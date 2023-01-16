ألعاب طماطم تعلن عن إطلاق منصة الدفع والتوزيع الجديدة "طماطم بلس" في سوق ألعاب الهواتف المحمولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الوكيل الإخباري -
أعلنت ألعاب طماطم، الناشر الأول لألعاب الهواتف المحمولة في سوق الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا، رسميًا عن إطلاق "طماطم بلس" وهي أحدث منصات
الدفع والتوزيع التي تهدف لمساعدة مطوري الألعاب العالميين على التوسع في سوق
ألعاب الهواتف المحمولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإطلاق العنان
للإمكانيات الكاملة لهذا السوق.اضافة اعلان
لطالما واجه مطورو ألعاب الهاتف المحمولة عوائق متمثلة في عدم قدرتهم
على الوصول إلى السوق الناطق باللغة العربية بشكل كامل، بسبب المشاكل المتعلقة
بالدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تشير الإحصائيات إلى أن 70% من سكان
العالم العربي لا يتعاملون مع البنوك أو لديهم وصول للخدمات المصرفية، مما جعل
الشركات العالمية تنأى عن التوسع في هذه المنطقة. يعد الدفع نقداً هو وسيلة الدفع
الشائعة في العالم العربي، الأمر الذي حدّ من قدرة مطوري الألعاب العالميين على
الوصول إلى عدد كبير من اللاعبين العرب الذين لا يستعملون خدمات الدفع الرقمية.
أتت طماطم بلس كحل شامل يوفر وصولاً إلى شبكة ضخمة من طرق الدفع البديلة الشائعة،
مثل الفوترة المباشرة لشركات الهواتف المحمولة والمحافظ الإلكترونية والدفع النقدي
أو باستعمال البطاقات لتسهيل عمليات الدفع على كل من مطوري الألعاب واللاعبين.
توفر طماطم بلس للاعبين العرب القدرة على شحن حساباتهم باستعمال طرق
الدفع المحلية التي يفضلونها ليتمكن مطورو ألعاب الهواتف المحمولة من الوصول إلى
هذا السوق غير المستغل. " ستحدث
طماطم بلس تغييراً جذرياً في مسار سوق ألعاب الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا. إن عدم القدرة على الوصول إلى جزء كبير من اللاعبين العرب بسبب
مشكلات الدفع يشكل تحديًا مستمرًا لمطوري الألعاب العالميين في هذا المجال. وعلى
الرغم من الرغبة الكبيرة لهذه الشركات بالتوسع في المنطقة بناءً على مقدار الأرباح
الكبيرة التي يحققها سوق ألعاب الهواتف المحمولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا، إلا أن طرق الدفع لطالما كانت تشكل عائقاً... والآن مع تقديم طماطم بلس،
يمكننا فتح الأبواب أمام العديد من مطوري الألعاب العالميين لإطلاق ألعابهم وتوسيع
نطاقها في المنطقة” - فيصل بيطار، مدير
المنتج في ألعاب طماطم
ستتيح طماطم بلس الوصول إلى هذا السوق بنقرة زر واحدة. حيث توفر المنصة
مكاناً واحداً لكل من المطورين والمستخدمين وهو أمر طال انتظاره في سوق ألعاب
الهواتف المحمولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأصبح متاحاً الآن من قبل
ألعاب طماطم.
توسع إلى أسواق جديدة واستقبل
عمليات شراء محلية مع طماطم بلس اليوم
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