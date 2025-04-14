أكاديمية جاكوار لاند روڤر للتلمذة المهنية تخرّج طلاب فوجها الرابع

الوكيل الإخباري- أعلنت أكاديمية جاكوار لاند روڤر للتلمذة المهنية بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية عن تخريج الفوج الرابع من طلابها. وقد رعى حفل التخريج عطوفة الدكتور نواف العجارمة نيابةً عن معالي الدكتور عزمي محافظة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة السفير البريطاني السيد فيليب هول قي المملكة.

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وتأتي هذه الدورة تماشياً مع رؤية محمودية موتورز وإيمانها بأهمية التعليم المهني ودوره المحوري في دعم مشاريع المسؤولية المجتمعية في المملكة، ودعماً منها للمجتمع المحلي مما يعود بالأثر الإيجابي على قطاع السيارات، ورفده بموارد بشرية وكوادر مؤهلة حسب المواصفات العالمية.