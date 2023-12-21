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استشهاد مسنة لبنانية وإصابة زوجها بقصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان

الخميس، 21-12-2023 11:19 ص

أكاديمية "جورامكو" تفتتح عاماً دراسياً جديداً واعداً في هندسة صيانة الطائرات

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الوكيل الإخباري - أعلنت أكاديمية "جورامكو"، المتخصصة في برامج التدريب والتعليم في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، والتابعة للشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية مقراً لها، عن بدء العمل للعام الدراسي المنتظر ضمن برنامجها التدريبي، الذي يُعنى بإعداد مهندسي صيانة الطائرات، والذي استقبل الطلبة الجدد موزعين على قسمين.
وقد جاءت الدورة الجديدة من البرنامج بعد انتهاء حملة ناجحة التي نفذتها الأكاديمية واختتمتها محققة أهدافها منها، بتعزيز الوعي حول البرنامج بهدف جذب واستقطاب المزيد من الطلبة الجدد، وتوفير فرص التعليم لديها لشريحة أوسع من الطلاب الشباب الذين تحرص على دعمهم، بما ينعكس على تعزيز مشاركة "جورامكو" في جهود تقليص معدلات البطالة.
وفي تعليق له على هذا الشأن، صرح الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري بالقول: "سعداء بانضمام فوج جديد لبرنامجنا التدريبي من الطلبة الذين  لن ندخر جهداً لرفدهم بكل عزم وحماس بالمعرفة والمهارة التي تفتح أمامهم الآفاق للنجاح المهني والعملي مستقبلاً. نهدف من خلال برنامجنا الذي يمتد على مدار أربعة أعوام لخلق المزيد من الكفاءات والخبرات المحلية في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، وتأهيلها لتكون قادرة على  تعزيز هذا المجال. نتطلع لنشهد على نجاحه وإسهاماته في تشكل مستقبل الشركة."

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