أطلق العنان لشغفك وطوّر محتوى إبداعيًا مميزًا مع هاتف Huawei Y9a

الوكيل الاخباري – إذا كنت من محبي تطوير المحتوى ولديك الشغف بمشاركة قصصك، آرائك، ومواهبك مع العالم عبر "TikTok" أو غيره من التطبيقات، فالفرصة متاحة اليوم بين يديك – حرفيًا بين يديك - أكثر من أي وقت مضى! فالهواتف الذكية تسمح لك بتطوير مختلف أنواع المحتوى ومشاركتها مع الآخرين بسرعة وسلاسة في كل وقت ومن أي مكان، ودون الحاجة لعتاد احترافي – كالكاميرا الاحترافية أو الترايبود أو البرامج المتخصصة.

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ضمن سلسلتها الأكثر شعبيةً Huawei Y ضمّت هواوي لمحبيها هاتفًا جديدًا: Huawei Y9a والذي لا ينافس فحسب جميع هواتف الفئة الابتدائية، بل يكسر القوالب النمطية المرتبطة بها، فيوفر في وقت واحد التصميم الجذاب، وخصائص الكاميرا الهائلة، ونظام التشغيل وواجهة الاستخدام المتطورة، وتجربة الاستخدام التي توازي هواتف Huawei Mate الرائدة.



إليك أهم الأسباب التي تجعل هاتف Huawei Y9a الجديد خيارًا مثاليًا لمطوري المحتوى في العالم العربي، وخاصة محبي تطبيق "TikTok":



عبّر عن نفسك بصور وفيديوهات عالية الجودة مع استديو تصوير متنقل

صوّر جميع السيناريوهات مع الكاميرا الرباعية الخلفية بدقة 64 ميجابكسل! تضم كاميرا هاتف Huawei Y9a كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة بزاوية عريضة جدًا بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور عريضة بزاوية تصل حتى 120 درجة، وعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل لتأثيرات البوكيه الغنية، بالإضافة إلى عدسة ماكرو (تكبير) بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط أجمل التفاصيل عن قرب.

أما كاميرا السيلفي فتأتي بدقة 16 ميجابكسل وخاصية AI Beauty 5.1 التي تتلاءم مع مظهرك وفقًا لعمرك وجنسك للحصول على صور وفيديوهات مثالية تحت عدسة عالية الدقة.



هل تعلم ماذا يعني ذلك؟ يعني أن بإمكانك الحصول على تجربة تصوير شاملة تشبه استديو التصوير المتنقل، تعبّر فيها عن نفسك وتشارك مواهبك مع الآخرين عبر قناتك على "TikTok" أو غيره من تطبيقات التواصل الاجتماعي.



بطارية قوية تجعلك تسجّل محتواك دون أن تقلق من انقطاع الشحن

سواء أكنت تود تسجيل فيديو بوضعية "تايم لابس" طوال رحلة تخييم، أو تصوير طريقة تحضير وجبة طعام معقدة، أو بث إعلان مباشر من أحد المحلات التجارية أثناء تجوّلك فيه، هاتف Huawei Y9a سيكون رفيقك طيلة الوقت! مع البطارية الكبيرة 4200 ميللي أمبير ستتمكن من استخدام هاتف Huawei Y9a لفترات طويلة دون انقطاع الشحن. وعند انتهاء شحن البطارية، ستتمكن من إعادة شحنها لما يقارب 70% في 30 دقيقة فقط بفضل تقنية Huawei SuperCharge التي يوفرها الهاتف؛ لتتابع بعدها تسجيل ونشر محتواك لمتابعيك.



محتواك يستحق أن تحتفظ به... لا داعي للتخلي عن أي شيء مع مساحة التخزين الكبيرة



مع مساحة التخزين الكبيرة في هاتف Huawei Y9a ستتمكن من الاحتفاظ بجميع النسخ من فيديوهاتك وصورك – بما فيها غير النهائية فربما تحتاج للعودة إليها لإنتاج فيديو لما خلف الكواليس مثلًا! هاتف Huawei Y9a يأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين بسعة 128 جيجابايت لتخزين داخلي كبير، ويمكن دعمها بذاكرة خارجية سعة 256 جيجابايت، تمكنك من الاحتفاظ بمحتواك دون الحاجة لحذف أي من الصور ومقاطع الفيديو لتوفير مساحة على الهاتف.







انطلق بقناة "TikTok" نحو آفاق جديدة



حوّل شغفك بتطبيق "TikTok" إلى قناة رسمية تظهر من خلالها موهبتك للجمهور، وتجعلها مصدر دخل مميز لك. حمّل تطبيق "TikTok" واجعل من هاتف Huawei Y9a رفيقك في إنتاج فيديوهات إبداعية عالية الجودة تلفت أنظار المتابعين. فمع وجود خصائص رئيسية للكاميرا، كالوضع الليلي الفائق للتصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة، واللقطات الذكية، وتثبيت الفيديو EIS، وغيرها من خصائص الفلترة، يمكّنك هاتف Huawei Y9a من إيجاد مكانة مميزة بين جمهورك على "TikTok"، إذ يجعلك تركز على المحتوى، دون تضييع وقتك في تعديل الفيديوهات وتنقيحها.



يمكنك أيضًا تحميل جميع تطبيقاتك المفضلة عبر أداة البحث Petal Search، المتاحة للتحميل عبر متجر AppGallery Huawei - المثبت مسبقًا على الجهاز - والتي توفر لك بوابة مفتوحة إلى مليون تطبيق، حيث يمكنك الحصول على جميع التطبيقات التي تبحث عنها، لتستفيد منها بنفسك وتشاركها مع متابعيك ضمن مواضيعك المتنوعة التي تنشرها.



إلى جانب ذلك، يعمل هاتف Huawei Y9a بواجهة المستخدم EMUI 10.1، التي تعتمد على نظام التشغيل Android 10. وتوفر الواجهة تجربة استخدام محسّنة تساعدك في مشاركة محتواك بسلاسة، من خلال الإيماءات الذكية، مثل، لقطات الشاشة المفصلية، والشاشة المنقسمة، والنوافذ المتعددة، وقوالب الألغاز، وغير ذلك الكثير.



ويقف تصميم الهاتف الخلّاب إلى جانب الأسباب المذكورة ليكون سببًا إضافيًا في اقتنائك لهذا الهاتف دونًا عن غيره. فهاتف Huawei Y9a يتميز بتصميم قوسي ثلاثي الأبعاد، ليلتقط غطاؤه الخلفي الضوء من جميع الزوايا؛ فيأسر أنظارك.



هاتف Huawei Y9a الرائع متوفر الآن في السوق الأردني بثلاثة ألوان هي أسود منتصف الليل، والفضي الفضائي، وساكورا الوردي. ويمكنك اقتناؤه بسعر205 دنانير، عبر متجر هواوي الإلكتروني من خلال الرابط:

https://huaweieshop.jo/ar/phones/huawei-y9a، أو من خلال زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي. اشترِه الآن لتعيش تجربة استثنائية غير مسبوقة، فقد حان الوقت لتشارك الآخرين موهبتك وقصصك بشكل احترافي عبر "TikTok" وقتما شئت وأينما كنت مع هاتف Huawei Y9a!









