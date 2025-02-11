أكاديمية جورامكو توقع اتفاقية شراكة مع FSTC-أوروبا لإطلاق مجموعة جديدة من البرامج التدريبية

09:09 ص

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الوكيل الإخباري- أعلنت أكاديمية "جورامكو"، الذراع التعليمية للشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، والتي تعد بدورها الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن توقيعها لاتفاقية شراكة استراتيجية جمعتها مع شركة FSTC-أوروبا، المتخصصة في توفير برامج تدريب الطيران ، والمعتمدة من وكال سلامة الطيران الأوروبية EASA، وذلك بهدف إطلاق مجموعة جديدة من برامج التدريب المخصصة للأكاديمية. اضافة اعلان





وبموجب هذه الاتفاقية، ستبدأ أكاديمية جورامكو في تقديم برامج تدريبية متخصصة طورتها شركة FSTC-أوروبا، والتي تتضمن الحصول على التدريب العملي الميداني، إضافة للاستفادة من دورات تدريبية متقدمة من فئة Type Rating تمنح الطيارين شهادة تؤهلهم لقيادة أنواع معينة من الطائرات مثل بوينغ 737 وإيرباص A320.



وتعكس هذه الشراكة الحصرية مدى الالتزام الراسخ لدى أكاديمية جورامكو تجاه تقديم أفضل وأرقى البرامج التدريبية معايير عالمية، معززة مكانتها كمركز رائد في التدريب والتعليم في قطاع الطيران ومجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية على مستوى المنطقة.



وفي سياق متصل، فإن هذه الشراكة تؤكد على التزام كل من "جورامكو" وأكاديمية "جورامكو" بتطبيق أعلى المعايير في كل ما تقومان به وتقدمانه، وعلى عملهما وفقاً لرؤية تقوم على الجودة والتميز والذي يندرج تحت كل من هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن (JCARC)، والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA-145/147) وغيرها الكثير. وفي مقابل ذلك، فإن شركة FSTC-أوروبا تتمتع أيضاً باعتمادات من قبل كل من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) وهيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن (JCARC)، فضلاً عن ترخيص وشهادة هيئة الطيران المدني اليونانية لاعتماد مراك التدريب على صيانة الطائرات (HCAA 147).



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "يسعدنا التعاون مع شركة FSTC-أوروبا والاستفادة من خبراتها الواسعة في مجال تدريب الطيران لتعزيز برامجنا التدريبية في شراكة تعكس التزامنا المستمر بدعم التميز في القطاع والمساهمة في تطوير الجيل القادم من المتخصصين في هذا المجال."



ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة FSTC-أوروبا، كوستاس كاتسيكياس: "إنه لشرف عظيم لشركة FSTC-أوروبا أن يتم اختيارها للشراكة مع عملاق في قطاع لطيران مثل جورامكو. ومع خبرتنا الممتدة لسنوات في تدريبات Engineer Type Rating ، نحن متحمسون لدعم جورامكو في تحقيق أهدافها المثلى، ملتزمين برفع مستوى احترافية أخصائيي قطاع الطيران المستقبليين".