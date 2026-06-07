أكاديمية جورامكو تفتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد 2026 في تخصص هندسة صيانة الطائرات

ويتميز البرنامج الذي يمتد على مدار 4 أعوام، والذي سينطلق خلال شهر تشرين الأول، باعتماده على نموذج تعليمي متكامل ضمن نظام مختلط، يجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب الميداني والخبرة العملية. وينقسم التعليم الذي يتلقاه الطلبة من داخل الأردن وخارجه في البرنامج، إلى عامين من الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، يليهما عامان من الخبرة العملية التي تُكسِب الطلاب المعرفة والمهارة ضمن بيئة تطبيقية متخصصة تحاكي بيئة العمل الحقيقية، بما يؤهلهم للانخراط بكفاءة في سوق العمل، لا سيما في مجال صيانة الطائرات.
هذا ويتسم برنامج هندسة صيانة الطائرات في أكاديمية جورامكو بتصميمه بمزايا تلبي الطلب العالمي المتزايد على الكفاءات المؤهلة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، إلى جانب منح خريجيه شهادة خبرة تدريبية معترف بها دولياً، تؤهلهم للحصول على رخصة وكالة سلامة الطيران الأوروبية المعتمدة دولياً (EASA)، ورخصة هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني الأردني (CARC)، فضلاً عن منحهم الأولوية في الحصول على فرص التوظيف لدى الشركة في حال توافر شواغر، مما يتيح لهم مسارات واعدة مباشرة لدخول سوق العمل في قطاع الطيران.
وفي تعليق له على هذا الشأن، قال رئيس أكاديمية جورامكو، لورنس بيرالدو: "نلتزم في أكاديمية جورامكو بإعداد الجيل القادم من المهندسين المتخصصين في صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، والذين نثق بالدور الهام الذي سيضطلعون به من حيث إرساء معايير جديدة في السلامة والدقة والابتكار في العمل. ويكتسب برنامجنا أهميته بالنظر لما يوفره من تكامل بين الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية، بما يضمن جاهزية الخريجين للنجاح في قطاع حيوي وآخذ بالتطور المستمر."
هذا ويمكن للراغبين بالالتحاق بفوج 2026، تقديم طلباتهم والاطلاع على مزيد من المعلومات حول أكاديمية جورامكو وبرنامج هندسة صيانة الطائرات، عبر زيارة الموقع الإلكتروني للأكاديمية على الرابط: www.joramcoacademy.com.
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