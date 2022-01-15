أفضل الهواتف الذكية لعام 2022 في الأردن

الوكيل الاخباري - ليس من السهل الاختيار بين الهواتف الذكية المتوفرة حاليًا في السوق، إلا أن ثمة عوامل تساعدك في تحديد الهاتف الذي يلبي احتياجاتك المتنوعة، ومن أبرزها الأداء المميز والبطارية القوية والشحن السريع والكاميرا المدهشة والتصميم الرائع.

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إذا كنت تبحث عن هاتف جديد، فإن دليلنا هذا للهواتف الذكية سيساعدك في مقارنة أفضل الهواتف الذكيةالمتوفرة في الأردن؛ حيث نقدم لك مراجعة لأفضل ثلاثة هواتف ذكية لعام 2022 يمكن شراؤها اليوم.



HUAWEI nova 9



المواصفات:

الشاشة: شاشة OLED منحنية بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز مقاس 6.57 بوصة.

إعداد الكاميرا: الكاميرات الخلفية: 50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل - سيلفي: 32 ميجابكسل

الشحن: HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط

التخزين: 8 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي + 128 جيجابايت مساحة تخزين داخلية

المعالج: 6 نانومتر Qualcomm Snapdragon 778G

الأبعاد: 160 ملم × 73.7 ملم × 7.77 ملم



أطلقت هواوي مؤخرًا هاتف HUAWEI nova 9،المتوفر حاليًا للطلب المُسبق في الأردن، وهو أحدث إضافة إلى سلسلة هواتفHUAWEI nova الشهيرة.

ويرث أحدث هاتف من هواوي، الذي يطلق عليه لقب رائد عصره وملك الكاميرات، التصميم الجمالي الفريد والمتطور لسلسلة هواتفHUAWEI nova، إلى جانب الأداء القوي والميزات الرائعة التي تساعدك في أداء مختلف مهامك.



يأتي الجزء الأمامي والخلفي من جسم هاتفHUAWEI nova 9 منحنٍقليلاً، مما يجعله أكثر نحافة وأكثر راحة عند الإمساك به؛ إذ يأتي بسمك 7.77 مم فقط ووزن 175 جرامًا تقريبًا.

ويضم الهاتف شاشة منحنية ملونة أصلية مقاس 6.57 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز يمكنها عرض 1.07 مليار لون لتقدم مرئيات سلسة بتفاصيل دقيقة.

يتبع هاتفHUAWEI nova 9 مفهوم تصميم Star Orbit Ring من هاتفHUAWEI nova 8 الذي يشبه المظهر القديم، ولكنه يأتي مع شعار حلقة nova الذي يبرز Star Orbit Ring، ممَّا يجعله أكثر تميزًا وجاذبية.



الجديد في هذا الهاتف هو اللون رقم 9 –Colour No. 9 الذي تم إنشاؤه باستخدام عملية Starry Flash AG Glass الجديدة تمامًا، والتي تضيف نسيجًا فريدًا إلى الهيكل وتُسلط الضوء على وحدة الكاميرا المميزة، مما يمنحها مزيدًا من التركيز البصري.

اللون رقم 9 عبارة عن مزيج من تدرجات اللون الأزرق والبنفسجي ذات التشبع المنخفض والتي تمتزج بدقة مع الجسيمات المتلألئة لتشكيل طيف لوني حالم يعطي لمسةمن الرقي والجاذبية.



يأتي هاتف HUAWEI nova 9 مزودًا بنظام الكاميرا الرباعية فائقة الرؤية مدعمة بالذكاء الاصطناعي، والذي يشتمل على كاميرا رئيسية فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل مع مجموعة مرشح ألوان RYYB، وكاميرا بزاوية عريضة 8 ميجابكسل، وكاميرا بعمق 2 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو 4 سم بدقة 2 ميجابكسل، لتلتقط الصور بجودة عالية ووضوح احترافي.



ويضم الهاتف كاميرا سيلفي عالية الوضوح بدقة 32 ميجابكسل، كما يدعم أيضًا تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية بدقة عالية ومعدل إطارات مرتفع،بما يوفر تجربة فيديو ممتعة بتفاصيل رائعة وحركة سلسة.

