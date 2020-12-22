الثلاثاء 22-12-2020
الوكيل الاخباري

خطة امنية للدورة التكميلية للثانوية العامة

قراران حكوميان بشأن الرواتب وحظر الجمعة الشامل

الجمارك تضبط زيت حشيش داخل طعام حيوانات !

وزارة الصحة : سلالة كورونا الجديدة ناقوس خطر بالنسبة للأردن

بشرى سارة لاهالي عمان

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

مع ظهور سلالة جديدة لكورونا .. جاهزية المملكة تحسم الأمر وتطمئن الاردنيين

تحذيرات هامة حول المنخفض الجوي القادم

مدير مركز الحسين للسرطان يوضح للوكيل : اخذ مرضى السرطان للقاح كورونا تحدده المناعة

الصحة توضح للوكيل : اللقاح ضد فيروس كورونا سيكون بجرعتين

الثلاثاء، 22-12-2020 01:34 م

مع تطبيق عربي موبايل وخدمة Wafii

أكثر من 70 متجراً إضافياً لإستبدال نقاط مكافآت البنك العربي

350x380-e16da40ae60c367ec9513ff5c007b40dd


الوكيل الاخباري - أطلق البنك العربي مؤخراً خدمة استبدال نقاط المكافآت ضمن برنامج "نقاط العربي" عبر تطبيق"Wafii"، والتي تتيح للعملاء الاستفادة من عروض كثيرة من ضمنها عروض المطاعم والمقاهي، والملابس، والحلويات وغيرها، وذلك ضمن استراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز خدماته المصرفية لا سيما الخدمات والمزايا المتوفرة عبر القنوات الرقمية للبنك، وتوظيفها لتقديم تجربة مصرفية شاملة ومتطورة للعملاء بأسلوب حياة عصري.

اضافة اعلان

ومن خلال هذه الخدمة سيستطيع عملاء البنك استبدال نقاط المكافآت المجمّعة ضمن برنامج "نقاط العربي"لدى أكثر من 70 متجراً إضافياً عبر تطبيق "Wafii"، وذلك من خلال تفعيل الخدمة بواسطة تطبيق "عربي موبايل" وذلك من خلال إنشاء رمز نقاط العربي عبر تطبيق "عربي موبايل" ومن ثم إدخال هذا الرمز على الرابط في تطبيق "Wafii".

 

حيث تتيح الخدمة للعملاء استبدال نقاط المكافآت بطريقة سهلة وبأعلى درجات المرونة والأمان، عن طريق الدفع بتقنية اللاتلامسية من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code)على جهاز التاجر، أو الدفع عند إدخال رقم الهاتف المربوط بالخدمة عبر تطبيق "Wafii".

 

وفي تعليقه على إطلاق الخدمة الجديدة، قال السيد يعقوب معتوق، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي– الأردن: "اننا في البنك العربي نحرص باستمرار على تعزيز سلســلة خدماتنا الرقمية وتوظيفها بطريقة مبتكرة ومرنةلتنســجم مع تطلعات عملائناالمتجددة وتواكب نمط حياتهم".

 

وأضاف: "توفر هذه الخدمة الجديدة فرصة قيّمة لعملائنا للاستفادة من نقاط المكافآت ضمن برنامج "نقاط العربي" وخصومات مميزة عند التسوق لدى شبكة واسعة من المتاجر المشمولةفي الخدمة".


وتجدر الإشارة هنا إلى أن برنامج "نقاط العربي" من البنك العربي، وهو برنامج ولاء خاص بعملاء البنك العربي، حيث يمنح هذا البرنامج العملاء نقاط مكافآت بناءً على تعاملاتهم اليومية مع البنك ويتيح لهم تجميع النقاط على العديد من معاملاتهم المصرفية واستبدال هذه النقاط بالنقد أو بقسائم شرائية مجانية لدى مجموعة واسعة من المحلات بالاضافة إلى امكانية الدفع بواسطة هذه النقاط عبر تطبيق الدفع "عربي موبي كاش".

 

 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

هواوي تشاركك الاحتفال بموسم الأعياد مع عروض نهاية العام

WhatsApp Image 2020-12-22 at 11.54.28 AM

أحمد علوش رئيساً لجمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية

Capture

جدد أثاث منزلك عن طريق السوق المفتوح

1120201513246246279718

المصفاة تحذر من إعلانات وهمية حول وظائف في الشركة

WhatsApp Image 2020-12-21 at 12.50.38 PM (1)

المناصير للزيوت والمحروقات تعلن الرابح الثالث بـNissan Kicks من حملة أبشر بالسيارة

Dream Car Art Contest 1200x1200-02

"المركزية تويوتا" تحتفي بالفائزين الثلاثة بمسابقة تويوتا "ارسم سيارة الأحلام"

أخبار متعلقة
Arab-bank-logo

البنك العربي يعزّز خدمات بطاقاته الائتمانية بميزات إضافية عبر تطبيق عربي موبايل

https___i.forbesimg.com_media_lists_companies_arab-bank_416x416

البنك العربي يطلق عرضاً خاصاً بالتعاون مع كيا الأردن

rental-cars--website-banners-ar

خصومات حصرية لحاملي بطاقات البنك العربي من خلال موقع Rentalcars لتأجير السيارات

البنك-العربي-1-1

البنك العربي يطلق عرضاً خاصاً لعملاء برنامج عربي جونيَر بالتعاون مع منصّة أقرأ بالعربية

arab bank pic

البنك العربي يطلق عرضاً خاصاً لعملاء برنامج عربي جونيَر بالتعاون مع منصّة أبواب التعليمية