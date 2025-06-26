أكبر شاشة QD-MiniLED TCL بحجم 115 إنش لأول مرة في الأردن عبر شركة نهر الريان – الوكيل الرسمي

وتأتي هذه الشاشة العملاقة ضمن فئة Premium QD-MiniLED TV، لتقدّم تجربة مشاهدة استثنائية بفضل المواصفات التالية:
دقة تعتيم عالية تصل إلى 2880 منطقة Dimming
إضاءة HDR تصل إلى 3000 nits
لوحة CrystGlow HVA المتقدمة
معالج AiPQ Pro الذكي
معدل تحديث 144Hz لتجربة لعب سلسة
نظام صوتي ONKYO 4.2.2 Hi-Fi
تصميم فائق النحافة Ultra Slim Design
كما تعمل الشاشة بنظام Google TV – المصنف رقم 1 عالميًا، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للترفيه الذكي الشامل.
🔒 تتوفر الشاشة مع كفالة لمدة سنتين من شركة نهر الريان، مع ضمان أعلى جودة وخدمة ما بعد البيع.
📍 احصل عليها الآن من خلال مراكز البيع المعتمدة في جميع أنحاء المملكة، وكن من أوائل من يعيشون تجربة مشاهدة لا مثيل لها.
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