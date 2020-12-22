أكثر من 70 متجراً إضافياً لإستبدال نقاط مكافآت البنك العربي

الوكيل الاخباري - أطلق البنك العربي مؤخراً خدمة استبدال نقاط المكافآت ضمن برنامج "نقاط العربي" عبر تطبيق"Wafii"، والتي تتيح للعملاء الاستفادة من عروض كثيرة من ضمنها عروض المطاعم والمقاهي، والملابس، والحلويات وغيرها، وذلك ضمن استراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز خدماته المصرفية لا سيما الخدمات والمزايا المتوفرة عبر القنوات الرقمية للبنك، وتوظيفها لتقديم تجربة مصرفية شاملة ومتطورة للعملاء بأسلوب حياة عصري.

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ومن خلال هذه الخدمة سيستطيع عملاء البنك استبدال نقاط المكافآت المجمّعة ضمن برنامج "نقاط العربي"لدى أكثر من 70 متجراً إضافياً عبر تطبيق "Wafii"، وذلك من خلال تفعيل الخدمة بواسطة تطبيق "عربي موبايل" وذلك من خلال إنشاء رمز نقاط العربي عبر تطبيق "عربي موبايل" ومن ثم إدخال هذا الرمز على الرابط في تطبيق "Wafii".

حيث تتيح الخدمة للعملاء استبدال نقاط المكافآت بطريقة سهلة وبأعلى درجات المرونة والأمان، عن طريق الدفع بتقنية اللاتلامسية من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code)على جهاز التاجر، أو الدفع عند إدخال رقم الهاتف المربوط بالخدمة عبر تطبيق "Wafii".

وفي تعليقه على إطلاق الخدمة الجديدة، قال السيد يعقوب معتوق، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي– الأردن: "اننا في البنك العربي نحرص باستمرار على تعزيز سلســلة خدماتنا الرقمية وتوظيفها بطريقة مبتكرة ومرنةلتنســجم مع تطلعات عملائناالمتجددة وتواكب نمط حياتهم".

وأضاف: "توفر هذه الخدمة الجديدة فرصة قيّمة لعملائنا للاستفادة من نقاط المكافآت ضمن برنامج "نقاط العربي" وخصومات مميزة عند التسوق لدى شبكة واسعة من المتاجر المشمولةفي الخدمة".



وتجدر الإشارة هنا إلى أن برنامج "نقاط العربي" من البنك العربي، وهو برنامج ولاء خاص بعملاء البنك العربي، حيث يمنح هذا البرنامج العملاء نقاط مكافآت بناءً على تعاملاتهم اليومية مع البنك ويتيح لهم تجميع النقاط على العديد من معاملاتهم المصرفية واستبدال هذه النقاط بالنقد أو بقسائم شرائية مجانية لدى مجموعة واسعة من المحلات بالاضافة إلى امكانية الدفع بواسطة هذه النقاط عبر تطبيق الدفع "عربي موبي كاش".



