أكاديمية "جورامكو" تبدأ العام الدراسي من مبناها الجديد المفتتح حديثاً

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الوكيل الإخباري- أعلنت أكاديمية "جورامكو"، المتخصصة في برامج التدريب والتعليم في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، والتابعة للشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد بدورها الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن بدء العام الدراسي الجديد وانطلاق الفصل الأول منه ضمن المباني التي تم افتتاحها حديثاً. اضافة اعلان





وقد بدأ الفصل لهذا العام باستقبال 50 طالباً من الطلاب الموهوبين والطامحين لبدء مسيرتهم في هندسة صيانة الطائرات التجارية، بالإضافة إلى الطلاب العائدين لمقاعد الدراسة والذين يحملون معهم قيمة مضافة من الخبرة والمعرفة، ما يساهم في خلق بيئة تعليمية أكثر ثراءً ودعماً للطلبة الجدد.



وكانت الأكاديمية قد أطلقت حملات عدة لدعم تعليم الطلاب، بما في ذلك حملة خصومات التسجيل المبكر وحملة المنح البالغ عددها 25 منحة دراسية كاملة بتمويل ورعاية هيئة تطوير المهارات المهنية والتقنية، وذلك في إطار برنامج متواصل لجذب المزيد من الطلبة من جميع أنحاء المملكة إلى هذا المجال المتنامي، بما يساهم في دعم المواهب الشابة وخفض معدلات البطالة في الأردن.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "يسعدنا أن نرحب بطلابنا الجدد وأولئك العائدين لمقاعد الدراسة ضمن هذا الفصل الدراسي الذي يعد بداية جديدة في مبنى أكاديمية جورامكو الحديث والمتطور، وهو ما نعتبره خطوة مهمة في إطار خططنا التوسعية ورؤيتنا، حيث نواصل دفع عجلة التميز في مجال الطيران."



ومن جانبها، قالت رئيس دائرة الموارد البشرية والأداء لدى شركة "جورامكو"، هناء إبسيس: "تشكل بداية كل عام دراسي مصدر فخر دائم لنا. بالنسبة للطلاب الجدد، فإن مثل هذا اليوم إنما هو بداية لسنوات أربع من التعليم الاستثنائي، فيما إنه يعد إثراءً قيماً وإضافة نوعية للطلاب العائدين مع بيئة ودية وتمكينية تعزز مواهبهم وتدعم نموهم. وإذ لا يقتصر برنامجنا على التعليم والتدريب، بل إنه يوفر فرصاً وظيفية ذهبية بعد التخرج، فإننا نتطلع بفارغ الصبر لنشهد على نجاحات طلابنا من الناحية الأكاديمية والمهنية في المستقبل."