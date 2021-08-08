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الأحد، 08-08-2021 11:58 ص

للكشف عن أحدث تشكيلة هواتف Galaxy القابلة للطي

أكثر من 100 مليون مشاهدة لإعلان سامسونج إلكترونيكس الترويجي على اليوتيوب

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الوكيل الاخباري - في إطار فعالياتها التي تنفذها تحت هاشتاغ #UnfoldChallenge، و #SAMSUNGUNPACKED للترويج لحدثها الافتراضي المنتظر خلال آب الجاري للكشف عن أحدث إمكانيات أجهزتها من تشكيلة هواتف Galaxy القابلة للطي، استطاعت شركة "سامسونج إلكترونيكس" أن تخطف أنظار العالم وتزيد الترقب والتشويق، وذلك لدى إطلاق فيديو الإعلان الترويجي الخاص بالحدث القادم والتشكيلة الجديدة الذي بثته عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب ومن خلال الرابط: Galaxy Unpacked August 2021: Official Trailer | Samsung -YouTube؛ محققاً أكثر من 100 مليون مشاهدة خلال فترة قياسية لم تتجاوز عشرة أيام.

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واستعرضت "سامسونج إلكترونيكس" في الفيديو الإعلاني الذي حمل عنوان (Is “good” good enough?) تطور تكنولوجيا الهواتف النقالة على مدى عقود، مؤكدةً على أن التغيير عادةً ما يكون للأفضل، وأنه بمجرد أن الحصول على الأفضل لا يمكن التنازل عما هو أقل منه.


وكانت "سامسونج إلكترونيكس" قد استهدفت من الفيديو الترويجي والفعاليات التسويقية الأخرى الخاصة بالحدث وبتشكيلة هواتف Galaxy القابلة للطي، إلهام المستهلكين حول العالم للتفكير حول مدى رضاهم الفعلي عن أداء هواتفهم الذكية الحالية، ودفع حدود توقعاتهم وإثارة فضولهم تجاه الجديد الذي تنطوي عليه التشكيلة، وتجاه الابتكارات التي سيتم الإعلان عنها في الحدث الذي سيحمل شعار "كن مستعداً لتوسيع حدود عالمك"،.


هذا وتدعو الشركة زبائنها والمهتمين ليكونوا جزءاً من الحدث سيتم بثه في تمام الساعة الخامسة (بتوقيت الأردن) من مساء يوم الأربعاء الموافق للحادي عشر من آب 2021 الجاري، والانضمام إليها ومشاهدته عبر قناتها على اليوتيوب على الرابط: www.youtube.com/samsung ومن خلال موقع الشركة الرسمي على الرابط: www.samsung.com.


 




 

 


 

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