وإلى جانب ذلك، يمكنك التبديل بسهولة بين الكاميرات الأمامية والخلفية أثناء التصوير لإنتاج مقطع فيديو واحد يضم كلتا اللقطات دفعة واحدة.

مع ميزةDual-View Videoباستطاعتك إظهار كل من المنظورين الأمامي والخلفي في وقتٍ واحد، أو وضع لقطة مكبرة وصورة واسعة معًا، وكلاهما تم التقاطهما بنظام الكاميرا الخلفية، في إطار واحد. مرة أخرى، يحدث تبديل الكاميرا هذا بسلاسة، مما يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو فريدة بمجرد الضغط على زر التسجيل.

يتميز هاتف HUAWEI nova 9بعمر بطارية عالية السعة تبلغ 4300 ميللي أمبير، كما يدعم ميزة الشحن فائق السرعة من هواوي -HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط.

ويأتي الهاتف أيضًا ببعض ميزات الجهاز الفائق -Super Device التي تظل وفية لروح هواوي المبتكرة! على سبيل المثال، يمكنك النقر على أيقونة HUAWEI MatePad لتنشيط ميزة العرض على عدة شاشات –Multi-Screen Collaboration بين الهاتف الذكي - والجهاز اللوحي؛ أو النقر على أيقونة HUAWEI MateBook لميزة العرض على عدة شاشات - Multi-Screen collaboration بين الهاتف الذكي – والحاسوب المحمول، أو النقر على أيقونة HUAWEI FreeBuds لتبديل إخراج الصوت بسلاسة إلى سماعات الأذن.



ومع نظام الملفات الموزعة، يمكن للهاتف الذكي أيضًا أن يعمل كوحدة تخزين خارجية متصلة لاسلكيًا بجهاز الحاسوب، ممّا يعني أنه يمكنك الوصول إلى الملفات التي ترودها بكل سهولة. ويمكنك كذلك إضافة ملفات الهاتف الذكي كمرفق عند كتابة رسالة بريد إلكتروني على جهاز الحاسوب،أو حفظ صورة مباشرة من الحاسوب أثناء تصفح الإنترنت على الهاتف الذكي.



يعمل هاتف HUAWEI nova 9 على واجهة المستخدمEMUI 12، ويوفر تجربة ذكية وسلسة للمستخدمين.

ويتوفر متجرAppGallery الموثوق به والمبتكر والآمن في هاتف HUAWEI nova 9، حيث يمكنك تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.



هاتف Samsung Galaxy S21



المواصفات:

الشاشة: شاشة عرض ديناميك AMOLEDX2 بقياس 6.2 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز

إعداد الكاميرا: الكاميرات الخلفية: 12 ميجابكسل + 64 ميجابكسل + 12 ميجابكسل - السيلفي: 10 ميجابكسل

الشحن: 25 واط شحن فائق السرعة من سامسونج

التخزين: 8 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي + 128/256 جيجابايت مساحة تخزين داخلية

المعالج: 5nm Samsung Exynos 2100

الأبعاد: 151.7 ملم × 71.2 ملم × 7.9 ملم



يأتي هاتف Galaxy S21Samsung بشاشة عرض ديناميكية AMOLED مقاس 6.2 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز كاملة مع كاميرا سيلفي أنيقة في منتصف الجزء العلوي من الشاشة. وتخلَّى الهاتف الجديد عن الشاشة المنحنيةللهاتف الذي سبقه؛إذ تحتوي على الحواف المسطحة.

ومع ذلك، من الناحية العملية، فإن الشاشة رائعة ومناسبة لمشاهدة مقاطع الفيديو والأفلام، أو ببساطة للتمرير عبر الصور أو لعب الألعاب. ثبته في الوضع "Vivid" وسترى أكوامًا من التباين والألوان.



يضم الهاتف كاميرا ثلاثية تشتمل على عدسة رئيسية بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري هجين 3x وتقريب مسافة 30x.

