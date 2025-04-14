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أكاديمية جاكوار لاند روڤر للتلمذة المهنية تخرّج طلاب فوجها الرابع

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أكاديمية جاكوار لاند روڤر للتلمذة المهنية
 
الإثنين، 14-04-2025 02:38 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت أكاديمية جاكوار لاند روڤر للتلمذة المهنية بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية عن تخريج الفوج الرابع من طلابها. وقد رعى حفل التخريج عطوفة الدكتور نواف العجارمة نيابةً عن معالي الدكتور عزمي محافظة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة السفير البريطاني السيد فيليب هول قي المملكة.

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وتأتي هذه الدورة تماشياً مع رؤية محمودية موتورز وإيمانها بأهمية التعليم المهني ودوره المحوري في دعم مشاريع المسؤولية المجتمعية في المملكة، ودعماً منها للمجتمع المحلي مما يعود بالأثر الإيجابي على قطاع السيارات، ورفده بموارد بشرية وكوادر مؤهلة حسب المواصفات العالمية. 


عبّر من جانبه السيد طارق الصالحي مدير عام الأكاديمية، عن أهمية دور الأكاديمية في رفد سوق العمل بكفاءات شابة مؤهلة، بحيث تقدم الأكاديمية منهج مكثف من خلال التدريب العملي والأكاديمي لتأهيل كل الراغبين في الحصول على وظيفة في قطاع السيارات الأردني والإقليمي، كما أنه متاح لكل من الذكور والإناث وذلك لتحقيق المتطلبات الجديدة لسوق العمل.  

بدوره أكد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المحمودية السيد باسم ملحس على دور التعليم والتدريب المهني في دعم المجتمع المحلي عن طريق إيجاد فرص عمل للخريجين في المملكة الأردنية الهاشمية ودول الخليج.

ومن الجدير بالذكر أن أكاديمية "جاكوار لاند روفر" للتلمذة المهنية جاءت إيماناً بدعم الشباب والشابات في مجال التدريب لصيانة المركبات، وقد انطلقت في عام 2020 حيث افتتحها جلالة الملك عبدلله الثاني المعظم وبحضور ولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدلله الثاني، بهدف رفد سوق السيارات بتقنيين مؤهلين بشهادات معتمدة من الشركة الأم. 

 
gnews

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