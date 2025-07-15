أكاديمية جورامكو تفتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد في تخصص هندسة صيانة الطائرات مع خصومات خاصة للتسجيل المبكر

وينقسم التعليم الذي يتيحه البرنامج إلى عامين من الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، وعامين من الخبرة العملية التي تؤهل الطلاب بشكل كامل للعمل في مجال صيانة الطائرات التجارية، ضمن بيئة حقيقية متخصصة في مرافق جورامكو، بما في ذلك الهناجر.
وفي خطوة تؤكد من خلالها على التزامها بتوفير تعليم فعال، خصصت أكاديمية جورامكو مؤخراً طائرة بوينغ 737 حصرياً لتدريب الطلاب، وهو ما ينطوي على فرصة قيمة للعمل والتدرب على طائرة تجارية حقيقية طيلة فترة دراستهم، بما يعزز الربط العملي ويسد الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق الواقعي المهني في بيئة العمل.
ويتسم برنامج هندسة صيانة الطائرات في أكاديمية جورامكو بتصميمه بمزايا تلبي الطلب المتزايد محلياً وعالمياً على الكفاءات المؤهلة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، إلى جانب منح خريجيه شهادة خبرة تدريبية معترف بها دولياً، تؤهلهم للحصول على رخصة وكالة سلامة الطيران الأوروبية المعتمدة دولياً (EASA)، ورخصة هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني الأردني (CARC).
ويقدم البرنامج لخريجيه فرص عمل مضمونة لدى جورامكو بعد التخرج، مما يمهد لهم مساراً مباشراً لدخول سوق العمل في قطاع الطيران، وذلك في مبادرة تتماشى مع رؤية الشركة طويلة المدى للاستثمار في الموارد والقوى العاملة الوطنية، كجزء من جهودها للمساهمة في الحد من معدلات البطالة في المملكة، من خلال التأهيل المهني الموجه وتطوير المهارات التقنية.
وفي إطار مساعيها لتحقيق رسالتها الرامية لإتاحة التعليم النوعي وعالمي المستوى أمام أكبر عدد ممكن من الطلاب، وضمن التزامها بدعم ومساندة المهنيين الطموحين في مجال الطيران، تقدم الأكاديمية خصم التسجيل المبكر على الرسوم الدراسية للمسجلين الأوائل الذين يلتحقون بالبرنامج .
وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة جورامكو، فريزر كوري: "من خلال أكاديمية جورامكو نعد جيلاً جديداً متميزاً من مهندسي صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية؛ حيث نحرص على تزويد الطلاب بمهارات تقنية متقدمة وتأهيلهم بالمعارف والخبرات وفقاً لأعلى المعايير العالمية التي تلبي متطلبات قطاع الطيران، كما أننا نسهم في الوقت نفسه في بناء قاعدة كفاءات استراتيجية ومستدامة قادرة على تعزيز تنافسية المنطقة عالمياً."
يمكن للطلبة والمهتمين معرفة المزيد من المعلومات حول أكاديمية جورامكو وبرنامج هندسة صيانة الطائرات، من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected] أو الاتصال على +962 6 445 1445 فرعي 702 / 703 أو على الرقم +962 79 750 0712، أو متابعة القنوات الرسمية للأكاديمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
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