أفضل النتائج مع بطارية تعمل طوال اليوم وإلغاء ضجيج من الدرجة الأولى: سماعات هواوي الجديدة HUAWEI FreeLace Pro

الوكيل الاخباري - هل تبحث عن سماعات أذن لاسلكية جديدة تأتي ببطارية صلبة يمكنها أن تدوم طوال اليوم، وإلغاء ضجيج نشط، بالإضافة إلى اتصالات ذكية تجعل استخدام سماعات الأذن أكثر متعة؟ ناهيك عن الشكل الذي يأتي بتصميم أنيق يبرز عند ارتدائها أينما كنت؟ تمتلك هواوي ما تبحث عنه بالضبط - حيث تقدم سماعاتها الجديدة HUAWEIFreeLace Pro والتي باتت متاحة رسميًا في السوق الأردني.

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سماعات HUAWEI FreeLace Pro مصممة لسكان المدن الشباب النشطين دائمي التنقل. تأتي سماعات هواوي الجديدة ببطارية يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 24 ساعة (مع إيقاف تشغيل ميزة إلغاء الضجيج النشطة) بشحنة كاملة واحدة.

إذا كنت تمارس الرياضة في الهواء الطلق، أو في الحافلة عائدًا إلى المنزل بعد يوم طويل من العمل، فإن بطارية ليثيوم أيون بوليمر التي تبلغ سعتها 50 ميللي أمبير توفر لك كل الطاقة الكافية.

لن تضطر أيضًا إلى الانتظار لفترات طويلة لشحن سماعات الأذن HUAWEIFreeLace Pro، إذ ما عليك سوى توصيلها بهاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو الحاسوب المحمول وشاهد خاصية HUAWEI HiPair تؤدي عملها بتميّز، والتي توفر شحنًا كافٍ لـ 5 ساعات من التشغيل فقط في 5 دقائق!



بينما يعدّ عمر البطارية في سماعات HUAWEI FreeLace Pro مثيرًا للإعجاب، فكذلك هو حال ميزة إلغاء الضجيج النشطة.

مع سماعات الأذن هذه، لن تضطر إلى العثور على مكان هادئ للاستماع إلى نغماتك المفضلة أو استقبال المكالمات، لأنها تأتي مع ميزة إلغاء ضجيج ذات ميكروفون مزدوج.



كيف تعمل هذه التقنية؟ يعمل الميكروفون الخارجي على سماعات الأذن مع ميكروفون التغذية المرتدة في سماعات الأذن لتحقيق إلغاء الضجيج النشطة المزدوج.

يلتقط الميكروفون المغذي الضوضاء خارج الأذن ويلتقط ميكروفون التغذية المرتدة الضوضاء المتبقية في قناة الأذن، جنبًا إلى جنب مع المحرك الديناميكي الكبير مقاس 14 ملم، يمكن لـسماعات HUAWEI FreeLace Pro توليد موجات صوتية للتخلص من الضجيج بمعدل يصل حتى 40 ديسيبل.



بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت بحاجة إلى إجراء مكالمة مهمة يكون فيها صوتك وصوت الجانب الآخر واضحًا، فإن تقنية إلغاء الضجيج النشطة بالميكروفون الثلاثي للمكالمات ستفي بالغرض، إذ تعمل على الجمع بين الموجات الصوتية بذكاء للتخلص من الرياح والضوضاء المحيطة لمكالمات واضحة.

علاوة على هذه التقنية، توفر سماعات HUAWEI FreeLace Pro أيضًا صوتًا من الدرجة الأولى، وذلك بفضل أنبوب جهير مخصص في الخلف يتيح لك الاستمتاع بموسيقاك المفضلة - الهيب هوب والـ R & B والريقي والتكنو والجاز وما إلى ذلك - بجودة تشابه صوت الاستوديو.



تتيح لك أدوات التحكم البديهية والمفتاح المغناطيسي التحكم الكامل في الترفيه الخاص بك دون لمس الهواتف أو الأجهزة اللوحية. من خلال التبديل السلس بين الجهازين، تتخلص سماعات HUAWEI FreeLace Pro من عملية الاقتران المزعجة، وتتيح لك التنقل بسرعة بين الأجهزة بضغطة مزدوجة على زر الطاقة/التشغيل الخاص بالسماعات.



تعدّ سماعات HUAWEI FreeLace Pro خيارًا رائعًا أيضًا للألعاب، وذلك بفضل وضع الألعاب بوقت انتقال منخفض - Low-Latency Gaming Mode والذي يسمح لسماعة HUAWEI FreeLace Pro بتقليل زمن انتقال الصوت بشكل كبير في الألعاب.

عندما ترى ما تسمعه، يمكنك الاعتماد أكثر على حواسك السمعية لاكتساب الميزة التنافسية على خصومك في الألعاب.



تتوفر سماعة HUAWEI FreeLace Pro حاليًا في الأردن بسعر 89 دينارًا، بألوان الأخضر الجنزاري، ساكورا الوردي، والجرافيت الأسود، ويمكنك شراؤها عبر متجر هواوي الإلكتروني: https://huaweieshop.jo، أو من خلال زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.