أمّا على واجهة الفيديو، يغطي الهاتفالكثير من القواعد، فهو يوفّر ما يصل إلى 8K التقاط بمعدل 24 إطارًا في الثانية مما يتيح لك التقاط صور عالية الجودة أثناء تسجيل مقاطع فيديو عالية الدقة.

وتشمل الميزات المتطورة الأخرى تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30/60/240 إطارًا في الثانية، مما يجعله سلسًا جدًا.

عند الحديث عن السلاسة، فإن وضع Super Steady، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي للتعويض عن التسجيل المهتز، سيعمل على التقاط فيديو 1080p 60 إطارًا في الثانية.



يعمل هاتفSamsung Galaxy S21 على واجهة المستخدمOne UI الأنيقة والمكتملة بلوحة Quick Panel المُعاد تصميمها وشاشة إشعارات أقل تشوشًا، مع أدوات قفل الشاشة المعاد تصميمها، بالإضافة إلى القدرة على وضع عناصر واجهة المستخدم على الشاشة وضبط شفافيتها.

لا يزال One UI 3 يأتي مع العديد من الخيارات لتعديل تجربة Galaxy الخاصة بك.



ويأتي Samsung Galaxy S21 ببطارية سعتها 4000 ميللي أمبير،ويتوفر الشحن السريع عبر معيار USB-C PD، وشحن البطارية إلى 55% في 30 دقيقة.

تضع Samsung كابل USB-C فقط في العلبة. إذا لم يكن لديك شاحن، فيمكنك شراء شاحن بقوة 25 واط.



هاتفSamsung Galaxy A72



المواصفات:

الشاشة: شاشةSuper AMOLEDمقاس 6.7 بوصة

إعدادالكاميرا: الكاميرات الخلفية: 64 ميجابكسل + 12 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 5 ميجابكسل – سيلفي: 32 ميجابكسل

الشحن: شحن سامسونجالسريع –Samsung Fast Charging 25 واط

التخزين: 8 جيجابايت ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت مساحة تخزين داخلية

المعالج: Qualcomm Snapdragon 720G (8nm)

الأبعاد: 165mm x 77.4mm x 8.4mm



يضم هاتف Samsung Galaxy A72 شاشة بمقاس 6.7 بوصةFHD + Super AMOLED، وهينابضةبالحياةمعالألوان،وتعرض اللقطات بصورة جيدة حتى مع ضوءالشمس،وتمتاز بزوايامشاهدة رائعة، كما يوجد طبقة منGorilla Glass 5 تحمي اللوحة.



يأتي التصميم العام لهاتف Samsung Galaxy A72 مع كاميرا كبيرة في الزاوية اليسرى العلوية من الخلف، وكاميرا سيلفي ذات فتحة في منتصف الجزء العلوي من الشاشة.

ويبلغ حجم الهاتف 165 × 77.4 × 8.4 ملم ويزن حوالي 203 جرام، وهو متوفر بالألوان الرائعة الأسود أو الأبيض أو البنفسجي أو الأزرق.



يتميز هاتفSamsung Galaxy A72 بإعداد كاميرا رباعية،تشمل كاميرا عريضة بدقة 64 ميجابكسل،وكاميرا بزاوية عريضة جدًا بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا الفوتوغرافي بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل.

وفي المقدمة، يأتي الهاتف مزودًا بكاميرا 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي الرائعة.



يأتي هاتفSamsung Galaxy A72 مزودًا بواجهة One UI 3.1 استنادًا إلى نظام تشغيل Android 11.

كالمعتاد مع هواتف Samsung،هنا كأكثر من ميزات كافية للتخصيص.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميللي أمبير تدوم لفترة أطول ويدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 25 واط لإعادة الشحن بسرعة.



اختيار الهاتف المناسب



هناك العديد من الهواتف الذكية في السوق الأردني التي تلبي مختلف احتياجاتك، ولكن عليك الأخذ بعين الاعتبار المزايا الرائعة والأداء القوي والسعر المناسب عند اختيار هاتف كالذكي التالي لتحظى بتجربة استخدام مميزة.

ومع ذلك، من بين هواتف الفئة المتوسطة لعام 2022، يتألق هاتف HUAWEI nova9 بتصميمه الجذاب ومواصفاته الفريدة.