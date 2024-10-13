أكاديمية "جورامكو" تحتفل بافتتاح مبناها الحديث وتخريج فوج جديد من مهندسي صيانة الطائرات التجارية

الوكيل الإخباري- أقامت أكاديمية "جورامكو"، الذراع التعليمية للشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد بدورها الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، احتفالية مميزة، دشنت خلالها مبناها الجديد والمتطور، والذي تم تصميمه وافتتاحه لتعزيز بيئة التعليم وزيادة فعالياتها.

اضافة اعلان



وقد شهدت الاحتفالية التي أقيمت يوم الخميس 3 تشرين الأول في مقر أكاديمية "جورامكو"، تخريج فوج جديد من مهندسي صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، وذلك بحضور كل من الرئيس التنفيذي للذراع الهندسي لشركة دبي لصناعات الطيران، جيف ويلكينسون، والرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري، وبمشاركة الوزير الأسبق ورئيس الجامعة الأردنية الحالي، معالي الأستاذ الدكتور نذير عبيدات، ونائب رئيس الجامعة للكليات العلمية، الأستاذ الدكتور أشرف أبو كركي، وعميد كلية الهندسة في الجامعة، الأستاذ الدكتور منور التراكية، ومدير مديرية الترخيص في هيئة تطوير المهارات المهنية والتقنية، المهندس محمد النوايسة، وإلى جانبهم عدد من المسؤولين.



ويعتبر افتتاح المبنى الحديث بمثابة إنجاز يجسد حرص الأكاديمية على تعزيز قدراتها ومكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة، حيث تم تصميمه وفقاً للمعايير التعليمية العالية بمساحة تزيد على 5 آلاف م2 من البناء المتطور، مع 10 صفوف دراسية حديثة وورش عمل فنية متخصصة ومرافق أساسية داعمة تلبي الاحتياجات المتنوعة للطلاب والكوادر التدريسية والتدريبية، فضلاً عن هنجر لغايات التدريب العملي، وموقف لاصطفاف الطائرات. ويعكس افتتاح المبنى الجديد بما يتضمنه من مرافق تدريبية تحاكي بيئة العمل الحقيقية، مدى التزام الأكاديمية بتوفير تجربة تعليمية وعملية شاملة ومثمرة، وصولاً لتحقيق أهدافها الرامية لدعم التميز الأكاديمي، جنباً إلى جنب مع دعم راحة وسلامة الطلاب.

ويتميز برنامج أكاديمية "جورامكو" بمنهاجه الذي يمزج التعليم الأكاديمي بالتدريب العملي على مدى أربع سنوات. وينقسم التعليم الذي يتيحه البرنامج إلى سنتين من الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي وسنتين من الخبرة العملية والتدريب في هناجر شركة "جورامكو"، متضمنةً تدريباً عملياً شاملاً، من شأنه رفد الطلاب بالمعارف والمهارات اللازمة لسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. كذلك، فإن البرنامج يتميز بما يقدمه من فرصة توظيف مضمونة للخريجين لبدء حياتهم المهنية في قلب هناجر "جورامكو".



وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "تشكل الأكاديمية الجديدة جزءاً أساسياً في صلب استراتيجيتنا للنمو المستقبلي الذي نخطط له، بالتوازي مع المسار التصاعدي الذي يتجه المجال بشكل عام نحو، وهو ما ينطوي على فرصة ذهبية للبدء بمهنة واعدة بالنسبة للطلاب. واليوم، ينتابنا الفخر الشديد بخريجينا الذين لمسنا فيهم تفانياً كبيراً ومهارة استثنائية طيلة فترة دراستهم، والذين نثق بأن انتقالهم من مقاعد الدراسة إلى قوة العمل التي نمتلكها، والمترافق مع افتتاح المبنى الجديد للأكاديمية بمرافقه الفريدة، إنما يشير لمستقبل مشرق للأكاديمية وللشركة، في الوقت الذي نواصل فيه دفع التميز ضمن مجال الطيران."