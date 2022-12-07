أقوى ألعاب الفيديو في الأردن تجدها على السوق المفتوح

الوكيل الإخباري - هل أنت من عشاق الألعاب الإلكترونية وتود معرفة آخر الإصدارات وأهم الألعاب الشهيرة في الأردن؟ إذا كان الأمر كذلك فقد أصبح بإمكانك شراء كافة ألعاب الفيديو وأجهزتها وملحقاتها وإكسسواراتها على السوق المفتوح، وذلك من خلال قسم ألعاب فيديو وملحقاتها الذي ستجد عليه مجموعة كبيرة من أجهزة اللعب وألعاب الفيديو الخاصة بها، والحسابات الشخصيات، وبطاقات الشراء، والإكسسوارات، إلى جانب خدمات الصيانة.

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طريقة شراء ألعاب الفيديو في الأردن على السوق المفتوح

بعد الدخول إلى قسم ألعاب فيديو وملحقاتها، اضغط على القسم الفرعي ألعاب فيديو، وستجد أمامك مجموعة كبيرة من إعلانات الألعاب لمختلف الأجهزة والإصدارات، وفي الأعلى هناك عدة خيارات لنوع الجهاز الذي تبحث عن لعبة له، فمثلاً عند الضغط على بلايستيشن ستظهر أمامك جميع الإعلانات المتعلقة بالألعاب الجديدة والمستعملة بأسعار متفاوتة ومميزات مختلفة، لتكون بذلك وجهة واضحة ويسهل الوصول إليها من قبل الجميع لعرض أو طلب الألعاب، كما يمكنك كتابة عنوان بحثك في مربع البحث لتظهر لك صفحة مليئة بالنتائج ذات الصلة، وعند اختيار ما يناسبك منها من مواصفات وأسعار يمكنك التواصل مع صاحب الإعلان بشكل مباشرة عبر الدردشة أو الإتصال هاتفي.



طريقة بيع ألعاب الفيديو في الأردن على السوق المفتوح

إن كنت تمتلك لعبة وتود بيعها، ما عليك سوى إنشاء حساب على السوق المفتوح ثم تسجيل الدخول والنقر على زر إضافة إعلان الموجود أعلى صفحة الموقع إلى اليسار، وبعد ذلك قم باختيار قسم بيع ألعاب فيديو من قسم ألعاب فيديو وملحقاتها، وسيُطلب منك كتابة عنوان قصير لإعلانك وتفاصيل الحساب والسعر المطلوب وما إلى ذلك، ثم إضافة صورة أو عدة صور واقعية وواضحة للمنتج المعروض للبيع.



مميزات موقع السوق المفتوح

تنتشر على شبكة الإنترنت الكثير من المواقع الإلكترونية المتخصصة في مجال الإعلانات المبوبة، إلا أنّ عملية البيع والشراء على السوق المفتوح تختلف عن غيرها، فهي منصة تتمتع بالمصداقية، وتوفر أعلى معايير الأمان والموثوقية، ناهيك عن ما توفر من واجهة مستخدم سهلة التعامل معها سواء كان ذلك على الموقع الإلكتروني أو على التطبيق الذكي، ويمكن من خلالها تلبية الاحتياجات خلال وقت قصير، إلى جانب التنوع الكبير الذي توفره أمام المستخدم؛ مما يعني خيارات أكثر للانتقاء من بينها ولكافة ما يخطر على البال، كل ذلك دفع ملايين المستخدمين بعرض وشراء الإعلانات في 19 دولة من دول الشرق الأوسط، وهو أكبر منصة للإعلانات المبوبة في المنطقة ورقم #1 في الأردن.



يوفر السوق المفتوح مجموعة من الخدمات الإعلانية المميزة التي تضمن لك الحصول على مشاهدات مُضاعفة وانتشار أوسع إضافةً إلى إمكانية بيع أكثر من سلعة في الوقت ذاته، وتشتمل هذه الخدمات على خدمة تيربو ليظهر في أعلى قائمة الإعلانات مع إعادة نشر يومية خلال فترة تمييزه، وظهور إشارة مستعجل ليُباع أسرع، إلى جانب خدمات مثل الإعلانات المميزة والمتاجر والبانر وإعادة النشر وغيرها.

لأي استفسارات أو أسئلة حول موقع السوق المفتوح أو التطبيق الذكي، يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع خدمة العملاء على الرقم 0790180000.

