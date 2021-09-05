أكثر تطبيقات الألعاب شعبية لتسلية أطفالك هذا الصيف على متجر AppGallery

الوكيل الاخباري - قد يكون من الصعب تسلية أطفالك وجعلهم مستمتعين طوال الوقت، خاصةً خلال عطلة الصيف الطويلة! ولهذا السبب، فإن المزيد والمزيد من الآباء يسمحون لأطفالهم بالتفاعل مع التكنولوجيا، واستثمار وقتهم خلال هذه الفترة من العام، على الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى لإبقائهم مشغولين قدر الإمكان.

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في حين أن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية تُعدّ أجهزة قوية لجلب التعلم إلى المنزل، فإن متاجر التطبيقات مليئة بالعديد من خيارات الألعاب، حيث قد يكون من الصعب على الآباء العثور على أفضلها لأطفالهم.

اختارت AppGallery، منصة توزيع التطبيقات الرسمية من هواوي وواحدة من أفضل 3 أسواق على مستوى العالممع أكثر من 550 مليون مستخدم نشط شهريًا عبر 170 دولة ومنطقة، تطبيقات ألعاب الأطفال الأكثر شعبية للسماح لأطفالك بالاستمتاع، مع تشجيع التعلم أيضًا.



الألعاب التعليمية:



تحظى التطبيقات التعليمية بشعبية كبيرة في الوقت الحاضر، ويمكن استخدامها من مراحل الطفولة المبكرة مثل مرحلة ما قبل المدرسة.

يقدم هذا النوع من التطبيقات طريقة ذكية للتعلم مع جعل أطفالك مستمتعين في الوقت نفسه. إليكم اختيارات متجرAppGallery:



Lamsa "لمسة": التعليم المبكر وتنمية الأطفال

تطبيق "لمسة" يأخذ طفلك في رحلة تعليمية على مدى السنوات الأكثر أهمية في نمو الطفولة، حيث يقوم ببناء المهارات التعليمية واللغوية والإبداعية، وتعزيز الثقة بالنفس، وإعداد طفلك للمدرسة ولحياة سعيدة وناجحة.

تم تصميم المحتوى التعليمي لتطبيق "لمسة" وفقًا لمبادئ تنمية الطفولة المبكرة وتحت إشراف خبراء تربويين وتنمويين لدفع إتقان المعرفة والمهارات للأطفال للوصول إلى إمكاناتهم الكاملة.



Jeel جيل

يعدّ تطبيق "جيل" عالمًا مليئًا بالترفيه والمرح في إطار تعليمي آمن.

التطبيق مُعدٌّ من قبل مجموعة من علماء النفس والمربين في فن رائع ومبهر لا يقل الإمتاع الذي يقدمه عن المحتوى المقدم في القنوات الأجنبية.

وإلى جانب ذلك،فتطبيق جيل غني بالقيم الأخلاقية والتعليمية ويتم تقديمه باللغة العربية القياسية.



عالم مرح

يقدم تطبيق "عالم مرح" الرائع للأطفال المستخدمين مجموعة كبيرة من المحتوى باللغة العربية، ويتنوع المحتوى من الأغاني المسموعة إلى القصص والحكايات التفاعلية والألعاب الترفيهية، والعديد من صفحات التلوين التي يمكن للأطفال التفاعل معها من خلال جهاز ذكي.



Bostan بستان الأطفال

تطبيق "بستان الأطفال" هو أحد المصادر المفضلة المتاحة على الإنترنت للوالدين لترفيه الأطفال وتعليمهم، وهو مصمم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و15 عامًا مجانًا.

يجمع التطبيق بين محتوى عالي الجودة في جميع أنحاء العالم تم فهرسته وتنظيمه، بما في ذلك مسلسلات الرسوم المتحركة والأفلام والأغاني والقصص ومقاطع الفيديو التعليمية والبرامج التلفزيونية، والترفيه والتعليم ومرافقة الأطفال لكي ينمو فكريًا.



الألعاب الترفيهية:

يمكن أن تكون الألعاب الترفيهية مفيدة أيضًا للأطفال.

إذا تم اللعب باعتدال، فيمكن أن تساعد تطبيقات الألعاب الترفيهية أطفالك على تطوير قدرات التفكير والثقة بالنفس والمهارات الاجتماعية.



من ألعاب كرة القدم إلى حل الألغاز، فيما يلي مجموعة مختارة من تطبيقات الألعاب الترفيهية لتنزيلها لأطفالك هذا الصيف:



Gardenscapes



Gardenscapes لعبة مطابقة ثلاثية عادية، تم إصدارها لأول مرة في سلسلة PlayrixScapes في عام 2016 للأجهزة الذكية.

انطلق في رحلة مليئة بالمغامرات: تغلب على مستويات المطابقة الثلاثية، وقم بترميم وتزين مناطق مختلفة في الحديقة، وتعرف على أعماق الأسرار التي تحملها، واستمتع بصحبة الشخصيات المسلية الموجودة داخل اللعبة.



Homescapes

Homescapes هي لعبة أطفال عبر الإنترنت، ويمكن لعبها على جميع الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية. وهي واحدة من أكثر الألعاب المؤثرة من سلسلة PlayrixScapes™! الهدف هو حل 3 ألغاز مطابقة لإعادة ترميم قصر رائع في شارع أخضر.



YallaLudo

YallaLudo هو تطبيق يحتوي على دردشة صوتية يتيح لك لعب لعبة اللودو أو الدومينو مع أصدقائك عبر الإنترنت. تحدث مع اللاعبين عبر الدردشة الصوتية في الوقت الفعلي في أي وقت. مع YallahLudo، قابل أصدقاء جدد واستمتع باللعبة!



TopEleven

لعبة TopEleven هي محاكاة لمدير كرة القدم، وهي تعمل دون اتصال بالإنترنت تم تطويرها ونشرها بواسطة Nordeus في أيار2010. لعبة مدير كرة القدم المجانية الحائزة على جوائز، تجعلك مسؤولاً عن نادي كرة القدم الخاص بك! بدءًا من التعاقد مع فريق من نجوم لاعبي كرة القدم إلى إنشاء ملعب خاص بك، في TopEleven، ناديك - وقواعدك!



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