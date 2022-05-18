أفضل أنواع الطابعات والبروجيكترات على السوق المفتوح

الوكيل الإخباري - هل تبحث عن طابعة ذات جودة عالية بسعر مناسب؟ أو ربما تود شراء بروجكتر حديث لعرض الصور والفيديوهات في شركتك أو مكتبك؟ إن كان كذلك، ليس عليك الذهاب إلى محلات الإلكترونيات والبحث عن أفضل العرض، إذ أصبح بمقدورك الآن تداول أجهزة الطباعة عبر منصة السوق المفتوح التي تضمن لك الوصول إلى العديد من الإعلانات واختيار ما يناسبك بشكل آمن وسريع وسهل.

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مميزات السوق المفتوح



مهما كان نوع الطابعة أو البروجيكتر الذي تود شراءه، ستجد في القسم الفرعي طابعة - فاكس - بروجيكتر الذي يندرج تحت القسم الرئيسي أجهزة - إلكترونيات العديد من الخيارات من شتى الأنواع، وإلى جانب الطابعات والبروجيكترات، ستجد إكسسوارات وأحبار الطباعة وكافة الاكسسوارات المتعلقة بهذه الأجهزة، والمميز في السوق المفتوح أنك لست مضطراً لاستخدام وسيط ولا دفع عمولة، فكل ما عليك القيام به هو الدخول إلى الإعلان الذي يعجبك والتواصل مع المُعلن بشكل مباشر من خلال الاتصال أو الدردشة.





من ناحية أخرى، إن كنت تمتلك طابعة أو بروجيكتر وتود عرضها للبيع على السوق المفتوح ، يتيح لك هذا القسم بيع ممتلكاتك الجديدة والمستعملة وتوسيع نطاق أعمالك التجارية وتحقيق ربح إضافي وأنت تجلس في منزلك، وإضافة على هذا كله فإنك تستطيع أن تزيد من اطلاعك على حركة السوق في هذا القطاع ومواكبة التطورات والموديلات والأنواع الأكثر طلباً وتوفيرها للمستهلكين والتسويق لها بدون عمولة، مع ضمان بيعها في أقصر مدة ممكنة وبدون القيام بأيّ مجهود.



خدمات إعلانية على السوق المفتوح



يوفر السوق المفتوح مجموعة من الخدمات الإعلانية المميزة التي تضمن لك الحصول على مشاهدات مُضاعفة وانتشار أوسع إضافةً إلى إمكانية ببيع أكثر من سلعة في الوقت ذاته، وتشتمل هذه الخدمات خدمة المتاجر للحصول على صفحة متجر خاصة بك تتيح لك تحميل شعار وتصميم لمساحتك الإعلانية،

وخدمة الإعلانات المميزة ليظهر إعلانك في أعلى القائمة وضمن أوائل نتائج البحث، وخدمة إعادة النشر لتجديد تاريخ نشر إعلانك، وخدمة تيربو ليظهر إعلانك في أعلى قائمة الإعلانات مع إعادة نشر يومية خلال فترة تمييزه وحصوله على إشارة مستعجل ليُباع بشكل أسرع، وخدمة البانر الإعلاني لتحديد نسبة وفئة المستخدمين المهتمين بسلعتك، إضافةً إلى خدمة الحُزم إن كنت ترغب بالحصول على نسبة خصم كبيرة.



كيفية البيع والشراء على السوق المفتوح



للبدء بالبيع والشراء والتواصل مع البائعين والمشترين، ما عليك سوى التسجيل على الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي واختيار القسم الذي تود تصفح إعلاناته، والمميز في السوق المفتوح أنّك ستجد فيه ما تشاء من بضائع وسلع تخطر على البال بشكل سهل من خلال أقسام رئيسية وفرعية ستظهر أمامك،

بما في ذلك السيارات والعقارات والأثاث المنزلي والإلكترونيات والملابس والحيوانات الأليفة وغيرها العديد، إلى جانب سعيه الدائم إلى البحث عن أفضل الخدمات التي يمكن من خلالها تسهيل العملية التجارية على كل من البائع والمشتري.



لأي استفسارات أو أسئلة حول موقع السوق المفتوح أو التطبيق الذكي، يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع خدمة العملاء على الرقم 0790180000.