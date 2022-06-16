أطول عمر للبطارية، وشحن فائق، وشاشة فائقة، وكاميرا فائقة: HUAWEI nova Y70 أحدث هواتف هواوي من الفئة الابتدائية قريبًا في الأردن

الوكيل الإخباري - عندما كانت الهواتف الذكية لا تزال في طور التطور منذ سنوات، اعتادت الهواتف الذكية من الفئة الابتدائية الحصول على سمعة سيئة لكونها متواضعة. إلّا أنّ الأمور تغيرت نحو الأفضل اليوم. فغالبًا ما تقدم الهواتف الذكية من الفئة الابتدائية، مثل سلسلة هواتف HUAWEI nova Y، بعض الميزات القوية التي تظهر على الهواتف الرائدة. ولهذا السبب، زادنا هاتف

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HUAWEI nova Y70 الجديد حماسًا؛ إذ يأتي الهاتف ببطارية بسعة 6000 ميللي أمبير مع شاحن فائق السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge بقدرة 22.5 واط، وشاشة مذهلة، ومجموعة رائعة من الكاميرات، ومساحة تخزين كبيرة تبلغ 128 جيجابايت. والأهم من ذلك كله أنّ هاتف HUAWEI nova Y70 يتيح لك كل هذه المزايا بسعر مغرٍ للغاية. وسيتوفّر هذا الهاتف في السوق الأردني ابتداءً من 20 حزيران الجاري.



بطارية موثوقة لأداء مستمر



يأتي هاتف HUAWEI nova Y70 مزودًا ببطارية كبيرة بسعة تبلغ 6000 ميللي أمبير، والتي يمكنها تشغيل الهاتف لمدة 3 أيام بشحنة واحدة كاملة. علاوة على ذلك، يتيح الشحن فائق السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge بقدرة 22.5 واط شحنًا سريعًا وموثوقًا.

نتيجة لذلك، يمكنك الحصول على ثلاث ساعات من تشغيل الفيديو المتواصل بشحن لمدة عشر دقائق. هذا يعني أنك لن تضطر إلى التوقف عن اللعب أو إيقاف برامجك مؤقتًا لفترة طويلة في كل مرة تقوم فيها بشحن الهاتف.



شاشة عرض كاملة رائعة من هواوي مقاس 6.75 بوصة



تعد شاشة العرض الكاملة من هواوي - HUAWEI FullView مقاس 6.75 بوصة الموجودة في هاتف HUAWEI nova Y70 رائعة لعرض جميع أنواع المحتوى. وترتقي التجربة المرئية لهذا الهاتف إلى مستوىً أعلى بفضل نسبة الشاشة إلى الجسم العالية البالغة 90.26%. علاوة على ذلك، فإن تصميم الشاشة نفسها أنيق وبسيط بفتحة كاميرا ضيقة؛ ليُحقق أقصى استفادة من شاشة هاتفك المحمول.



هاتف مثالي لصور مثالية لمواقع التواصل الاجتماعي



تتيح الكاميرات الموجودة في هاتف HUAWEI nova Y70 التقاط صور سيلفي مثالية وصور جماعية ممتازة. فقد تم تجهيز نظام الكاميرا الثلاثية المدعم بالذكاء الاصطناعي على الهاتف بكاميرا رئيسية عالية الوضوح بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا بعدسة ذات زاوية عريضة بدرجة 120 ودقة 5 ميجابكسل، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل. تضفي الكاميرا الرئيسية مزيدًا من الضوء عند التقاط الصور، مما يؤدي إلى الحصول على صور بجودة أفضل. تتيح لك الكاميرا ذات الزاوية العريضة جدًا ملاءمة المزيد من المحتوى في الإطار بحيث يمكنك بسهولة احتواء أصدقائك جميعًا أو منظر طبيعي واسع في لقطة واحدة. أمّا كاميرا العمق، فتساعد في إنشاء تأثير ضبابي يطمس الخلفية للتركيز على موضوع الصورة.



وأمّا الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل، فتستخدم تأثير البوكيه عند التقاط صور سيلفي. ويمكن لخوارزمية التجميل - AI Beauty المطورة ذاتيًا من هواوي تطبيق تأثير تجميل طبيعي على صور السيلفي لجعلها أكثر أناقة؛ إذ تقوم بتخصيص تأثير التجميل ثلاثي الأبعاد وفقًا لعمرك وجنسك للمساعدة في جعل بشرتك تبدو خالية من العيوب، كما أنها تساعد في تحسين جودة الصورة عن طريق زيادة حدة الصورة وتقليل التشويش الرقمي.

وتتيح لك هذه الميزات كلّها إنتاج صور سيلفي رائعة لنشرها ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.



سعة تخزين 128 جيجا لترفيه لا نهاية له



بالإضافة إلى الأداء المستقر والمرئيات الغامرة، يمكن لمستخدمي هاتف HUAWEI nova Y70 الاعتماد على الجهاز لتخزين جميع ألعابهم وبرامجهم. فبفضل مساحة التخزين البالغة 128 جيجابايت، لن تضطر إلى التضحية بأي محتوى خاص بك لتوفير مساحة.

وفي حال نفاد المساحة، يمكنك استخدام بطاقة MicroSD لزيادة سعة التخزين حتى 512 جيجابايت. بهذه الطريقة، لن تقلق بشأن حذف المحتوى القديم ويمكنك الاستمرار في تنزيل محتويات جديدة.

علاوة على ما سبق، يتوفر على هاتف

HUAWEI nova Y70 متجر AppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن، الذي يمكنك من التنقل بسهولة بين مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة، واستكشافها وإيجادها وتنزيلها.

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي يحقق جميع المزايا وبسعر في متناول اليد في عام 2022، فعليك بهاتف HUAWEI nova Y70 ؛ إذ يجمع الهاتف بين عمر بطارية طويل للغاية، وشحن فائق السرعة، وشاشة كبيرة وغامرة، وكاميرا رائعة، ومساحة تخزين كبيرة في جهازٍ واحد.

سيتوفر الهاتف الذكي في الأردن اعتبارًا من 20 حزيران الجاري بسعر 139 دينارًا، ويمكن اقتناؤه من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: t.ly/snqa ، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh ، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.