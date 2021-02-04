أفضل 3 تطبيقات مراسلة مجانية يمكنك تحميلها الآن من منصة Huawei AppGallery!

الوكيل الاخباري - هل أنت من رواد تطبيقات المراسلة والدردشة وتبحث عن أفضل التطبيقات المجانية للاستفادة منها؟ لا تضيّع وقتك في البحث أكثر... إليك أفضل تطبيقات المراسلة المتوفرة حاليًا على منصة Huawei AppGallery - التي تعدّ واحدة من أفضل ثلاثة متاجر للتطبيقات على مستوى العالم، متوفرة في أكثر من 170 دولة ومنطقة مع أكثر من 500 مليون مستخدم نشط شهريًا من مختلف أنحاء العالم.

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تعدّ تطبيقات BOTIM، وimo، وMoya من أقوى تطبيقات المراسلة الموجودة على منصة Huawei AppGallery كونها تسجل أكبر عدد من التحميلات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبإمكانك إيجادها ضمن فئة "الاتصالات".



BOTIM



تطبيق مجاني للمكالمات والمراسلة في جميع أنحاء العالم، يجعلك أكثر قربًا من أفراد أسرتك وأصدقائك أينما كانوا من خلال مكالمات صوتية ومكالمات فيديو عالية الدقة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يتيح لك إرسال الرسائل النصية، والصور ومقاطع الفيديو القصيرة.



imo



منصة عالمية للاتصالات الفورية المجانية تهدف إلى توفير طريقة اتصال تفاعلية ومرحة للأفراد. ومن خلال خدمات الاتصالات السمعية والبصرية التي يمكن الوصول إليها، والمحتوى الغني المتعدد، وغيرها من الميزات مثل الألعاب، تربط منصة imo بين أكثر من 200 مليون مستخدم بـ 62 لغة، عبر أكثر من 150 دولة حول العالم.



Moya



تطبيق مجاني لتصفح الرسائل الفورية ومكالمات الفيديو وأكثر من ذلك. يعمل تطبيق Moya في جميع البلدان وهو لا يستهلك بيانات الإنترنت في هاتفك.



Huawei AppGallery هو نظام بيئي ذكي ومبتكر يتيح للمطورين إنشاء تجارب فريدة للمستهلكين. تتيح خدمات هواوي (HMS Core) الفريدة إمكانية دمج التطبيقات عبر أجهزة مختلفة، مما يوفر المزيد من الراحة والتجارب السلسة - وهذا جزء من استراتيجية هواوي لحياة مدعمة بالذكاء الاصطناعي 1 + 8 + N.

تتمثل رؤية هواوي في جعل Huawei AppGallery منصة توزيع تطبيقات مفتوحة ومبتكرة يمكن الوصول إليها من قبل المستهلكين، وفي الوقت نفسه، حماية خصوصية المستخدمين وأمانهم بشكل صارم مع تزويدهم بتجربة فريدة وذكية.

ونظرًا لأن متجر Huawei AppGallery ضمن أفضل ثلاثة متاجر للتطبيقات على مستوى العالم، فإنه يقدم مجموعة متنوعة من التطبيقات العالمية والمحلية عبر 18 فئة، بما في ذلك التنقل والنقل والأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد. وخلال النصف الأول من عام 2020، وصل إجمالي التحميلات من متجر AppGallery Huaweiإلى 184 مليار مرة.



ومع أكثر من 96,000 تطبيق متنوع متوفر في جميع الفئات، تمكّن منصة Huawei AppGallery المستهلكين من استخدام هذه التطبيقات بسلاسة مع حماية شاملة لخصوصيتهم وأمان بياناتهم.

تعتمد المنصة أعلى مستوى من الحماية للبيانات الحساسة للمستخدمين وخصوصيتهم، حيث لا تتم معالجة المعلومات الحساسة الشخصية للمستخدم خارج جهاز هواوي، مما يمنحه التحكم الكامل في بياناته الشخصية.

وعلاوة على ذلك، بفضل خدمات Huawei EMUI المدرجة على هواتف هواوي الذكية، يتمتع المستخدمون بتحكم كامل في إذن استخدام التطبيقات.



وتعدّ تطبيقات المراسلة BOTIM، وimo، وMoya قابلة للاستخدام بالكامل مع خدمات هواوي Service) Huawei Mobile)، لتقدم بالتالي تجربة سلسة وخدمة ذات جودة عالية للمستخدم.

ويسلط هذا الأمر الضوء على التزام هواوي بتطوير محفظة تطبيقاتها باستمرار لتزويد المستخدمين بتطبيقات مبتكرة وعالية الجودة تلبي احتياجاتهم وتعزز تجربتهم بشكل عام.



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