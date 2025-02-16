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أكاديمية التحالف الأردنية تحتفل بثلاثة إنجازات أكاديمية متميزة

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أكاديمية التحالف الأردنية
الأحد، 16-02-2025 12:57 م

الوكيل الإخباري-   احتفلت أكاديمية التحالف الأردنية بثلاثة إنجازات أكاديمية بارزة تعكس التقدم والتميز في مسيرتها التعليمية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتوفير بيئة تعليمية شاملة تدعم طلابها للوصول إلى أعلى المستويات.

وأعلنت الأكاديمية عن حصولها رسميًا على اعتماد برنامج الدبلوم الأمريكي للمرحلة الثانوية، والذي سيبدأ تدريسه اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026، ليضاف إلى البرنامج البريطاني المعتمد منذ تأسيس الأكاديمية، وأكدت سلام مدانات، المدير العام للأكاديمية، أن هذا التوسع يأتي في إطار التزام الأكاديمية بتوفير خيارات تعليمية متعددة تلبي احتياجات الطلبة المختلفة، وتمكنهم من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

كما حققت الطالبة سيلين نصراوي إنجازًا أكاديميًا عالميًا بحصولها على أعلى علامة في العالم في مادة الرياضيات ضمن الامتحانات البريطانية، وهو إنجاز يعكس تفوق الطلبة في الأكاديمية، والدعم المستمر الذي تقدمه الهيئة التدريسية وأسر الطلبة.

من جانبها، أكدت جمانة عكاوي، مديرة المدرسة، أن هذا الإنجاز يعكس المستوى الأكاديمي الرفيع الذي تسعى الأكاديمية لتحقيقه، مشيدة بجهود الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور في دعم مسيرة التفوق والتميز.

وفي إنجاز آخر يعكس روح التحدي والإصرار، نجح الطالب سابا حجازين، وهو طالب في الصف الحادي عشر مصاب بالشلل الدماغي، في تحقيق تفوق ملحوظ في امتحانات IGCSE، حيث حصل على معدل 90.8% في عدة مواد، وأشادت مدانات بهذا الإنجاز، مؤكدة أن قصة سابا تعكس رؤية الأكاديمية في توفير بيئة تعليمية دامجة تدعم جميع الطلبة بغض النظر عن اختلافاتهم، وتؤمن بقدراتهم على تحقيق النجاح والتفوق.

يُذكر أن أكاديمية التحالف الأردنية  تأسست عام 2014 ، وتهدف إلى تقديم تعليم متميز في بيئة دامجة تسودها المحبة والرعاية، لتمكين الطلبة من تحقيق نجاحات أكاديمية ومجتمعية، وتعزيز قدرتهم على إحداث تأثير إيجابي في المجتمع.

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