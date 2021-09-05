أكثر من 450 ألف طلب على هواتف Galaxy Z خلال فترة قياسية من إطلاقها

الوكيل الاخباري - حققت شركة سامسونج إنجازاً جديداً لها بتصدر المشهد ضمن قطاع الهواتف القابلة للطي خلال العام الحالي، وذلك إثر طرح تقرير نشرته صحيفة The Korea Herald اليومية الناطقة باللغة الإنجليزية مؤخراً، كشفت ضمنه عن تحقيق الطلب المسبق لهاتفي Galaxy Z Fold3 وGalaxy Z Flip3 القابلين للطي، والذين يعدان أحدث إصدارت الشركة من سلسلة Galaxy Z، لرقم قياسي زاد على 450 ألف طلب خلال أسبوعين فقط منذ كشف النقاب عنهما ضمن فعالية #SamsungUnpacked.

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ووفقاً للتقرير، فإن توقعات محللي السوق تشير إلى زيادة محتملة في عدد الطلبات المسبقة على هاتفي Galaxy Z Fold 3 وGalaxy Z Flip 3، لتصل في مجملها إلى ما لا يقل عن 600 ألف طلب مجتمعة.



وقد كشف التقرير بأن ما يقارب 49% من الطلبات المسبقة على هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطي، و57% من إجمالي الطلبات على هاتف Galaxy Z Flip 3 تمّ إجراؤها من قِبل فئات عمربة تتراوح ما بين 20-30 عاماً، وذلك بحسب إحصائيات إحدى شركات الاتصالات الكورية المرموقة، وبأن ما يقارب 42% من الطلبات المسبقة على هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطي، و39% من إجمالي الطلبات على هاتف Galaxy Z Flip 3تمّ إجراؤها من قِبل فئات عمربة تتراوح ما بين 50-40 عاماً.



وتعد الأرقام الوارد في تقرير صحيفة The Korea Herald، بمثابة برهان على نجاح استراتيجية سامسونج في استقطاب جميع الفئات العمرية على اختلاف احتياجاتها ومتطلباتها، وعلى ابتكارية هاتفيها وتقديمهما تجارب جديدة لا تضاهى من خلال تزويدهما بميزات ومواصفات ووظائف جديدة ومبتكرة.



وفي ظل هذا الاستحسان الكبير الذي لاقاه كل من هاتفي Galaxy Z Fold3 وGalaxy Z Flip3 القابلين للطي، الأمر الذي تجلى في النجاح الكبير الذي حققته حملة الطلب المسبق عليهما، تدعو سامسونج عشاق علامتها ومحبي منتجاتها من الهواتف الذكية الاستثنائية، للاستفادة من مزايا الحملة وحزم المكافآت المرافقة لها، والتي يمكن إجراءها في العديد من الدول حول العالم، حيث يمكن للراغبين بالمشاركة في الأردن من إجراء الطلب المسبق من خلال الموقع الإلكتروني: Samsung.com، أو عبر معارض شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة.



هذا ويشار إلى أن فعالية #SamsungUnpacked كانت قد شهدت تدشين الفصل التالي في ابتكارات الأجهزة القابلة للطي من الجيل الثالث الذي يشمل تحسينات رئيسية جاءت نزولاً عند رغبة وتطلعات مستخدمي أجهزة سامسونج من تلك المتعلقة بالقابلية للطي، إلى جانب العديد من المزايا الأخرى الرائعة.



ولمزيد من المعلومات حول هاتفي Galaxy Z Fold 3 وGalaxy Z Flip 3، فإنه يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.samsung.com/galaxy.

