذهب



أفضل 15: 5غ من الذهبالمسار 2. سحوبات أسبوعية. في كل أسبوع، يفوز 5 مشاركين تداولوا 3 عقود أو أكثر خلال الأسبوع بمبلغ 200$. تُجرى السحوبات طوال فترة المسابقة بأكملها، مما يمنح المتداولين المنتظمين فرصًا متعددة للفوز بجوائز نقدية على طول الطريق.



المسار 3. السحب النهائي - حسب حجم التداول. في ختام المسابقة، يتم إدخال المتداولين الذين حصلوا 10 عقود أو أكثر إجمالاً في سحب نهائي متعدد المستويات، حيث يتم اختيار 10 فائزين لكل مستوى:



المستوى 1 (100+ لوت): فرصة للفوز بـ 1,000$

المستوى 2 (50-99 لوت): فرصة للفوز بـ 500$

المستوى 3 (10-49 لوت): فرصة للفوز بـ 300$



اقتباس من ممثل JustMarkets



قال متحدث JustMarkets: "بينما نحتفل بالذكرى السنوية 14، نتقدم بجزيل الشكر لجميع العملاء على ثقتهم وتفانيهم ومشاركتهم". "مسابقة الذكرى السنوية الكبرى هي طريقتنا لرد الجميل - من خلال سبائك الذهب والجوائز النقدية والسحوبات الأسبوعية للاعتراف بنشاط عملائنا. لا يسعنا الانتظار لرؤية هذا التحدي على أرض الواقع، وإرسال المكافآت المستحقة للفائزين، والاحتفال بذكرى تأسيسنا بفخر، وتقديم مكافآت للذين يهمون JustMarkets أكثر من غيرهم - متداولينا القيّمين''.



للاطلاع على شروطها المسابقة الكاملة وتحديثاتها، تفضل بزيارة https://justmarkets.com وتابعهم على إنستغرام، فيسبوك، إكس، يوتيوب، تيليغرام، لينكدإن.