أفضل الهواتف الذكية التي يمكنك الحصول عليها اليوم في الأردن بسعر أقل من 250 دينارًا

الوكيل الاخباري - تُعدّ الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة خيارات رائعة لأي شخص يبحث عن هواتف ذكية ذات قيمة عالية؛ إذ توفر تجربة رائدة بسعر يسهل الوصول إليه. على الرغم من أنك قد لا تحصل على أحدث الميزات في هاتف من الفئة المتوسطة، إلا أنها تمثل الحل الوسط.

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في عالم الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة، لطالما كانتهواويلاعبًا رئيسيًا؛فلديها تاريخ في تقديم هواتف ذكية قوية من هذه الفئة مصممة جيدًا ومجهزة بكاميرات مذهلة.

ليس من الغريب أنها أثارت حماس جميع محبي الهواتف الذكية مرة أخرى مع هاتف HUAWEI nova 9 SE ، الذي يتميز بكاميرا مذهلة بدقة 108 ميجابكسل وشحن فائق السرعة من هواوي بقدرة 66 واط وجماليات مذهلة، بالإضافة إلى السعر المناسب. حتى الآن، يُعدّأحدث هاتف من هواويالجهاز المثالي للشباب المحنكين في وسائل التواصل الاجتماعي.

اكتشف لماذا قد ترغب في إضافة هذا الهاتف الذكي إلى قائمة الرغبات الخاصة بك، والذي سيتوفر قريبًا في الأردن للطلب المسبق.



تفاصيل فائقة الوضوح مع تصوير عالي الدقة بدقة 108 ميجابكسل

تم تجهيز هاتف HUAWEI nova 9 SE بنظام كاميرا رباعي بدقة 108 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي، والذي يشتمل على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وعدسة بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

بفضل عدد وحدات البكسل المذهل، تتيح الكاميرا الرئيسية فائقة الوضوح بدقة 108 ميجابكسل للمستخدمين إطلاق العنان لإبداعهم بتفاصيل رائعة. يسمح المستشعر الأكبر وتقنية التصوير المتقدمة للهاتف الذكي بتقديم لقطات واضحة للغاية في وضع الدقة العالية، مما يؤدي إلى إنشاء صور عالية الوضوح حتى عند تكبيرها ثلاث مرات.



يمكن لهاتف HUAWEI nova 9 SE التقاط الصور في البيئات المظلمة وزيادة السطوع مع تقليل الضوضاء وتحسين النطاق الديناميكي للصورة. يمكنك أيضًا التقاط صور سيلفي مثالية في الإضاءة المنخفضة؛ حيث يمكن لميزة Super Night Shot التعرف بدقة على الوجوه البشرية وتحسين الخلفية أثناء تصفية الضوضاء. وبفضل تقنية مصراع التعرف المدعمة بالذكاء الاصطناعي، التي تتيح الضبط الذكي للغالق، يلتقط هاتف HUAWEI nova 9 SE مشاهد ديناميكية بدقة، مما يسمح بالحفاظ على كل ذكرى مهمة.



أداء قوي

أصبح الشحن السريع أمرًا ضروريًا في الهواتف الذكية. بفضل الشحن فائق السرعة من هواوي –HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط، يمكن شحن هاتف HUAWEI nova 9 SE بنسبة 60%في 15 دقيقة فقط أو شحنه بالكامل في 36 دقيقة. لضمان التبريد الأمثل، يعتمدالهاتفعلى الجرافين عالي التوصيل الحراري. هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين الاستمتاع باللعب دون أي إلهاء.



تصميم مذهل بحرفية متطورة

يتميز هاتف HUAWEI nova 9 SE بشاشة عرض كاملة من هواوي –HUAWEI FullView Display مع إطارات فائقة النحافة يبلغ قياس كل منها 1.05 مم فقط. يسهم هذا في تجربة بصرية غامرة أكثر للمستخدم ويكمل تمامًا هيكل الهاتف الذكي فائق النحافة، والذي يأتي بحجم 7.94 ملم فقط. تحمل العدسة الخلفية تصميم كاميرا Star Orbit Ringالأيقوني من سلسلة هواتفnova. بفضل هيكله النحيف إلى جانب الغطاء الخلفي الزجاجي ثلاثي الأبعاد، يسهل حمل هذا الهاتف ويتناسب تمامًا مع راحة يدك.



تجارب مدونة فيديو إبداعية

إذا كنت بصدد إنشاء مدونات فيديو، فإن هاتف HUAWEI nova 9 SE به كل ما تحتاجه. بغض النظر عن المكان، يمكنك بسهولة التقاط مقاطع الفيديو من وجهات نظر مختلفة، بفضل التسجيل الأمامي/الخلفي المستمر. تتيح لك هذه الميزة التصوير بسلاسة من وجهات نظر مختلفة، وحفظ اللقطات كملف واحد، وتوفير وقتك من التحرير المعقد. من ناحية أخرى،تتيح لك ميزة تسجيل الفيديو المزدوج -Dual-View عرض ردود الفعل المباشرةللأحداث، باستخدام الكاميرات الأمامية والخلفية في الوقت نفسهدون تحرير إضافي. يوجد أيضًا تطبيق Petal Clip لتبسيط عملية إنشاء المحتوى بالكامل. إذا لم تكن قد جربت إنشاء مدونة فيديو بعد، فقد يكون هذا هو الوقت المثالي أيضًا للبدء.



واجهة مستخدم EMUI 12

معواجهة مستخدمEMUI 12، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة سلسة حتى بعد استخدام الجهاز لفترة طويلة من الوقت. بفضلميزةOne Hop Connection عبر اتصالات المجال القريب (NFC)، يمكن لهاتفHUAWEI nova 9 SE الاقتران بأجهزة هواوي الأخرى مباشرةً؛ إذ يمكن إنشاء التعاون عبر الأجهزة بنقرة بسيطة.



مع نظام الملفات الموزعة، يتيح هاتفHUAWEI nova 9 SE للمستخدمين الوصول إلى الملفات من جهاز الحاسوب، كما يمكنهم إرسال الملفات بين الهاتف الذكي وأجهزة هواوي الأخرى عبر خاصية HUAWEI Share.



يتوفر متجر AppGallery الموثوق والمبتكر والسهل الاستخدام والآمن على هاتفHUAWEI nova 9 SE؛ حيث يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة بين مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودةواستكشافها وتنزيلها.



قد تتعرض لضغوط شديدة للعثور على هاتف ذكي به ميزات أفضل بنقطة السعر هذه. يمنحك نظام الكاميرا الرباعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي بدقة 108 ميجابكسل المتوفر على هاتف HUAWEI nova 9 SE العديد من الميزات الرائعة، كمايجعل الشحن السريع الحياة مريحة، والشاشة الغامرة والتصميم المذهل مصدرًاللحرفية.



