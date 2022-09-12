أفضل خدمات الصيانة للموبايل والتابلت على السوق المفتوح

الوكيل الإخباري - إن كنت تملك محلاً أو شركة متخصصة في تقديم خدمات صيانة الموبايلات والأجهزة اللوحية، وترغب بنشر إعلان يوّضح ما تقدمه من أعمال، يصل إلى ملايين الأشخاص خلال أقصر وقت ممكن، إذن السوق المفتوح هو خيارك المثالي.

موقع السوق المفتوح

يُصنف موقع السوق المفتوح رقم #1 في المملكة الأردنية الهاشمية ضمن قائمة أفضل المنصات الإلكترونية المتخصصة في مجال الإعلانات المبوبة، ويعتبر الوجهة الأولى والمثالية لكافة المواطنين والأفراد في الأردن للبيع والشراء، حيث يحرص دائماً على تقديم الأفضل، ضمن منصة تتميز بواجهة رئيسية سهلة الاستخدام ومُنظمة، بحيث تم العمل على توزيع الإعلانات بها ضمن مجموعة من الأقسام الرئيسية والفرعية المعنونة، بما في ذلك قسم "الخدمات"، والذي يندرج تحته قسم "خدمات صيانة موبايل وتابلت".

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خدمات صيانة الموبايل والتابلت على السوق المفتوح

يمكنك من خلال قسم خدمات صيانة الموبايل والتابلت على السوق المفتوح؛ الإعلان أو تصفح إعلانات العرض والطلب ذات الصلة، دون الحاجة لبذل أي مجهود أو تضييع وقت، حيث يجمع هذا القسم عدد كبير جداً من مقدمي الخدمات والباحثين عنها في مكان واحد، مما يعني سهولة وصول الإعلان إلى المهتمين، وسرعة العثور على الخدمات المطلوبة.



تجد ضمن هذا القسم عدد مختلف ومتنوع من خدمات الصيانة لشتى أنواع الأجهزة الذكية؛ سواء موبايلات أو تابلت، مثل: خدمات إعادة برجمة الجهاز وعمل سوفت وير له، وتركيب إصلاح الشاشات والكيبورد والسماعات، وصيانة أي أعطال مادية أو فنية بالأجهزة.

كيفية نشر إعلان خدمات صيانة على السوق المفتوح

يتميز موقع السوق المفتوح بسهولة الاستخدام؛ سواء من حيث النشر أو البحث، حيث بإمكان مُقدمي الخدمة نشر إعلانات بما يقومون به من أعمال باتباع بعض الخطوات البسيطة، وهي كالتالي:



●زيارة موقع السوق المفتوح على الويب أو على التطبيق الخاص به، والمتاح بكل من متجر جوجل بلاي، وآب ستور، وهواوي آب جاليري.

●تسجيل الدخول، وفي حال عدم امتلاك حساب مسبقاً؛ يجب تسجيل حساباً على المنصة، علماً أن آلية التسجيل مجانية.

النقر على أيقونة أضف إعلان الآن الظاهرة أعلى الشاشة الرئيسية للموقع.

●تعبئة البيانات المطلوبة، مثل: القسم الرئيسي والفرعي ذو الصلة، وتفاصيل الخدمة، والسعر، والموقع الجغرافي، ومعلومات التواصل.

●النقر على خيار حفظ ونشر الإعلان.



الجدير بالذكر أن موقع السوق المفتوح يُقدم مجموعة من الخدمات الإعلانية المدفوعة التي تضمن لك زيادة عدد المشاهدات على إعلانك، وبالتالي رفع نسبة البيع والربح، بما في ذلك: خدمة التيربو، وخدمة الإعلانات المميزة، والبانر الإعلاني