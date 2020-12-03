أفضل الخدمات الطبية بدقائق وأنت في منزلك مع تطبيق Medfast وHuawei AppGallery

الوكيل الاخباري - مع التغيرات التي نشهدها حاليًا في روتين حياتنا اليومي، أصبح من الضروري وجود تطبيقات ذكية تسهّل علينا إنجاز مهامنا وأعمالنا وتسهم في الحفاظ على صحتنا وسلامتنا.

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من هنا، تواصل هواوي عبر منصتها Huawei AppGallery - ثالث أكبر متجر للتطبيقات في العالم - توفير مجموعة واسعة ومتنوعة من التطبيقات لمستخدميها الذين يزيد عددهم عن 420 مليون مستخدم نشط شهريًا من مختلف أنحاء العالم. ومن أبرز هذه التطبيقات Medfast، التطبيق الطبي الأول من نوعه في الأردن.



يتيح هذا التطبيق للمستخدمين في كلّ من عمّان والزرقاء طلب زيارات طبية منزلية طارئة أو متابعة الحالات المرضية، سواء من قِبل أطباء عامين، أو مقيمين، أو كادر تمريضي - جميعهم مؤهلون ومرخصون من وزارة الصحة - ليصلونهم إلى منازلهم خلال وقت قصير، مع ضمان تطبيق أعلى إجراءات الوقاية والسلامة العامة، كما يمكن طلب طبيب أخصائي حسب التوفر.

وإلى جانب ذلك، يوفر التطبيق أكثر من 20 خدمة طبية مثل توصيل الأدوية، وسحب عيّنات الدم لإجراء الفحوصات المخبرية المختلفة، وإجراء فحص "PCR" الخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وغيرها، بالإضافة إلى توفير خدمة الأشعة والألتراساوند المتنقلة، والعلاج الطبيعي في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى عيادة مختصة أو مستشفى، كل ذلك بكبسة زر واحدة وعلى مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.



بمجرد ضغط المستخدم على الزر الأحمر (اطلب) في تطبيق Medfast، يظهر له قائمة يحدد من خلالها الخدمة التي يحتاجها مع القيمة المترتبة عليها. ويتم تحديد الفحوصات المخبرية وتكلفتها وفق الحاجة، ويحصل المستخدم على نتائج جميع الفحوصات خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة. ومن الممكن أن يعاود المستخدم اختيار الطبيب أو الممرض أو المعالج الطبيعي نفسه لمتابعة الحالة الصحية في وقت لاحق.



وإلى جانب ذلك، فإن التطبيق يقدم خدمة استشارية مجانية هي "اسأل طبيب" والتي تمكّن المستخدم من التواصل المباشر مع الأطباء وشرح الحالة الصحية التي يرغب بالاستفسار عنها. وليكون مقدم الرعاية الطبية على دراية تامة بوضع المريض قبل الذهاب إليه، فإنه يتواصل مع المستخدم إما عن طريق الهاتف أو عبر الرسائل في التطبيق. ومن الخدمات التي يقدمها الأطباء خلال الزيارة المنزلية – على سبيل المثال لا الحصر – التشخيص وتقديم العلاج اللازم ووصف الأدوية، أو إبلاغ المريض بضرورة مراجعته للمستشفى في حال استدعت الحالة ذلك، بالإضافة إلى إجراء العمليات الصغرى مثل فتح الخراج الصغير، وخياطة الجروح، والقسطرة الفموية أو البولية وغيرها. أما الخدمات التمريضية فتشمل إعطاء الإبر والأدوية الوريدية، وغيار الجروح والقروح المزمنة، ومتابعة المرضى، وغير ذلك الكثير، ومن الممكن أن يستفيد المستخدم من العناية التمريضية حتى 12 ساعة كحد أقصى في اليوم الواحد.



ومن أبرز ميزات تطبيق Medfast أنه يُظهر أقرب طبيب أو ممرض للمريض والوقت اللازم للوصول إليه، ويتم ذلك عبر "Huawei Maps" لجعل تجربة المستخدم أكثر بساطة وسلاسة ودقة، كما يسهم أيضًا في توفير الوقت والجهد على المرضى، خاصة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع ضمان صحتهم وسلامتهم بعيدًا عن ازدحام المستشفيات.

وإلى جانب ذلك، فإنه يتيح الفرصة للأطباء العامين والمقيمين ومقدمي الرعاية الصحية للحصول على عمل أو دخل إضافي عبر انضمامهم إلى التطبيق، كما يوفر لمزودي الخدمات الصحية مثل المختبرات الطبية ومراكز العلاج الطبيعي منصة لتقديم خدماتهم لمشتركي التطبيق بكل سهولة ويسر.



لا تتردد بتحميل تطبيق Medfast اليوم عبر منصة Huawei AppGallery، واحصل على أفضل الخدمات الطبية وأنت في منزلك!











